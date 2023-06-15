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Haberler Galeri Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında ödenecek? Tahsis numarasına göre maaş tarihleri 2023!

Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında ödenecek? Tahsis numarasına göre maaş tarihleri 2023!

"Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatar?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gözler, bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihe çevrildi. Başkan Erdoğan'ın verdiği müjde sonrası, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusu da gündeme getirildi. İşte, tahsis numarasına göre maaş ve ikramiye ödeme tarihleri 2023!

Giriş Tarihi: 15.06.2023 08:53
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Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında ödenecek? Tahsis numarasına göre maaş tarihleri 2023!

"Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatar?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar, ikramiyelerin ne kadar yatacağını sorgulamaya başladı. Başkan Erdoğan, söz konusu ödemelerin bayram öncesinde yatacağının müjdesini vermişti. Maaş ve ikramiyelerini almak isteyen emeklilerin, tahsis numarasına göre maaş ödeme günleri belli oldu. İşte, maaş ve ikramye tarihleri 2023!

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Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında ödenecek? Tahsis numarasına göre maaş tarihleri 2023!

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ!

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen yeni dönemin ilk Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi verdi.

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Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında ödenecek? Tahsis numarasına göre maaş tarihleri 2023!

Erdoğan, yaptığı açıklamada emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin erkenden ödeneceğini şu sözlerle duyurdu:

"Güzel haberimiz emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz."

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Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında ödenecek? Tahsis numarasına göre maaş tarihleri 2023!

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK 2023?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli olmuştu.

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Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında ödenecek? Tahsis numarasına göre maaş tarihleri 2023!

Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor..