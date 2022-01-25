25 Ocak 2022, Salı
Elini çabuk tutan fırsattan yararlanacak! Şubat ayı projeleri görücüye çıktı! TOKİ 720 lira taksitle 2+1 3+1 daireler...
Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ 2022 projelerini yakından takip ediyor. TOKİ Şubat ayında 6 ilde 2 bin 824 konutu satışa çıkaracak. Üstelik konutlar 720 lira taksitle satılırken 140 bin liraya ev sahibi olunabilecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı alt ve orta gelir grubu için Şubat ayında 6 ilde yeni projelerini başlattı. Aylık periyotlarla güncellenen ilanlar ile başvurular yapılabiliyor. TOKİ tarafından satışa sunulan daireler hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, TOKİ 720 lira taksitle 2+1 3+1 daireler...
Giriş Tarihi: 25.01.2022 17:01 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 17:01
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