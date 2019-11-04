Altın fiyatları 4 Kasım 2019: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Tam altın kaç para?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Altın ons fiyatı 0,17 oranında gerilemesine rağmen 1.510 doların üzerinde... Gram altın 275 TL'nin üstündeki seyrini sürdürürken, çeyrek altın 455 TL sınırında hareket ediyor. Uzmanlar, altın alımlarının artmasını beklerken, altın ons fiyatının yükseleceğini söylüyor. Teknik olarak değerlendirme yapan uzmanlar ise, Ons Altın'ın yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1521, 1530 ve 1538 dolar seviyelerinin kritik olduğunu belirtiyor. Olası bir düşüşte ise 1505, 1497 ve 1489 dolar bandının kritik olduğu belirtiliyor. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Tam altın kaç para? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.11.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 09:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





