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Haberler Galeri Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın! SSK 1995 öncesi 2008 arası ve sonrası için yeni yaş gün prim hesaplama tablosu

Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın! SSK 1995 öncesi 2008 arası ve sonrası için yeni yaş gün prim hesaplama tablosu

Türkiye'de emeklilik sistemini köklü bir şekilde değiştirecek olan yeni bir düzenleme, yaklaşık 1 milyon vatandaşın hayatını doğrudan etkileyecek. Bu kapsamlı değişiklik emeklilik tablosunu yeniden şekillendirecek ve özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlara erken emeklilik imkanı sunacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur arasındaki prim ödeme şartları eşitlenecek, böylece emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı azaltılacak.

Giriş Tarihi: 26.03.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 10:54
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Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın! SSK 1995 öncesi 2008 arası ve sonrası için yeni yaş gün prim hesaplama tablosu

Emeklilik sistemine yönelik yapılan bu kapsamlı değişiklik, emeklilik yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar ve küçük esnaf, bu düzenlemeden büyük ölçüde yararlanacak. Daha az prim ödeme ve erken emeklilik imkanı, birçok vatandaşın hayatında olumlu değişikliklere yol açacak.

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Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın! SSK 1995 öncesi 2008 arası ve sonrası için yeni yaş gün prim hesaplama tablosu

PRİM GÜNÜNDE DÜŞÜŞ OLACAK

Yeni düzenleme ile Bağ-Kur ve SSK primleri arasındaki fark ortadan kalkacak, 9 bin gün olan prim ödeme şartı 7.200 güne düşürülecek.

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Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın! SSK 1995 öncesi 2008 arası ve sonrası için yeni yaş gün prim hesaplama tablosu

Bu önemli değişiklik, emeklilik için gereken prim gün sayısını azaltacak ve birçok vatandaş için daha erken emeklilik yolunu açacak.

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Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın! SSK 1995 öncesi 2008 arası ve sonrası için yeni yaş gün prim hesaplama tablosu

Bağ-Kur'lu vatandaşlar, özellikle küçük esnaf, bu düzenlemeden en çok yararlanacak gruplar arasında yer alıyor.

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Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın! SSK 1995 öncesi 2008 arası ve sonrası için yeni yaş gün prim hesaplama tablosu

Küçük esnaf ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar, yeni düzenleme ile 5 yıl daha erken emeklilik şansına kavuşacak. Bu değişiklik, 1 milyondan fazla kişiyi etkileyerek, daha az prim ödeyerek emeklilik hakkı elde etme fırsatı sunacak.