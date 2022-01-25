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Haberler Galeri Emekli ve memur maaşları için kritik açıklama! 1.150 lira ile 37 bin lira arasında zam! Emekli aylıkları, ikramiyeler ve 3600 ek gösterge...

Emekli ve memur maaşları için kritik açıklama! 1.150 lira ile 37 bin lira arasında zam! Emekli aylıkları, ikramiyeler ve 3600 ek gösterge...

Milyonlarca memur ve emekli, 3600 ek gösterge için çalışmaların ne durumda olduğunu merak ediyor. 3600 ek göstergenin hayata geçmesinin ardından memur maaşları, emekli aylıkları ve ikramiylerinde değişim yaşanmış olacak. İlk olarak kapsama girmeyen idari kadrolar için düzenlemeler yapılacak. Ek gösterge cetvelinin düzenlenmesiyle kamuda yükselmenin önü açılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Düzenlemenin Mayıs ayı itibariyle Meclis'e sunulacağı ifade edildi. İşte, 3600 ek gösterge için son gelişmeler ve açıklamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2022 15:51 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 15:51
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Emekli ve memur maaşları için kritik açıklama! 1.150 lira ile 37 bin lira arasında zam! Emekli aylıkları, ikramiyeler ve 3600 ek gösterge...

Emekli ve memur maaşları için kritik açıklama! 1.150 lira ile 37 bin lira arasında zam! Emekli aylıkları, ikramiyeler ve 3600 ek gösterge... Milyonlarca memur, 3600 ek göstergenin hayata geçmesiyle birlikte bayram edecek. Maaş ve ikramiyelerde artış yaşanacak. Memurların maaşını ve emekli ikramiyelerini etkileyecek düzenlemeyle birlikte maaşlarda yüzde 30'a varan artış yaşanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin Meclis'e sunulacağı tarih hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte, 3600 ek gösterge için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli ve memur maaşları için kritik açıklama! 1.150 lira ile 37 bin lira arasında zam! Emekli aylıkları, ikramiyeler ve 3600 ek gösterge...

Yeni düzenlemeyle hizmet süresi 25 yıl olan öğretmen, polis, din görevlisinin emekli aylığındaki artış en az 1150 lira, emekli ikramiyesi de yaklaşık 37 bin lira artacak.

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Emekli ve memur maaşları için kritik açıklama! 1.150 lira ile 37 bin lira arasında zam! Emekli aylıkları, ikramiyeler ve 3600 ek gösterge...

EMEKLİ MAAŞINDA ÜCRET KAYBI SONA ERECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışmasını tamamlarken Memur-Sen başta olmak üzere taraflarla değerlendirme yapılacak. Sendika düzenlemenin bütün meslek gruplarını kapsaması yönünde bir çalışma yürütüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, devletin fonksiyonel olması açısından kamu çalışanları arasındaki statü farkını koruyan kapsamlı ve adil bir düzenleme olacağını vurguladı.

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Emekli ve memur maaşları için kritik açıklama! 1.150 lira ile 37 bin lira arasında zam! Emekli aylıkları, ikramiyeler ve 3600 ek gösterge...

Bakan Bilgin, çalışanların emeklilikte büyük bir ücret kaybı yaşadığına dikkat çekerek, "Çalışan ile emekli arasında ücret kaybı çok yüksek, 3600 ek gösterge bunu giderecek bir düzenleme olacak" dedi.

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Emekli ve memur maaşları için kritik açıklama! 1.150 lira ile 37 bin lira arasında zam! Emekli aylıkları, ikramiyeler ve 3600 ek gösterge...

MESLEK GRUPLARI GENİŞLEYECEK

Maaş, emekli aylıkları ve ikramiyeleri yüzde 25-30 artırması beklenen yeni düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra idari kadro, yardımcı hizmetler sınıfını da kapsayacak. Emekli aylığı, ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam sayının yüzde 90'ı olduğu belirtiliyor.