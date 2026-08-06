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Çin’de gördü, memleketinde üretime başladı! Vatandaşın ulaşım sorununu çözdü... Günde 10 adet yapıyor, ihracata hazırlanıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Amasya'nın Suluova ilçesinde girişimci Ferhat Şahin, Çin'de motosikletlerin ulaşımı kolaylaştırmasından etkilenerek kurduğu tesiste günde 10 elektrikli motosiklet montajı yapıp iç pazara satıyor. Ferhat Şahin, "Yaklaşık 6 aydır burada montaj yapıyoruz. Günlük 2 farklı modelden yaklaşık 10 montajımız oluyor. Türkiye genelindeki bayilerimiz aracılığıyla Suluova ilçesinden dağıtım yapıyoruz" dedi.

Çin’de gördü, memleketinde üretime başladı! Vatandaşın ulaşım sorununu çözdü... Günde 10 adet yapıyor, ihracata hazırlanıyor 1

Amasya'nın Suluova ilçesinde kurulan tesiste, Çin ve Türkiye'den tedarik edilen parçaların monte edilmesiyle satışa hazır hale getirilen elektrikli motosikletler Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor.

Çin’de gördü, memleketinde üretime başladı! Vatandaşın ulaşım sorununu çözdü... Günde 10 adet yapıyor, ihracata hazırlanıyor 2

İstanbul'da çalıştığı firmadan istifa ederek memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine yerleşen girişimci Ferhat Şahin, Çin ziyareti sırasında caddelerdeki elektrikli motosiklet yoğunluğunu ve bu araçların şehir içi trafiğe katkısını gördü.

Çin’de gördü, memleketinde üretime başladı! Vatandaşın ulaşım sorununu çözdü... Günde 10 adet yapıyor, ihracata hazırlanıyor 3

Bunun üzerine elektrikli motosikletleri iç pazarda satmaya karar veren Şahin, Suluova Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bu yıl altyapı çalışmalarını tamamladığı fabrikasında montaj hattını devreye aldı.

Çin’de gördü, memleketinde üretime başladı! Vatandaşın ulaşım sorununu çözdü... Günde 10 adet yapıyor, ihracata hazırlanıyor 4

Fabrikada oluşturulan montaj hattında ilk etapta biri kasalı (yük taşıma), diğeri binek olmak üzere iki farklı model elektrikli motosikletin montajına başlayan Şahin, tesiste günlük 10 motosiklet montajı gerçekleştirerek yurt genelindeki bayiler aracılığıyla satışa sunuyor.

Çin’de gördü, memleketinde üretime başladı! Vatandaşın ulaşım sorununu çözdü... Günde 10 adet yapıyor, ihracata hazırlanıyor 5

35 KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLIYOR

İlçede 35 kişiye istihdam sağlanan tesiste, parçaların yerlileştirilmesi için de çalışma yürütülüyor. Motosikletlerin parça parça monte edildiği tesiste, önümüzdeki süreçte kablo, konnektör ve plastik aksam gibi parçalar kullanılarak yerli üretim payının artırılması hedefleniyor.

Çin’de gördü, memleketinde üretime başladı! Vatandaşın ulaşım sorununu çözdü... Günde 10 adet yapıyor, ihracata hazırlanıyor 6

Firmanın kurucu ortaklarından Ferhat Şahin, Şanghay'da ortağı ve ağabeyi Murat Şahin ile yaptıkları gözlemlerin ardından bu kararı aldıklarını söyledi. Çin'de elektrikli motosikletlerin insanların ulaşım sıkıntısını çözdüğünü ifade eden Şahin şöyle konuştu:

Çin’de gördü, memleketinde üretime başladı! Vatandaşın ulaşım sorununu çözdü... Günde 10 adet yapıyor, ihracata hazırlanıyor 7

"Bunu Türkiye'ye getirmek gerektiğine karar verdik. Yaklaşık 6 aydır burada montaj yapıyoruz. Günlük 2 farklı modelden yaklaşık 10 montajımız oluyor. Türkiye genelindeki bayilerimiz aracılığıyla Suluova ilçesinden dağıtım yapıyoruz" diye konuştu.

Çin’de gördü, memleketinde üretime başladı! Vatandaşın ulaşım sorununu çözdü... Günde 10 adet yapıyor, ihracata hazırlanıyor 8

Firmanın kurucu ortaklarından Ferhat Şahin, ürünle ilgili sertifikasyon işlemlerini tamamladıklarını, ilk olarak Avrupa'ya ihracat yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

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