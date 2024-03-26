Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın! SSK 1995 öncesi 2008 arası ve sonrası için yeni yaş gün prim hesaplama tablosu

Türkiye'de emeklilik sistemini köklü bir şekilde değiştirecek olan yeni bir düzenleme, yaklaşık 1 milyon vatandaşın hayatını doğrudan etkileyecek. Bu kapsamlı değişiklik emeklilik tablosunu yeniden şekillendirecek ve özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlara erken emeklilik imkanı sunacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur arasındaki prim ödeme şartları eşitlenecek, böylece emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı azaltılacak.