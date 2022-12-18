Emeklinin maaş zammında tünelin ucu göründü! 1 Ocak 2023 yeni maaşlar hesaplandı! En düşük 5.491 TL! Tıkla yeni maaşını öğren!

Emekli ve memurların merakla beklediği Ocak zammı için artık son viraja girildi. Merkez Bankası tarafından gelen açıklama sonrasında Ocak zammı için ipucu geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklisine % 17.17, memur emeklisine % 18.27 göründü. TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamları sonrasında maaş hesaplaması güncellenecek. Milyonlarca vatandaş, "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorularına yanıt arıyor. İşte, Ocak emekli maaş zammı için son hesaplamalar!