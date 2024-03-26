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Haberler Galeri Emekli promosyonuna hücum! İlk günden rekor kırıldı | Rakamlar belli oldu | Peki başvurular nasıl yapılacak?

Emekli promosyonuna hücum! İlk günden rekor kırıldı | Rakamlar belli oldu | Peki başvurular nasıl yapılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kamu bankalarının emekli promosyonları netleşirken, ilk günden başvuru rekoru kırıldı. Maaşı 10 bin ila 15 bin TL arasındakiler 8 bin TL promosyon alacak. 15 bin ila 20 bin TL arasında Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur aylık alanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri alanlara da 12 bin TL ödenecek. Peki başvurular nasıl yapılacak? İşte emekli promosyonlarıyla ilgili merak edilenlerin cevabı.

Giriş Tarihi: 26.03.2024 06:12 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 06:12
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Emekli promosyonuna hücum! İlk günden rekor kırıldı | Rakamlar belli oldu | Peki başvurular nasıl yapılacak?

Kamu bankalarının emekli promosyonları netleşirken, ilk günden başvuru rekoru kırıldı. Ziraat Bankası'na dün 446 bin kişi başvurdu. Vakıfbank ve Halkbank'a da toplam başvuru sayısı 100 bini buldu.

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Emekli promosyonuna hücum! İlk günden rekor kırıldı | Rakamlar belli oldu | Peki başvurular nasıl yapılacak?

Brüt maaşı 10 bin TL ile 14 bin 999 TL arasında olan emekliler 8 bin TL promosyon alacak. 15 bin TL ile 19 bin 999 TL arasında maaş alanlar 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri alanlar ise 12 bin TL promosyon ödemesinden yararlanacak.

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Emekli promosyonuna hücum! İlk günden rekor kırıldı | Rakamlar belli oldu | Peki başvurular nasıl yapılacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu ile kamu bankaları arasında protokoller yapıldı. SGK'dan kamu bankalarına emeklilerin brüt maaşlarına ilişkin bilgiler gönderilmeye başlandı.

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Emekli promosyonuna hücum! İlk günden rekor kırıldı | Rakamlar belli oldu | Peki başvurular nasıl yapılacak?

BAŞVURU YETERLİ
Başvurular şubeler, internet şubeleri, mobil uygulamalar, ATM'ler ya da telefon bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Emeklilerin artan promosyondan yararlanması için aylıklarını almak istedikleri bankaya başvuruda bulunmaları yeterli oluyor.

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Emekli promosyonuna hücum! İlk günden rekor kırıldı | Rakamlar belli oldu | Peki başvurular nasıl yapılacak?

3 YILLIK PEŞİN
Kamu bankalarının promosyonları 3 yıllık peşin olarak 28 Mart itibarıyla emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.