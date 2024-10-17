17 Ekim 2024, Perşembe
Belediye işçilerine müjde! Yüzde 27 zam yapıldı, en düşük maaş 45 bin 814 TL oldu
Samsun Büyükşehir Belediyesi işçiye sevindiren haberi verdi. 4 bin 251 çalışanı yakından ilgilendiren zam haberini Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan duyurdu. Doğan, Belediye-İş Sendikası ile imzalanan '2024-2026 Dönemi Toplu İş Sözleşmesi' kapsamında yüzde 27 zam yapıldığını belirterek en düşük maaşın 45 bin 814 TL olduğunu açıkladı. İşte işçilerin yüzünü güldüren o zam haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 17.10.2024 00:33 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 00:33