Belediye işçilerine müjde! Yüzde 27 zam yapıldı, en düşük maaş 45 bin 814 TL oldu

"Topluma hizmet için çıktığımız bu yolda gücümüzü hepsi birbirinden kıymetli fedakar mesai arkadaşlarımızdan alıyor, onların gayretleri ve emekleriyle daha ileri, daha güçlü Samsun için çalışıyoruz. Bu süreçte bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmayan, topluma hizmet yolunda değer üreten tüm çalışanlarımızın varlığıyla daha güçlüyüz. Tüm çalışmalarımıza verdikleri destek ve sıkı çalışmalarından ötürü sevgilerimi iletmek istiyorum. Birlikte mesai harcadığımız çalışma arkadaşlarımız ve ailelerine, insan odaklı bir anlayışla, eğitim-öğretim, sağlık, kreş gibi alanlarda katkı sağlamaya devam edeceğiz. Samsun Büyükşehir Belediyesi ailesinde, yeni bebek sahibi olmuş mesai arkadaşlarımızı ve hastanede tedavi gören çalışanlarımızı ziyaret ederek onları yalnız bırakmıyoruz."