Bu kez hasadın kazananı çiftçi değil! Gelir öğrencilere gidiyor
Sivas'ta bir üniversitenin 25 dekarlık alanda gerçekleştirdiği üretim, 100'den fazla öğrencinin eğitimine katkı sağlıyor. Her yıl düzenlenen hasattan elde edilen gelir burs desteğine dönüşürken, gelecek yıl daha fazla öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), tarımsal üretimle öğrencilerin eğitimine katkı sağlamayı sürdürüyor. Üniversitenin Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yaklaşık 25 dekarlık alanda yetiştirilen patateslerin hasadı tamamlandı.
TOPRAKTAN GELEN GELİR ÖĞRENCİLERE BURS OLUYOR
SCÜ Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen patates hasadı tamamlandı.
Yaklaşık 25 dekarlık alanda yapılan üretim, hem bilimsel araştırmalara hem de öğrencilerin eğitimine katkı sağlıyor.
Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demirbaş, bu yıl 15 dekarlık alanda doğal, 10 dekarlık alanda ise geleneksel yöntemlerle patates yetiştirildiğini belirtti.
MOR PATATES DE YETİŞTİRİLDİ
Demirbaş, yaklaşık 2 dekarlık alanda mor patates üretimi de gerçekleştirildiğini kaydetti.
Gelecek yıl ekim alanlarını genişletmeyi planladıklarını belirten Demirbaş, üretimden elde edilen geliri artırarak daha fazla öğrenciye burs sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
100'DEN FAZLA ÖĞRENCİYE DÜZENLİ DESTEK
Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, çalışanlara kolaylıklar diledi.