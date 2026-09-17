İstihdamı Koruma Programı'nda ikinci faz başladı: Çalışan başına 3.500 TL destek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB iş birliğiyle yürütülen İstihdamı Koruma Destek Programı'nda ikinci dönemi yürürlüğe girdi ve uygulama esasları yeniden belirlendi. Program kapsamında imalat sanayiinde istihdamını koruyan işletmelere çalışan başına aylık 3.500 TL destek sağlanırken, KOBİ'lere 36 aya kadar vadeli kredi imkanı da sunuluyor. Öte yandan turizm sektörü için de ayrı bir genelge yayımlandı.
Çalışma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ile KOSGEB tarafından yürütülen program kapsamında, istihdam seviyesini belirlenen kriterlere göre koruyan imalat sanayi işletmelerine yönelik desteklerin kapsamı ve ödeme sistemi yeniden düzenlendi.
Yeni düzenlemeyle, belirli sektörlerde faaliyet gösteren ve istihdamını koruyan işletmelere aylık 3 bin 500 liraya kadar doğrudan destek sağlanabilecek. Bunun yanı sıra işletmeler için 36 aya kadar vadeli kredi desteğinin de önü açıldı. Destekten yararlanmak için başvurular 1 Eylül 2026 tarihinde başladı. 31 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem merak edilenleri yanıtladı. İşte detaylar…
Destekten kimler yararlanabilecek?
Düzenlemeyle birlikte destek kapsamına alınan sektörler şöyle sıralanıyor: Tekstil ürünleri imalatı, giyim eşyaları imalatı, deri ve ilgili ürünlerin imalatı, mobilya imalatı, Belirli düğme, çıtçıt, fermuar ve benzeri ürünlerin imalatını yapan işletmeler de destekten yararlanabilecek.
Hangi şartlarda destek verilecek?
Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, Bakanlık tarafından belirlenecek referans dönemindeki ortalama aylık prim gün sayısını, en az 6 ay olarak belirlenecek koruma döneminde aylık bazda koruması gerekecek. Ödeme talep edilen aydaki prim gün sayısının referans dönemi ortalamasına eşit veya daha yüksek olması halinde işletmenin o ay istihdamını koruduğu kabul edilecek.