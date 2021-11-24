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Haberler Galeri Bir günde 50 lira arttı! 24 Kasım gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatları alev alev!

Bir günde 50 lira arttı! 24 Kasım gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatları alev alev!

Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? 24 Kasım altın fiyatı yükselişiyle dikkat çekti. Altın fiyatlarında yüzde 6'yı geçen artış sonrasında güncel fiyatlar araştırılıyor. A Para tarafından hazırlanan altın grafiği üzerinden altın fiyatının canlı takibini yapabilirsiniz. Güne yükselişle başlayan gram altın fiyatı gün içerisinde 700 lirayı geçti.

Giriş Tarihi: 24.11.2021 09:07
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Bir günde 50 lira arttı! 24 Kasım gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatları alev alev!

24 Kasım gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatının ne kadar olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Gram altının uçuşa geçmesi yoğun şekilde araştırılıyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 690 lira seviyesinde işlem gördü. Yükselişini sürdüren gram altın 700 TL seviyesini geçti. Altında yaklaşık yüzde 6 yükseliş yaşandığı görüldü. İlk seansın ardından 24 Kasım gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatı hakkında merak edilen bilgiler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir günde 50 lira arttı! 24 Kasım gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatları alev alev!

24 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlayarak 697,2 lira ile zirvesini görmesini ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 4,3 artışla 690,3 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.135 lira, Cumhuriyet altını da 4.623 liradan satıldı.

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Bir günde 50 lira arttı! 24 Kasım gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatları alev alev!

Saat 12.30 itibariyle gram altın tarihi zirvesini yeniledi ve 700 lira seviyesini geçti.

Saat 15:55 itibariyle gram altındaki yükseliş tam yüzde 13'ü buldu ve alış fiyatı 754, satış fiyatı 775 olarak belirlendi.

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Bir günde 50 lira arttı! 24 Kasım gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatları alev alev!

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Analistler, bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin altının ons fiyatındaki tepki yükselişini sınırladığını söyledi.

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Bir günde 50 lira arttı! 24 Kasım gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatları alev alev!

ABD Başkanı Biden'ın özellikle enflasyon ve petrol rezervlerine ilişkin açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, bugünün veri takviminde ise ABD ve Avrupa'da imalat sanayi ve hizmet sektörüne ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını ifade etti.