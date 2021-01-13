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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bakan müjdeyi verdi! Destek ödemeleri artıyor! Başvuru şartları belli oldu... Bakan müjdeyi verdi! Destek ödemeleri artıyor! Başvuru şartları belli oldu...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Kararıyla, Nakdi Ücret Desteği ile İstihdama Dönüş ve Artı İstihdam Teşviklerinin tutarlarının arttırılmasına ilişkin kararın, 2021 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacağını bildirdi.
Giriş Tarihi: 13.01.2021 19:05 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 19:05
Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı Ocak ayı döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranının Cumhurbaşkanı kararıyla Nakdi Ücret Desteğine, İstihdama Dönüş Teşvikine ve Artı İstihdam Teşvikine yansıtılacağını söyledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımız için sunduğumuz Nakdi Ücret Desteğimizi 2021 yılı Ocak ayı döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 21,56 artışla ödeyeceğiz" dedi.
Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteğinin yanı sıra İstihdama Dönüş Teşviki ve 1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dönemde en az sigortalı çalıştırılan aydaki çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların fiilen çalıştırılmaları halinde sağlanan Artı İstihdam Teşvikine de artış sağlanacağını ifade etti.
Bakan Selçuk,"2020 yılında olduğu gibi çalışanlarımıza ve işverenlerimize destek olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?
Geçtiğimiz Ekim sonunda nakdi ücret desteği ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" ifadelerini kullandı.