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Haberler Galeri Elini çabuk tutan fırsattan yararlanacak! Şubat ayı projeleri görücüye çıktı! TOKİ 720 lira taksitle 2+1 3+1 daireler...

Elini çabuk tutan fırsattan yararlanacak! Şubat ayı projeleri görücüye çıktı! TOKİ 720 lira taksitle 2+1 3+1 daireler...

Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ 2022 projelerini yakından takip ediyor. TOKİ Şubat ayında 6 ilde 2 bin 824 konutu satışa çıkaracak. Üstelik konutlar 720 lira taksitle satılırken 140 bin liraya ev sahibi olunabilecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı alt ve orta gelir grubu için Şubat ayında 6 ilde yeni projelerini başlattı. Aylık periyotlarla güncellenen ilanlar ile başvurular yapılabiliyor. TOKİ tarafından satışa sunulan daireler hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, TOKİ 720 lira taksitle 2+1 3+1 daireler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2022 17:01 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 17:01
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Elini çabuk tutan fırsattan yararlanacak! Şubat ayı projeleri görücüye çıktı! TOKİ 720 lira taksitle 2+1 3+1 daireler...

Elini çabuk tutan fırsattan yararlanacak! Şubat ayı projeleri görücüye çıktı! TOKİ 720 lira taksitle 2+1 3+1 daireler... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı alt ve orta gelir grubu için Şubat ayında 6 ilde yeni projelerini başlattı. TOKİ'nin konut projeleri kapsamında 6 ilde 2 bin 824 yeni konut inşa edilecek. Ev sahibi olmak isteyenler konu hakkındaki detayları yakından takip ediyor. İlanları güncel olarak haberimizden takip edebilirsiniz. İşte, TOKİ 720 lira taksitle 2+1 3+1 daireler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Elini çabuk tutan fırsattan yararlanacak! Şubat ayı projeleri görücüye çıktı! TOKİ 720 lira taksitle 2+1 3+1 daireler...

TOKİ Şubat 2022 projeleri kapsamında;

- Burdur Merkez Bozkurt Mahallesinde 655 adet konut,

- İzmir Ödemiş ilçesi 468 adet konut,

- Kars Merkez Atatürk Mahallesinde 366 adet konut,

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Elini çabuk tutan fırsattan yararlanacak! Şubat ayı projeleri görücüye çıktı! TOKİ 720 lira taksitle 2+1 3+1 daireler...

- Kars Sarıkamış ilçesi Erenler-Tepe Mahallesinde 316 adet konut,

- Kırşehir Merkez Kındam Mahallesi 2. Etap 496 konut,

- Malatya Pütürge ilçesi Tepehan Mahallesinde 96 adet konut,

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Elini çabuk tutan fırsattan yararlanacak! Şubat ayı projeleri görücüye çıktı! TOKİ 720 lira taksitle 2+1 3+1 daireler...

- Sivas Merkez Yenimahalle 2. Etap 427 adet konut satışa sunulacak.

Yukarıda belirtilen 6 ildeki konut projeleri için başvuruların birçoğu başlarken bazı projeler için başvurular Şubat ayının ilk haftasından itibaren başlayacak.

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Elini çabuk tutan fırsattan yararlanacak! Şubat ayı projeleri görücüye çıktı! TOKİ 720 lira taksitle 2+1 3+1 daireler...

ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),