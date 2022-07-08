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Haberler Galeri 450-600 TL hesaplara yatıyor! Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 destek parası ne zaman yatacak?

450-600 TL hesaplara yatıyor! Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 destek parası ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Devlet, 15 milyar liralık yeni bir paketi devreye alırken, milyonlarca haneye destek verileceği duyurulmuştu. Bu kapsamda e-Devlet üzerinden başvurular alındı. Hane başına aylık 450-600 lira arasında destek verilecek. Kurban Bayramı öncesinde gözler ilk ödemelere çevrildi. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Aile Destek Programı destek parası ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022 10:26
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450-600 TL hesaplara yatıyor! Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 destek parası ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin refahının tüm kesimlerle paylaşılmasını sağlayan yeni destek programını hayata geçiren devlet, Aile Destek Programı adı altında ihtiyaç sahiplerine 12 ay boyunca düzenli olarak destek verileceğini duyurdu. Bu kapsamda e-Devlet üzerinden Aile Destek Programı'na başvurular alındı. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Aile Destek Programı destek parası ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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450-600 TL hesaplara yatıyor! Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 destek parası ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

Türkiye Aile Destek Programı ilk destek ödemesinin Kurban Bayramı öncesinde verileceği bildirilmişti. Hane başına verilecek 450 lira ile 600 lira arasındaki destek ödemesi başladı. Başvuru sahiplerinin hesaplarını kontrol etmesi gerekiyor.

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450-600 TL hesaplara yatıyor! Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 destek parası ne zaman yatacak?

AİLE DESTEĞİ PROGRAMI BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Aile Desteği Paketi'ne, e-Devlet ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden başvuru yapılabilecek.

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450-600 TL hesaplara yatıyor! Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 destek parası ne zaman yatacak?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İhtiyaç sahibi herkes destekten yaralanacak. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da destekten faydalanacak. Hiçbir sosyal yardımdan faydalanamayan vatandaşlar da başvuru yapabilecek.

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450-600 TL hesaplara yatıyor! Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 destek parası ne zaman yatacak?

DESTEK KAÇ KEZ VERİLECEK?

Destek 12 ay boyunca düzenli olarak verilecek.