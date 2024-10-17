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Belediye işçilerine müjde! Yüzde 27 zam yapıldı, en düşük maaş 45 bin 814 TL oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi işçiye sevindiren haberi verdi. 4 bin 251 çalışanı yakından ilgilendiren zam haberini Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan duyurdu. Doğan, Belediye-İş Sendikası ile imzalanan '2024-2026 Dönemi Toplu İş Sözleşmesi' kapsamında yüzde 27 zam yapıldığını belirterek en düşük maaşın 45 bin 814 TL olduğunu açıkladı. İşte işçilerin yüzünü güldüren o zam haberinin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 17.10.2024 00:33 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 00:33
Belediye işçilerine müjde! Yüzde 27 zam yapıldı, en düşük maaş 45 bin 814 TL oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ndeki işçileri yakından ilgilendiren haberi Başkan Halit Doğan duyurdu. İşçilere müjdeyi veren başkan Doğan maaşların arttığını belirterek yüzde 27 zam yapıldığını söyledi.

Belediye işçilerine müjde! Yüzde 27 zam yapıldı, en düşük maaş 45 bin 814 TL oldu

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında alınan zam kararı ile 4 bin 251 işçinin maaşı yükseldi. Belediye-İş Sendikası ile imzalanan '2024-2026 Dönemi Toplu İş Sözleşmesi'nin hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Güçlü, etkili ve insan odaklı bir anlayışla her zaman çalışanlarımızın yanındayız. 4 bin 251 çalışanımızı ilgilendiren Toplu İş Sözleşmemiz ile çalışanlarımıza yüzde 27 oranında bir zam sağlamış oluyoruz. Mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Belediye işçilerine müjde! Yüzde 27 zam yapıldı, en düşük maaş 45 bin 814 TL oldu

KİM NE KADAR ALACAK?

SBB, Anakent ve Kültür A.Ş bünyesinde hizmet alımı kapsamında 4 bin 251 çalışanı ilgilendiren 2024 -2026 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Belediye-İş Sendikası ile imzalanarak sonuçlandı. İmzalanan sözleşme ile evli, eşi çalışmayan ve çocuklu çalışanlarda en düşük işçi maaşı ikramiye dâhil 2025 Ocak ayı itibariyle yüzde 15 vergi diliminde 45 bin 814 TL'ye ulaşmış oldu.

Belediye işçilerine müjde! Yüzde 27 zam yapıldı, en düşük maaş 45 bin 814 TL oldu

Çalışanların maaşlarına 2024 Ağustos ayından itibaren ilk 5 aylık dönemde ortalama yüzde 27 oranında, diğer 6 aylık dönemlerde de bunun üzerine enflasyon oranında artış sağlanmış olacak. Her zaman çalışanların yanında olan bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan şu şekilde konuştu:

Belediye işçilerine müjde! Yüzde 27 zam yapıldı, en düşük maaş 45 bin 814 TL oldu

"Topluma hizmet için çıktığımız bu yolda gücümüzü hepsi birbirinden kıymetli fedakar mesai arkadaşlarımızdan alıyor, onların gayretleri ve emekleriyle daha ileri, daha güçlü Samsun için çalışıyoruz. Bu süreçte bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmayan, topluma hizmet yolunda değer üreten tüm çalışanlarımızın varlığıyla daha güçlüyüz. Tüm çalışmalarımıza verdikleri destek ve sıkı çalışmalarından ötürü sevgilerimi iletmek istiyorum. Birlikte mesai harcadığımız çalışma arkadaşlarımız ve ailelerine, insan odaklı bir anlayışla, eğitim-öğretim, sağlık, kreş gibi alanlarda katkı sağlamaya devam edeceğiz. Samsun Büyükşehir Belediyesi ailesinde, yeni bebek sahibi olmuş mesai arkadaşlarımızı ve hastanede tedavi gören çalışanlarımızı ziyaret ederek onları yalnız bırakmıyoruz."