Çin’de gördü, memleketinde üretime başladı! Vatandaşın ulaşım sorununu çözdü... Günde 10 adet yapıyor, ihracata hazırlanıyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde girişimci Ferhat Şahin, Çin'de motosikletlerin ulaşımı kolaylaştırmasından etkilenerek kurduğu tesiste günde 10 elektrikli motosiklet montajı yapıp iç pazara satıyor. Ferhat Şahin, "Yaklaşık 6 aydır burada montaj yapıyoruz. Günlük 2 farklı modelden yaklaşık 10 montajımız oluyor. Türkiye genelindeki bayilerimiz aracılığıyla Suluova ilçesinden dağıtım yapıyoruz" dedi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde kurulan tesiste, Çin ve Türkiye'den tedarik edilen parçaların monte edilmesiyle satışa hazır hale getirilen elektrikli motosikletler Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor.

İstanbul'da çalıştığı firmadan istifa ederek memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine yerleşen girişimci Ferhat Şahin, Çin ziyareti sırasında caddelerdeki elektrikli motosiklet yoğunluğunu ve bu araçların şehir içi trafiğe katkısını gördü.

Bunun üzerine elektrikli motosikletleri iç pazarda satmaya karar veren Şahin, Suluova Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bu yıl altyapı çalışmalarını tamamladığı fabrikasında montaj hattını devreye aldı.

Fabrikada oluşturulan montaj hattında ilk etapta biri kasalı (yük taşıma), diğeri binek olmak üzere iki farklı model elektrikli motosikletin montajına başlayan Şahin, tesiste günlük 10 motosiklet montajı gerçekleştirerek yurt genelindeki bayiler aracılığıyla satışa sunuyor.