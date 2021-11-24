Bir günde 50 lira arttı! 24 Kasım gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatları alev alev!

24 Kasım gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatının ne kadar olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Gram altının uçuşa geçmesi yoğun şekilde araştırılıyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 690 lira seviyesinde işlem gördü. Yükselişini sürdüren gram altın 700 TL seviyesini geçti. Altında yaklaşık yüzde 6 yükseliş yaşandığı görüldü. İlk seansın ardından 24 Kasım gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatı hakkında merak edilen bilgiler!