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Haberler Galeri Emeklilikte yeni sistem netleşti! Müjde duyuruldu, 4500 - 3600 gün ile emeklilik! SSK ve Bağ-Kur'lular o tarihe dikkat: 2000 sonrası...

Emeklilikte yeni sistem netleşti! Müjde duyuruldu, 4500 - 3600 gün ile emeklilik! SSK ve Bağ-Kur'lular o tarihe dikkat: 2000 sonrası...

Emeklililik sisteminde yeni gelişmeler son dakika olarak açıklanmaya devam ediyor. AK Parti seçim beyannamesinde birçok detay açıklandı. Emekli olmak için gün sayanlar ise açıklama sonrasında detayları merak ediyor. Emeklilik reformu işaret edilirken, milyonlarca ev hanımı emeklilik imkanı yakalayacak. Anneler için emeklilik yaşının esnetilmesi amaçlanırken, 2000 sonrası işe girenler içinde yeni bir emeklilik sistemi gelecek. Diğer yandan Bağ-Kur -SSK prim eşitlemesi ile erken emeklilik imkanı da doğmuş olacak. İşte, yeni emeklilik sistemi için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2023 16:51
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Emeklilikte yeni sistem netleşti! Müjde duyuruldu, 4500 - 3600 gün ile emeklilik! SSK ve Bağ-Kur’lular o tarihe dikkat: 2000 sonrası...

Emeklilikte yeni sistemi müjdesi geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Açıklanan beyannamede emeklilik için yeni sistem için ipuçlar geldi. Ev hanımlarının emekli olması için sistemde yer açılması amaçlanırken, yeni sistemde çocuk sayısına göre annelerin emeklilik yaşında esneme olabileceği de müjdeler arasında yer alıyor. İşte, yeni emeklilik sistemi için ipuçları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilikte yeni sistem netleşti! Müjde duyuruldu, 4500 - 3600 gün ile emeklilik! SSK ve Bağ-Kur’lular o tarihe dikkat: 2000 sonrası...

BAŞKAN ERDOĞAN YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİNİN ŞİFRELERİNİ VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesi milyonlarca vatandaş için çok önemli müjdeler getirdi. Özellikle gençler, kadınlar, yaşlı ve engelliler ile ailenin öncelendiği beyannamede dikkat çeken başlıklardan birisi de emeklilik ile ilgili olandı.

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Emeklilikte yeni sistem netleşti! Müjde duyuruldu, 4500 - 3600 gün ile emeklilik! SSK ve Bağ-Kur’lular o tarihe dikkat: 2000 sonrası...

23 YILLIK EYT SORUNU TARİHE KARIŞTI

23 yıllık sorun çözülerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme çıkartıldı ve uygulanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuşurken yeni bir emeklilik reformunun işareti de verilmiş oldu.

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Emeklilikte yeni sistem netleşti! Müjde duyuruldu, 4500 - 3600 gün ile emeklilik! SSK ve Bağ-Kur’lular o tarihe dikkat: 2000 sonrası...

Özellikle kadınların ve annelerin öne çıktığı yeni reform sosyal güvenlik sistemindeki birçok sorunu da çözmüş olacak.

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Emeklilikte yeni sistem netleşti! Müjde duyuruldu, 4500 - 3600 gün ile emeklilik! SSK ve Bağ-Kur’lular o tarihe dikkat: 2000 sonrası...

Yeni sistemin satır başlarını tek tek inceleyelim:

EV KADININA EMEKLİLİK HAKKI

Çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için şu anda işletilen isteğe bağlı sigorta sistemi yeniden ele alınacak. Böylece ev kadınlarına daha kolay ve erken emeklilik hakkı tanınmış olacak. Bugün isteğe bağlı sigorta ile 15 yıl prim ödemesi gereken ev kadınlarının bu primlerinin üçte birini devlet üstlenecek.