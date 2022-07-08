450-600 TL hesaplara yatıyor! Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 destek parası ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin refahının tüm kesimlerle paylaşılmasını sağlayan yeni destek programını hayata geçiren devlet, Aile Destek Programı adı altında ihtiyaç sahiplerine 12 ay boyunca düzenli olarak destek verileceğini duyurdu. Bu kapsamda e-Devlet üzerinden Aile Destek Programı'na başvurular alındı. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Aile Destek Programı destek parası ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...