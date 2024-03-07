Emekli zammında %1.30’luk iyileştirme müjdesi geldi! En düşük maaşa 3+3’lük ilave eklenecek! SSK Bağ-Kur’luya ödeme yağmuru: Kim, ne kadar alacak?

2023 yılında Türkiye ekonomisinin beklenenin üzerinde yüzde 4.5 oranında büyümesi, emeklilikte maaşları belirleyen katsayıların yeniden düzenlenmesine neden oldu. Bu gelişme, emeklilerin maaşlarının belirlenmesinde TÜFE ve büyüme rakamlarının önemini bir kez daha vurguluyor. Yeni emekli olanlar için yapılan katsayı değişikliğiyle birlikte, emeklilerin mali durumlarının güçlendirilmesi ve yaşam standartlarının artırılması hedefleniyor. Ayrıca, yaklaşık 16 milyon emeklinin bayram ikramiyesinin artırılması da emeklilerin maddi açıdan rahatlamasına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor.