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Haberler Galeri Emekli zammında %1.30'luk iyileştirme müjdesi geldi! En düşük maaşa 3+3'lük ilave eklenecek! SSK Bağ-Kur'luya ödeme yağmuru: Kim, ne kadar alacak?

Emekli zammında %1.30'luk iyileştirme müjdesi geldi! En düşük maaşa 3+3'lük ilave eklenecek! SSK Bağ-Kur'luya ödeme yağmuru: Kim, ne kadar alacak?

2023 yılı büyüme oranı belirlendikten sonra emekli aylıklarına doğrudan etki eden maaş katsayısında bir değişiklik yapıldı. Yeni yılla birlikte emekli olanlar için milli gelir artış oranına bağlı olarak ek bir zam uygulanacak. Bu adım, emeklilerin yaşam standartlarını korumak ve ekonomik koşullara uyum sağlamak amacıyla atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Peki kim ne kadar alacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2024 06:42 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 08:43
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Emekli zammında %1.30’luk iyileştirme müjdesi geldi! En düşük maaşa 3+3’lük ilave eklenecek! SSK Bağ-Kur’luya ödeme yağmuru: Kim, ne kadar alacak?

2023 yılında Türkiye ekonomisinin beklenenin üzerinde yüzde 4.5 oranında büyümesi, emeklilikte maaşları belirleyen katsayıların yeniden düzenlenmesine neden oldu. Bu gelişme, emeklilerin maaşlarının belirlenmesinde TÜFE ve büyüme rakamlarının önemini bir kez daha vurguluyor. Yeni emekli olanlar için yapılan katsayı değişikliğiyle birlikte, emeklilerin mali durumlarının güçlendirilmesi ve yaşam standartlarının artırılması hedefleniyor. Ayrıca, yaklaşık 16 milyon emeklinin bayram ikramiyesinin artırılması da emeklilerin maddi açıdan rahatlamasına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

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Emekli zammında %1.30’luk iyileştirme müjdesi geldi! En düşük maaşa 3+3’lük ilave eklenecek! SSK Bağ-Kur’luya ödeme yağmuru: Kim, ne kadar alacak?

Emekli Maaşlarının Belirlenmesinde Kullanılan Değişkenler

Türkiye ekonomisinin 2023 yılında yüzde 4.5 oranında büyümesi, emekli maaşlarını belirleyen katsayılarda değişikliğe yol açtı. Enflasyon ve büyüme oranlarının emekli maaşlarını güncellemede kritik rol oynadığı belirtiliyor. Uzmanlar, geçmişte kesilen primlerin günümüze katsayılarla güncellenerek emekli maaşlarını belirlediğini ifade ediyorlar.

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Emekli zammında %1.30’luk iyileştirme müjdesi geldi! En düşük maaşa 3+3’lük ilave eklenecek! SSK Bağ-Kur’luya ödeme yağmuru: Kim, ne kadar alacak?

Emekli Maaşı Hesaplamada Üç Dönem Yaklaşımı

Emekli maaşlarının üç dönem üzerinden hesaplandığı belirtiliyor. 2000 öncesi kazançların güncel değerinin hesaplanmasında gösterge sistemi kullanılırken, sonraki dönemlerde güncelleme katsayısıyla birlikte hesaplanıyor.

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Emekli zammında %1.30’luk iyileştirme müjdesi geldi! En düşük maaşa 3+3’lük ilave eklenecek! SSK Bağ-Kur’luya ödeme yağmuru: Kim, ne kadar alacak?

2000-2008 arası dönemde enflasyon artışı ve GSYH büyüme rakamlarının yüzde 100'ü alınırken, 2008 sonrası dönemde ise prim kazançları enflasyon ve GSYH değerleriyle birlikte hesaplanıyor.

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Emekli zammında %1.30’luk iyileştirme müjdesi geldi! En düşük maaşa 3+3’lük ilave eklenecek! SSK Bağ-Kur’luya ödeme yağmuru: Kim, ne kadar alacak?

Büyüme Oranının Emekli Maaşlarına Etkisi

2023 yılında açıklanan yüzde 4.5'lik büyüme oranının emekli maaşlarına yüzde 1.35 oranında ilave zam yapılmasını sağladığı belirtiliyor. Bu zam, ocak ayından bu yana emekli olanlara nisan ayından itibaren yansıtılacak.