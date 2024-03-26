Emekli promosyonuna hücum! İlk günden rekor kırıldı | Rakamlar belli oldu | Peki başvurular nasıl yapılacak?

Brüt maaşı 10 bin TL ile 14 bin 999 TL arasında olan emekliler 8 bin TL promosyon alacak. 15 bin TL ile 19 bin 999 TL arasında maaş alanlar 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri alanlar ise 12 bin TL promosyon ödemesinden yararlanacak.