HaberlerGaleri4A, 4B, 4C'lilere yüzde 25 ZAM! Yeni maaşlar tek tek hesaplandı! Seyyanen zam + ek ödeme + intibak payı! BAĞ-KUR, memur emeklisinin maaşına ilave...
4A, 4B, 4C'lilere yüzde 25 ZAM! Yeni maaşlar tek tek hesaplandı! Seyyanen zam + ek ödeme + intibak payı! BAĞ-KUR, memur emeklisinin maaşına ilave...
Emekli maaşları yüzde 25 zamla birlikte yeniden hesaplandı. Emekli maaşları için ek zam konusu hakkında detaylar araştırma konusu oldu. En düşük memur maaşı 22 bin liraya yükselirken, emeklilere de yüzde 25 zam yapıldı. Bu zam, 2023 Temmuz ve 2024 Ocak ayları arasında uygulanacak. Memur maaşlarının belirlenmesinin ardından zamlı ve yeni emekli maaş tutarı milyonlar tarafından sorgulanıyor. İşte, kuruşu kuruşuna yeni memur, SSK, Bağ-Kur maaşları...
Giriş Tarihi: 27.07.2023 06:15Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 06:15