BİM son dakika gelişmesi: Birçok ilde personel alımı yapacak! İnternetten başvuru şartları belli oldu...

81 ilde şubesi bulunan BİM'de personel alımları periyodik aralıklarla yapılıyor. Perakende marketler zincirinin başında gelen ve ülkede en çok şube sayısına sahip marketlerden bir tanesi olan BİM geçtiğimiz günlerde 10 farklı ilde personel alım yapacağının müjdesini verdi. Alımlarda aranacak şartlar ve belirtilen tarih için detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...