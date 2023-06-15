15 Haziran 2023, Perşembe
Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında ödenecek? Tahsis numarasına göre maaş tarihleri 2023!
"Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatar?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gözler, bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihe çevrildi. Başkan Erdoğan'ın verdiği müjde sonrası, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusu da gündeme getirildi. İşte, tahsis numarasına göre maaş ve ikramiye ödeme tarihleri 2023!
Giriş Tarihi: 15.06.2023 08:53
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