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Haberler Galeri Emekli Promosyonu Güncel Tutarları 2024 | 4A, 4B, 4C'liye en yüksek promosyon veren bankalar: Ziraat, Garanti, YapıKredi, Akbank... 

Emekli Promosyonu Güncel Tutarları 2024 | 4A, 4B, 4C'liye en yüksek promosyon veren bankalar: Ziraat, Garanti, YapıKredi, Akbank... 

Emeklilere yönelik sunulan banka promosyonları, emekliler için ek gelir kaynakları arasında önemli bir yer tutuyor. Mart ayı itibarıyla güncellenen promosyon tutarları, emekliler arasında merak konusu oldu. Bankalar tarafından sunulan promosyonlar, emeklilerin maaş hesaplarını ilgili bankalarda açmaları ve belirli bir süre boyunca maaşlarını o bankadan almaları karşılığında veriliyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2024 07:14 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 08:42
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Emekli Promosyonu Güncel Tutarları 2024 | 4A, 4B, 4C’liye en yüksek promosyon veren bankalar: Ziraat, Garanti, YapıKredi, Akbank...

Mart 2024 itibarıyla bankaların yeniden güncellediği emekli promosyon kampanyaları, emekliler arasında büyük bir ilgiyle karşılandı. Bankaların müşteri kazanma yarışında, emeklilere yönelik sunulan bu promosyonlar, emeklilerin ek gelir elde etme fırsatı olarak değerlendiriliyor. Emekliler, en yüksek promosyon tutarını sunan bankaları araştırarak kendileri için en avantajlı seçeneği belirlemeye çalışıyorlar. İşte banka banka güncel banka promosyon tutarları...

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Emekli Promosyonu Güncel Tutarları 2024 | 4A, 4B, 4C’liye en yüksek promosyon veren bankalar: Ziraat, Garanti, YapıKredi, Akbank...

FİBABANKA

Fibabanka, 3 yıl süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt eden emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını belirtiyor.

Yapılacak promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir:

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olan emekliler için 4.500 TL
3.500 - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olan emekliler için 5.250 TL
7.500 - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 6.750 TL
10.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 7.500 TL

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Emekli Promosyonu Güncel Tutarları 2024 | 4A, 4B, 4C’liye en yüksek promosyon veren bankalar: Ziraat, Garanti, YapıKredi, Akbank...

DENİZBANK

Denizbank, emekli aylığını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

Maaş Tutar Aralığı - Standart Promosyon
• 0 - 3.499 TL - 3.000 TL
• 3.500 TL - 7.499TL - 3.500 TL
• 7.500 TL - 9.999 - 4.500 TL
• 10.000 TL ve üzeri - 5.000 TL

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Emekli Promosyonu Güncel Tutarları 2024 | 4A, 4B, 4C’liye en yüksek promosyon veren bankalar: Ziraat, Garanti, YapıKredi, Akbank...
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Emekli Promosyonu Güncel Tutarları 2024 | 4A, 4B, 4C’liye en yüksek promosyon veren bankalar: Ziraat, Garanti, YapıKredi, Akbank...

ING

ING, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor.

Banka, emekli aylığını ING'ye taşıyan emeklilere maaş tutarına göre ek koşulsuz 10.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 5.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilineceğini de belirtiyor. Banka, yeni emeklilerin ve EYT ile emekli olanların da, emekli maaş promosyonundan yararlanabileceğini de ekliyor.