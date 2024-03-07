HaberlerGaleriEmekli zammında %1.30'luk iyileştirme müjdesi geldi! En düşük maaşa 3+3'lük ilave eklenecek! SSK Bağ-Kur'luya ödeme yağmuru: Kim, ne kadar alacak?
Emekli zammında %1.30'luk iyileştirme müjdesi geldi! En düşük maaşa 3+3'lük ilave eklenecek! SSK Bağ-Kur'luya ödeme yağmuru: Kim, ne kadar alacak?
2023 yılı büyüme oranı belirlendikten sonra emekli aylıklarına doğrudan etki eden maaş katsayısında bir değişiklik yapıldı. Yeni yılla birlikte emekli olanlar için milli gelir artış oranına bağlı olarak ek bir zam uygulanacak. Bu adım, emeklilerin yaşam standartlarını korumak ve ekonomik koşullara uyum sağlamak amacıyla atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Peki kim ne kadar alacak?
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Giriş Tarihi: 07.03.2024 06:42Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 08:43