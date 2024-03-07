Emekli Promosyonu Güncel Tutarları 2024 | 4A, 4B, 4C'liye en yüksek promosyon veren bankalar: Ziraat, Garanti, YapıKredi, Akbank...

Emeklilere yönelik sunulan banka promosyonları, emekliler için ek gelir kaynakları arasında önemli bir yer tutuyor. Mart ayı itibarıyla güncellenen promosyon tutarları, emekliler arasında merak konusu oldu. Bankalar tarafından sunulan promosyonlar, emeklilerin maaş hesaplarını ilgili bankalarda açmaları ve belirli bir süre boyunca maaşlarını o bankadan almaları karşılığında veriliyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor?