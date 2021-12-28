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Haberler Galeri Emekliler rahat bir nefes alacak! 2022 emekli maaş zam oranı hesaplandı! Seyyanen zamla birlikte yüzde 40 zam masada…

Emekliler rahat bir nefes alacak! 2022 emekli maaş zam oranı hesaplandı! Seyyanen zamla birlikte yüzde 40 zam masada…

Emekli maaş zam oranı hesaplandı! Milyonlarca emeklinin rahat bir nefes alacağı zam hesabı için nefesler tutuldu. Emeklilere seyyanen zamla birlikte yüzde 40 zam formülü masada. Emekli vatandaşlar her yıl iki defa zam alıyor. Hem Ocak hem de Temmuz ayındaki maaşlar enflasyona göre yeniden hesaplanıyor. Enflasyona ezdirilmesi düşünülmeyen emekli maaşları için seyyanen zam gündemde. Emekli maaşlarında yıllık bazda asgari ücret düzeyinde bir zam yapılması gündeme geldi. Peki; emekli maaş zam oranı ne kadar olacak? İşte; 2022 emekli maaş zammı için merak edilen bilgiler…

Giriş Tarihi: 28.12.2021 12:43 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 12:43
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Emekliler rahat bir nefes alacak! 2022 emekli maaş zam oranı hesaplandı! Seyyanen zamla birlikte yüzde 40 zam masada…

Emekli maaş zam oranı hesaplandı! Milyonlarca emekli vatandaş 2022 yılında maaş zam oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Emekliler için 2022 yılı maaş zam oranı hesaplanıyor. Emeklilere seyyanen zamla birlikte yüzde 40 zam oranı düşünülüyor. Ocak ayında enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin enflasyona göre alacağı zam belli olacak. Peki; 2022 emekli maaş zam oranı ne kadar olacak?

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Emekliler rahat bir nefes alacak! 2022 emekli maaş zam oranı hesaplandı! Seyyanen zamla birlikte yüzde 40 zam masada…

Asgari ücrette yüzde 50.5'lik tarihi artıştan sonra gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Yaklaşık 13.5 milyon emeklinin maaşlarında da düzenleme için düğmeye basıldı.

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Emekliler rahat bir nefes alacak! 2022 emekli maaş zam oranı hesaplandı! Seyyanen zamla birlikte yüzde 40 zam masada…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda asgari ücretten sonra emekli maaşları içinde "fevkalade" bir artış yapılması planlanıyor.

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Emekliler rahat bir nefes alacak! 2022 emekli maaş zam oranı hesaplandı! Seyyanen zamla birlikte yüzde 40 zam masada…

Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de emeklilerle ilgili çalışma yapıldığını açıklamıştı.

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Emekliler rahat bir nefes alacak! 2022 emekli maaş zam oranı hesaplandı! Seyyanen zamla birlikte yüzde 40 zam masada…

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; üzerinde çalışılan iki ayrı formül bulunuyor. Emekli maaşlarına yıllık bazda asgari ücret ya da yüzde 40'lar düzeyinde bir zam yapılması gündemde.