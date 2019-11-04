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Altın fiyatları 4 Kasım 2019: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Tam altın kaç para?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Altın ons fiyatı 0,17 oranında gerilemesine rağmen 1.510 doların üzerinde... Gram altın 275 TL'nin üstündeki seyrini sürdürürken, çeyrek altın 455 TL sınırında hareket ediyor. Uzmanlar, altın alımlarının artmasını beklerken, altın ons fiyatının yükseleceğini söylüyor. Teknik olarak değerlendirme yapan uzmanlar ise, Ons Altın'ın yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1521, 1530 ve 1538 dolar seviyelerinin kritik olduğunu belirtiyor. Olası bir düşüşte ise 1505, 1497 ve 1489 dolar bandının kritik olduğu belirtiliyor. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Tam altın kaç para? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.11.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 09:45
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Altın fiyatları 4 Kasım 2019: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Tam altın kaç para?

Altın fiyatları 4 Kasım Pazartesi gününe düşüşle başladı. 275 TL'nin üstündeki seyrini sürdüren spot gram altın 0,22 oranında değer kaybederken, altın ons fiyatı ise 0,17 oranında geriledi. Çeyrek altın 455 TL bandında kalırken, tam altın 1.810 TL'nin üstünde. Uzmanlar altın alımı yapanları dikkat etmesi gereken rakamlar konusunda uyardı. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Tam altın kaç para? Altın fiyatları düşer mi? İşte detaylar...

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Altın fiyatları 4 Kasım 2019: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Tam altın kaç para?

UZMANLARDAN 'ONS ALTIN' UYARISI

Altın ons fiyatı, altın çeşitlerinin kıymetlenmesi için büyük önem taşıyor. Altın alım satımı yapanlar ons fiyatı yakından takip ederken, birikim yapan vatandaşlar değerlerin ne anlam ifade ettiğini sıkça araştırıyor. Uzmanlar ons altın konusunda uyarılarda bulundu. Teknik analiz yapan uzmanlar kırılma ve direnç rakamlarını açıkladı.

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Altın fiyatları 4 Kasım 2019: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Tam altın kaç para?

Ons Altın'ın 1513 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek alımlar ile Ons Altın'ın yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1521, 1530 ve 1538 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir.

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Altın fiyatları 4 Kasım 2019: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Tam altın kaç para?

Olası bir aşağı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1505, 1497 ve 1489 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

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Altın fiyatları 4 Kasım 2019: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Tam altın kaç para?

ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Cuma günü ABD'den gelen Ekim ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisi 85.000 olan piyasa beklentisi üzerinde gelerek 128.000 olarak gerçekleşirken, Eylül ayı verisi ise 136.000'den 180.000'e revize edildi. Ücret artışları tarafında ise aylık bazda artış %0,2 olurken (beklenti %0,3), yıllık bazda ise %3'lük bir artış görüldü (beklenti %0,3). İşsizlik oranı ise piyasa beklentileri dahilinde %3,5'ten %3,6'ya yükseldi.