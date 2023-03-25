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Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu? 2023 Dul ve yetim maaşına zam geldi mi?

"Dul ve yetim aylığı arttı mı, ne kadar oldu?" sorusu araştırılmaya başlandı. Emekliye yapılan zam ve bayram ikramiyesinin açıklanmasının ardından dul ve yetim aylıklarının da yükselebilme ihtimali düşünülüyor. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükselmesi gözleri bir kez daha dul ve yetim aylıklarına çevirdi. Peki, Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte, konuya dair son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.03.2023 14:45
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Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu? 2023 Dul ve yetim maaşına zam geldi mi?

Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi ve zam müjdesinin ardından dul ve yetim aylıklarının ne kadar olacağı sorgulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşının 7500 lira olacağını açıklamasının ardından "Dul ve yetim aylıkları artacak mı, ne kadar olacak?" sorusu gündeme getirildi. Peki, 2023 Dul ve yetim maaşına zam geldi mi? İşte, detaylar...

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Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu? 2023 Dul ve yetim maaşına zam geldi mi?

DUL VE YETİM MAŞŞLARI ARTACAK MI?

Dul ve yetim aylıklarının artması bekleniyor.Anca konuya dair heniz resmi bir açıklama gelmedi.

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Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu? 2023 Dul ve yetim maaşına zam geldi mi?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2.000 TL OLDU

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, daha önce 1.100 TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesi ile ilgili sevindiren haberi verdi.

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Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu? 2023 Dul ve yetim maaşına zam geldi mi?

Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile emekli maaş zammına ilişkin görüştüklerini ve görüşmede Ramazan Bayramı'nda emekli ikramiyelerinin 2 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yasa teklifine ekleneceğini duyurdu.

Böylelikle emeklilerin alacağı bayram ikramiyesi 2022 yılına göre %82 oranında zamlanarak 2 bin TL'ye yükseldi.

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Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu? 2023 Dul ve yetim maaşına zam geldi mi?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli bayram ikramiyeleri, Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara aktarılmaktadır.

2023 yılında Ramazan Bayramı'nın birinci günü 21 Nisan cuma gününe denk gelmektedir. Emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin TL olmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.