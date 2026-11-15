Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), tarımsal üretimle öğrencilerin eğitimine katkı sağlamayı sürdürüyor. Üniversitenin Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yaklaşık 25 dekarlık alanda yetiştirilen patateslerin hasadı tamamlandı.

TOPRAKTAN GELEN GELİR ÖĞRENCİLERE BURS OLUYOR

SCÜ Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen patates hasadı tamamlandı.

Yaklaşık 25 dekarlık alanda yapılan üretim, hem bilimsel araştırmalara hem de öğrencilerin eğitimine katkı sağlıyor.