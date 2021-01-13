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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri BİM son dakika gelişmesi: Birçok ilde personel alımı yapacak! İnternetten başvuru şartları belli oldu... BİM son dakika gelişmesi: Birçok ilde personel alımı yapacak! İnternetten başvuru şartları belli oldu...
81 ilde şubesi bulunan BİM'de personel alımları periyodik aralıklarla yapılıyor. Perakende marketler zincirinin başında gelen ve ülkede en çok şube sayısına sahip marketlerden bir tanesi olan BİM geçtiğimiz günlerde 10 farklı ilde personel alım yapacağının müjdesini verdi. Alımlarda aranacak şartlar ve belirtilen tarih için detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 13.01.2021 21:58
81 ilde şubesi bulunan BİM' geçtiğimiz günlerde 10 farklı ilde personel alım yapacağının müjdesini verdi. Alımlarda aranacak şartlar ve belirtilen tarih için detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...Alımlarda en az ilkokul mezunu vatandaşların başvuru yapabileceklerinin duyurusu gelirken aranan diğer şartlar da açıklandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR BİM MARKETLER PERSONEL ALIMI KADROLARI
Bim marketler bünyesine yapılan personel alımlarında kadrolar şu şekilde:
Çengelköy / Üsküdar Bölge Kasap Personeli
Mağaza Personeli (Engelli) Alemdağ / Çekmeköy Depo Personeli Et-Şarküteri Personeli Meyve-Sebze Personeli Özlüce / Nilüfer Bölge Kasa Reyon Personeli Kozmetik Personeli
Unlu Mamüller Personeli
Kasa Reyon Personeli (Engelli) Sakarya Bölge Mağaza Personeli Satın Alma Asistanı Şerefiye Mah. / Düzce Bölge Kasa Reyon Personeli
Öveçler / Çankaya Bölge Taze Gıda Personeli
Öveçler / Çankaya Bölge Kasa Reyon Personeli Şerefiye Mah. / Düzce Bölge Taze Gıda Personeli Sapanca / Sakarya Bölge Kasa Reyon Personeli Sapanca / Sakarya Bölge Taze Gıda Personeli Tuzla Bölge Kasa Reyon Personeli Uğur Mumcu / Kartal Bölge Kasap Personeli (Engelli) Nilüfer / Bursa Bölge Mağaza Personeli
Çay Servis ve Temizlik Elemanı
Personel Elemanı Muhasebe Elemanı Müşteri Hizmetleri Personeli Sarıyer Bölge Taze Gıda Personeli Sarıyer Bölge Kasa Reyon Personeli Silivri Bölge Kasa Reyon Personeli Silivri Bölge Taze Gıda Personeli Esenyurt Depo Personeli Esenyurt Depo Reachtruck Operatörü Çerkezköy Bölge Kasa Reyon Personeli Çerkezköy Bölge Taze Gıda Personeli Çorlu Bölge Taze Gıda Personeli