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Haberler Galeri Emekli maaşı bugün yatar mı? SSK, Bağ-Kur 2022 Temmuz zammı emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce ödenecek mi?

Emekli maaşı bugün yatar mı? SSK, Bağ-Kur 2022 Temmuz zammı emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce ödenecek mi?

Emekli maaşı bugün yatar mı? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2022 Temmuz zammının belli olmasının ardından gözler zamlı maaş ödemelerine çevrildi. 2022'nin ikinci altı ayında geçerli olacak emekli maaşı ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. 9-12 Temmuz'da idrak edilecek Kurban Bayramı nedeniyle maaşların erken ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor. Peki, emekli maaşı bugün yatar mı? SSK, Bağ-Kur 2022 Temmuz zammı emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2022 09:07
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Emekli maaşı bugün yatar mı? SSK, Bağ-Kur 2022 Temmuz zammı emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce ödenecek mi?

Emekli maaşı bugün yatar mı? En düşük emekli maaşının 3.500'e çıkarılmasının ardından Temmuz zammlı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni aylıkları belirlendi. Bayram ikramiyelerini ceplerine alan emekliler, şimdi de zamlı maaşların ödeneceği tarihi araştırıyor. Bayram nedeniyle maaşların erken ödenip ödenmeyeceği konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, emekli maaşı bugün yatar mı? SSK, Bağ-Kur 2022 Temmuz zammı emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce ödenecek mi? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaşı bugün yatar mı? SSK, Bağ-Kur 2022 Temmuz zammı emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce ödenecek mi?

EMEKLİ MAAŞI BUGÜN YAYAR MI? BAYRAMDAN ÖNCE...

Hemen şunu belirtelim ki, SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını 17 Temmuz'dan itibaren alacaklar. Emekli maaş ödemesinin bayramdan önce yapılacağı yönünde resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte ödeme günleri:

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Emekli maaşı bugün yatar mı? SSK, Bağ-Kur 2022 Temmuz zammı emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce ödenecek mi?

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

SSK'lı yeni adı ile 4A sigorta kolu üzerinden emekli olanlar ve 4B yani Bağkur'dan emekli olanların emekli maaşı ödemeleri tahsin numarasının son hanesine göre yapılıyor.

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Emekli maaşı bugün yatar mı? SSK, Bağ-Kur 2022 Temmuz zammı emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce ödenecek mi?

SSK'LI (4A)

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

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Emekli maaşı bugün yatar mı? SSK, Bağ-Kur 2022 Temmuz zammı emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce ödenecek mi?

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,