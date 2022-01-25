Emekli ve memur maaşları için kritik açıklama! 1.150 lira ile 37 bin lira arasında zam! Emekli aylıkları, ikramiyeler ve 3600 ek gösterge...

Milyonlarca memur ve emekli, 3600 ek gösterge için çalışmaların ne durumda olduğunu merak ediyor. 3600 ek göstergenin hayata geçmesinin ardından memur maaşları, emekli aylıkları ve ikramiylerinde değişim yaşanmış olacak. İlk olarak kapsama girmeyen idari kadrolar için düzenlemeler yapılacak. Ek gösterge cetvelinin düzenlenmesiyle kamuda yükselmenin önü açılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Düzenlemenin Mayıs ayı itibariyle Meclis'e sunulacağı ifade edildi. İşte, 3600 ek gösterge için son gelişmeler ve açıklamalar...