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Bugün en son nerede deprem oldu? AFAD Kandilli son depremler verileri...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi anbean güncelleniyor. Manisa ve Ankara'da meydana gelen depremler sonrası korku dolu anlar yaşandı. Vatandaşlar son depremleri yakından takip ediyor. AFAD ve Kandilli'nin verileri depremleri kolayca takip etme imkanı sunuyor. 23 Ocak 2020 Pazartesi günü meydana gelen depremlerin listesi de yayınlandı. Peki, bugün en son nerede deprem oldu? Son depremler hangi illerde oldu? İşte merak edilen soruların yanıtları ve son depremler ekranında yer alan bilgiler...

Giriş Tarihi: 23.01.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 12:24
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Bugün en son nerede deprem oldu? AFAD Kandilli son depremler verileri...

Manisa ve Ankara'da meydana gelen depremler korkuttu. "Kandilli Rasathanesi deprem son dakika 2020" ve "AFAD deprem" gibi konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Deprem mi oldu? Sorusu ve Türkiye'de meydana gelen son depremlerden dolayı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi merak ediliyor. İşte 23 Ocak 2020 en son meydana gelen depremler...

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Bugün en son nerede deprem oldu? AFAD Kandilli son depremler verileri...

SON DEPREMLER 23 OCAK 2020

Manisa ve Ankara'da dün gece ve bu sabah gerçekleşen şiddetli depremlerin ardından birçok artçı sarsıntı oldu. İşte en son depremler...

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Bugün en son nerede deprem oldu? AFAD Kandilli son depremler verileri...
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Bugün en son nerede deprem oldu? AFAD Kandilli son depremler verileri...
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Bugün en son nerede deprem oldu? AFAD Kandilli son depremler verileri...