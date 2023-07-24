24 Temmuz 2023, Pazartesi
Emeklilikten sonra çalışma hayatında merak edilenler yanıt buldu! Emekli olup çalışanın maaşı düşer mi, memurların aylığında kesinti olur mu?
Türkiye'de 1 milyon 650 bine yakın SSK, Bağ-Kur emeklisi hem yaşlılık aylığı alıyor hem de çalışmaya devam ediyor. Emekli aylığı bağlananlar yeniden çalışması durumunda sosyal güvenlik destek primi kesiliyor. İşçi olarak çalışanlardan prim, memurların da emekli aylığından kesinti yapılıyor. Emeklilikten sonra çalışma hayatında merak edilenler yanıt buldu.
Giriş Tarihi: 24.07.2023 06:48
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