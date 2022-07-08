08 Temmuz 2022, Cuma
450-600 TL hesaplara yatıyor! Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 destek parası ne zaman yatacak?
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Devlet, 15 milyar liralık yeni bir paketi devreye alırken, milyonlarca haneye destek verileceği duyurulmuştu. Bu kapsamda e-Devlet üzerinden başvurular alındı. Hane başına aylık 450-600 lira arasında destek verilecek. Kurban Bayramı öncesinde gözler ilk ödemelere çevrildi. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Aile Destek Programı destek parası ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.07.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022 10:26
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