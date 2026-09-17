Farklı illerde şubesi olan işletmeler her şube için başvuru yapabilir mi?

Kredi şartları neler olacak?

Kredilerde azami 6 ay anapara ödemesiz dönem ve 36 aya kadar vade imkanı bulunacak. Sağlanacak destek miktarı ise en fazla 15 destek puanına karşılık gelen tutarla sınırlı olacak. Kredi tutarı, iş yerleri için bildirilen prime esas toplam kazanç tutarının aylık ortalaması üzerinden hesaplanacak. İşletmeler için hesaplanan kredi tutarı bir kat artırılabilecek.

Bankalar kredi kullanımında vergi ve kesinti gibi şartlar getirecek mi?

Program kapsamında kullanılabilecek krediye ilişkin hususlar, bankalar ile imzalanan protokolde belirlenecek. KOBİ'ler için KKDF oranı % 0, BSMV oranı ise % 1 olarak uygulanacak.