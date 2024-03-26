Emeklilere özel indirim geliyor: Tarım Kredi, PTT, THY, TCDD, GSM hatları, sinema, tiyatro, PTT Kargo için bakandan açıklama

"SGK olarak, diğer bankalarla da kamu bankalarının miktarları asgari olacak şekilde promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz, bankalara başvurarak bu promosyon ödemelerinden faydalanabilecekler. Kamu bankalarında başvurular bugün başladı. Ayrıca emeklilerimize bayram ikramiyesi ödemeleri, Ramazan Bayramı öncesinde 2-5 Nisan arasında banka hesaplarına yatırılacak. Bunun dışında, emeklilerimizin yaşam kalitesini artıracak, fiziksel ve ruhsal sağlık, sosyal ve kültürel yönden zenginleştirecek birçok çalışmayı, emekliler yılı kapsamında hayata geçiriyoruz. PTT AVM'de, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, Türk Hava Yolları'nda, TCDD'de, GSM operatörlerinde, sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargo'da emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacağız.