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Haberler Galeri BİM son dakika gelişmesi: Birçok ilde personel alımı yapacak! İnternetten başvuru şartları belli oldu...

BİM son dakika gelişmesi: Birçok ilde personel alımı yapacak! İnternetten başvuru şartları belli oldu...

81 ilde şubesi bulunan BİM'de personel alımları periyodik aralıklarla yapılıyor. Perakende marketler zincirinin başında gelen ve ülkede en çok şube sayısına sahip marketlerden bir tanesi olan BİM geçtiğimiz günlerde 10 farklı ilde personel alım yapacağının müjdesini verdi. Alımlarda aranacak şartlar ve belirtilen tarih için detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 13.01.2021 21:58
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BİM son dakika gelişmesi: Birçok ilde personel alımı yapacak! İnternetten başvuru şartları belli oldu...

81 ilde şubesi bulunan BİM' geçtiğimiz günlerde 10 farklı ilde personel alım yapacağının müjdesini verdi. Alımlarda aranacak şartlar ve belirtilen tarih için detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...Alımlarda en az ilkokul mezunu vatandaşların başvuru yapabileceklerinin duyurusu gelirken aranan diğer şartlar da açıklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM son dakika gelişmesi: Birçok ilde personel alımı yapacak! İnternetten başvuru şartları belli oldu...

BİM MARKETLER PERSONEL ALIMI KADROLARI

Bim marketler bünyesine yapılan personel alımlarında kadrolar şu şekilde:

Çengelköy / Üsküdar Bölge Kasap Personeli
Mağaza Personeli (Engelli)
Alemdağ / Çekmeköy Depo Personeli
Et-Şarküteri Personeli
Meyve-Sebze Personeli
Özlüce / Nilüfer Bölge Kasa Reyon Personeli
Kozmetik Personeli

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BİM son dakika gelişmesi: Birçok ilde personel alımı yapacak! İnternetten başvuru şartları belli oldu...

Unlu Mamüller Personeli
Kasa Reyon Personeli
(Engelli) Sakarya Bölge Mağaza Personeli
Satın Alma Asistanı
Şerefiye Mah. / Düzce Bölge Kasa Reyon Personeli

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BİM son dakika gelişmesi: Birçok ilde personel alımı yapacak! İnternetten başvuru şartları belli oldu...

Öveçler / Çankaya Bölge Taze Gıda Personeli
Öveçler / Çankaya Bölge Kasa Reyon Personeli
Şerefiye Mah. / Düzce Bölge Taze Gıda Personeli
Sapanca / Sakarya Bölge Kasa Reyon Personeli
Sapanca / Sakarya Bölge Taze Gıda Personeli
Tuzla Bölge Kasa Reyon Personeli
Uğur Mumcu / Kartal Bölge Kasap Personeli
(Engelli) Nilüfer / Bursa Bölge Mağaza Personeli

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BİM son dakika gelişmesi: Birçok ilde personel alımı yapacak! İnternetten başvuru şartları belli oldu...

Çay Servis ve Temizlik Elemanı
Personel Elemanı
Muhasebe Elemanı
Müşteri Hizmetleri Personeli
Sarıyer Bölge Taze Gıda Personeli
Sarıyer Bölge Kasa Reyon Personeli
Silivri Bölge Kasa Reyon Personeli
Silivri Bölge Taze Gıda Personeli
Esenyurt Depo Personeli
Esenyurt Depo Reachtruck Operatörü
Çerkezköy Bölge Kasa Reyon Personeli
Çerkezköy Bölge Taze Gıda Personeli
Çorlu Bölge Taze Gıda Personeli