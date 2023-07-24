Emeklilikten sonra çalışma hayatında merak edilenler yanıt buldu! Emekli olup çalışanın maaşı düşer mi, memurların aylığında kesinti olur mu?

EMEKLİ OLUP ÇALIŞANIN MAAŞI DÜŞER Mİ, MEMURLARIN AYLIĞINDA KESİNTİ OLUR MU?

Emekli olup çalışanın maaşı düşmez. Emekli çalışan net asgari ücretine işveren payı ve iş kazası primi dâhil edilmiyor. Emekli aylığı bağlanıp çalışmaya devam edenlerden destek primi kesintisi yapılıyor. Memurların emekli olduktan sonra çalışmaya başlamaları çalıştığı işyeri, statüye göre farklı sonuçları bulunuyor. Özel sektörde çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmiyor, destek primine tabi olarak çalışılabiliyor. Ancak, kamuda 4A kapsamında çalışmaya başlayanların aylıklarından kesinti yapılıyor.