Bugün en son nerede deprem oldu? AFAD Kandilli son depremler verileri...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi anbean güncelleniyor. Manisa ve Ankara'da meydana gelen depremler sonrası korku dolu anlar yaşandı. Vatandaşlar son depremleri yakından takip ediyor. AFAD ve Kandilli'nin verileri depremleri kolayca takip etme imkanı sunuyor. 23 Ocak 2020 Pazartesi günü meydana gelen depremlerin listesi de yayınlandı. Peki, bugün en son nerede deprem oldu? Son depremler hangi illerde oldu? İşte merak edilen soruların yanıtları ve son depremler ekranında yer alan bilgiler...

Giriş Tarihi: 23.01.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 12:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





