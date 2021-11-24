HaberlerGaleriBir günde 50 lira arttı! 24 Kasım gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatları alev alev!
Bir günde 50 lira arttı! 24 Kasım gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatları alev alev!
Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? 24 Kasım altın fiyatı yükselişiyle dikkat çekti. Altın fiyatlarında yüzde 6'yı geçen artış sonrasında güncel fiyatlar araştırılıyor. A Para tarafından hazırlanan altın grafiği üzerinden altın fiyatının canlı takibini yapabilirsiniz. Güne yükselişle başlayan gram altın fiyatı gün içerisinde 700 lirayı geçti.