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Haberler Galeri Emeklilikten sonra çalışma hayatında merak edilenler yanıt buldu! Emekli olup çalışanın maaşı düşer mi, memurların aylığında kesinti olur mu?

Emeklilikten sonra çalışma hayatında merak edilenler yanıt buldu! Emekli olup çalışanın maaşı düşer mi, memurların aylığında kesinti olur mu?

Türkiye'de 1 milyon 650 bine yakın SSK, Bağ-Kur emeklisi hem yaşlılık aylığı alıyor hem de çalışmaya devam ediyor. Emekli aylığı bağlananlar yeniden çalışması durumunda sosyal güvenlik destek primi kesiliyor. İşçi olarak çalışanlardan prim, memurların da emekli aylığından kesinti yapılıyor. Emeklilikten sonra çalışma hayatında merak edilenler yanıt buldu.

Giriş Tarihi: 24.07.2023 06:48
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Emeklilikten sonra çalışma hayatında merak edilenler yanıt buldu! Emekli olup çalışanın maaşı düşer mi, memurların aylığında kesinti olur mu?

Türkiye'de 1 milyon 650 bine yakın SSK, Bağ-Kur emeklisi hem yaşlılık aylığı alıyor hem de çalışmaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında başvurusu alınan 1.9 milyon vatandaşın 750 bini sosyal güvenlik destek primine tabi işe devam ediyor.

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Emeklilikten sonra çalışma hayatında merak edilenler yanıt buldu! Emekli olup çalışanın maaşı düşer mi, memurların aylığında kesinti olur mu?

Başvuruda bulunanların 1 milyon 650 bininin emeklilik işlemleri tamamlanmış durumda. SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı statüsünde emekli olanlar destek primi ödeyerek 4A'lı (SSK) olarak çalışmaya devam edebiliyor. EYT ile emekli olanların büyük bölümü mart ayında dilekçe verirken, aynı işyerinde çalışmaya devam ediyor.

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Emeklilikten sonra çalışma hayatında merak edilenler yanıt buldu! Emekli olup çalışanın maaşı düşer mi, memurların aylığında kesinti olur mu?

Emekli aylığı bağlanıp yaşlılık aylığı kesilmeden yeniden çalışması durumunda sosyal güvenlik destek primi kesiliyor. İşçi olarak çalışanlardan prim, memurlardan da emekli aylığından kesinti yapılıyor. Ticari faaliyette bulunanlardan ise emekli olduktan sonra maaşlarında herhangi bir kesinti yapılmıyor. Destek primi ödenen süreler yaşlılık, ölüm sigortaları prim gün sayısına ilave edilmiyor, toptan ödeme, hizmet birleştirmesi yapılamıyor.

Emeklilik sonrası çalışmaya ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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Emeklilikten sonra çalışma hayatında merak edilenler yanıt buldu! Emekli olup çalışanın maaşı düşer mi, memurların aylığında kesinti olur mu?

EMEKLİ OLUP ÇALIŞANIN MAAŞI DÜŞER Mİ, MEMURLARIN AYLIĞINDA KESİNTİ OLUR MU?
Emekli olup çalışanın maaşı düşmez. Emekli çalışan net asgari ücretine işveren payı ve iş kazası primi dâhil edilmiyor. Emekli aylığı bağlanıp çalışmaya devam edenlerden destek primi kesintisi yapılıyor. Memurların emekli olduktan sonra çalışmaya başlamaları çalıştığı işyeri, statüye göre farklı sonuçları bulunuyor. Özel sektörde çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmiyor, destek primine tabi olarak çalışılabiliyor. Ancak, kamuda 4A kapsamında çalışmaya başlayanların aylıklarından kesinti yapılıyor.

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Emeklilikten sonra çalışma hayatında merak edilenler yanıt buldu! Emekli olup çalışanın maaşı düşer mi, memurların aylığında kesinti olur mu?

BAĞ-KUR KAPSAMINDA EMEKLİ OLUP ÇALIŞANLAR DA DESTEK PRİMİ ÖDÜYOR MU?
Bağ-Kur'lu ve vergi mükellefi olup emeklilik sonrası ticarete devam edenlerden prim ya da maaş kesintisi yapılmıyor.