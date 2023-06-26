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Haberler Galeri Emekli Temmuz zam oranı şekillendi! Emekliye : 11.849 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Oransal, seyyanen, refah payı, kademeli artış...

Emekli Temmuz zam oranı şekillendi! Emekliye : 11.849 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Oransal, seyyanen, refah payı, kademeli artış...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam yapılacak. Enflasyon oranları için TÜİK tarafından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Haziran ayı rakamlarının açıklanmasının ardından yeni zam oranı netleşmiş olacak. 2023 yılı asgari ücret ara zammının yüzde 34 olarak açıklanmasının üzerine gözler emeklilerin maaşlarında yapılacak artışa çevrildi. Hal böyle olunca, "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş hesaplaması için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.06.2023 16:41
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Emekli Temmuz zam oranı şekillendi! Emekliye : 11.849 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Oransal, seyyanen, refah payı, kademeli artış...

SON DAKİKA! Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında belilrlenen oranda zam uygulanacak. TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranı bu noktada belirleyici etken olacak. Enflasyon artışı ve refah payı ile maaşlarda ciddi artış yaşanacak. Maaş artışında 3 formül üzerinde duruluyor. "Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, yeni oranla emekli maaş hesaplamaları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli Temmuz zam oranı şekillendi! Emekliye : 11.849 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Oransal, seyyanen, refah payı, kademeli artış...

Asgari ücrete yüzde 34 oranında uygulanan ara zam sonrasında gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi.

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Emekli Temmuz zam oranı şekillendi! Emekliye : 11.849 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Oransal, seyyanen, refah payı, kademeli artış...

TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranları sonrasında maaşlara yapılacak zam oranı netleşmiş olacak. Bu süreçte 3 formül üzerinde duruluyor.

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Emekli Temmuz zam oranı şekillendi! Emekliye : 11.849 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Oransal, seyyanen, refah payı, kademeli artış...

İŞTE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI İÇİN 3 FORMÜL;

1- Oransal zam

2- Seyyanen

3- Kademeli artış

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Emekli Temmuz zam oranı şekillendi! Emekliye : 11.849 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Oransal, seyyanen, refah payı, kademeli artış...

Emekli maaş zammının yanı sıra refah payı artışının da düzenleme içinde olması bekleniyor.