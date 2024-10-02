02 Ekim 2024, Çarşamba
Altın yükselecek mi, düşecek mi? İran İsrail gerilimi gram, çeyrek altını nasıl etkileyecek?
Son günlerde Orta Doğu'da yaşanan hareketli gelişmeler, yatırımcılar için belirsizlik yaratan bir ortam oluşturuyor. Özellikle İran'ın İsrail'e yüzlerce balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılar, bölgedeki gerginliğin yeniden tırmanmasına yol açtı. Bu durum, hem Lübnan hem de Filistin'e yönelik İsrail saldırılarıyla birleşince, piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. A Haber canlı yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu gelişmelerin piyasalara olan etkilerini değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 02.10.2024 14:40 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 14:49