Bakan müjdeyi verdi! Destek ödemeleri artıyor! Başvuru şartları belli oldu...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?

Geçtiğimiz Ekim sonunda nakdi ücret desteği ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" ifadelerini kullandı.