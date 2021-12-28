Emekliler rahat bir nefes alacak! 2022 emekli maaş zam oranı hesaplandı! Seyyanen zamla birlikte yüzde 40 zam masada…

Emekli maaş zam oranı hesaplandı! Milyonlarca emeklinin rahat bir nefes alacağı zam hesabı için nefesler tutuldu. Emeklilere seyyanen zamla birlikte yüzde 40 zam formülü masada. Emekli vatandaşlar her yıl iki defa zam alıyor. Hem Ocak hem de Temmuz ayındaki maaşlar enflasyona göre yeniden hesaplanıyor. Enflasyona ezdirilmesi düşünülmeyen emekli maaşları için seyyanen zam gündemde. Emekli maaşlarında yıllık bazda asgari ücret düzeyinde bir zam yapılması gündeme geldi. Peki; emekli maaş zam oranı ne kadar olacak? İşte; 2022 emekli maaş zammı için merak edilen bilgiler…