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Haberler Galeri Altın yükselecek mi, düşecek mi? İran İsrail gerilimi gram, çeyrek altını nasıl etkileyecek?

Altın yükselecek mi, düşecek mi? İran İsrail gerilimi gram, çeyrek altını nasıl etkileyecek?

Son günlerde Orta Doğu'da yaşanan hareketli gelişmeler, yatırımcılar için belirsizlik yaratan bir ortam oluşturuyor. Özellikle İran'ın İsrail'e yüzlerce balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılar, bölgedeki gerginliğin yeniden tırmanmasına yol açtı. Bu durum, hem Lübnan hem de Filistin'e yönelik İsrail saldırılarıyla birleşince, piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. A Haber canlı yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu gelişmelerin piyasalara olan etkilerini değerlendirdi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 02.10.2024 14:40 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 14:49
Altın yükselecek mi, düşecek mi? İran İsrail gerilimi gram, çeyrek altını nasıl etkileyecek?

Ortadoğu'da son günlerde artan gerilim ve yaşanan füze saldırıları, piyasalar üzerinde beklenenin aksine sınırlı bir etki yarattı.

İsrail ve İran arasındaki çatışmaların ardından piyasalarda dalgalanma yaşanacağı düşünülürken, altın fiyatlarındaki sakin seyir ve döviz kurlarındaki yükseliş dikkat çekti.

Altın yükselecek mi, düşecek mi? İran İsrail gerilimi gram, çeyrek altını nasıl etkileyecek?

İran ve İsrail Arasındaki Füze Saldırıları Piyasaları Nasıl Etkiledi?

Altın fiyatları, İran'ın gerçekleştirdiği misillemelerin ardından yükselmesi beklenirken, şu an için ons altın 2.653 dolar seviyesinde kalmayı sürdürüyor. Piyasa katılımcıları, Orta Doğu'daki gerginliğin normalleşmesini bekleyerek, daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Benzer bir durum, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında da gözlemlenmişti. Gün geçtikçe normalleşen bir jeopolitik gerilim fiyatlaması söz konusu.

Altın yükselecek mi, düşecek mi? İran İsrail gerilimi gram, çeyrek altını nasıl etkileyecek?

Borsa ve Petrol Fiyatlarındaki Dalgalanmalar

Brent petrol fiyatları ise 75,5 dolar seviyesine çıkarak %1,5'lik bir artış gösterdi. Bu yükselişler, piyasalarda belirli bir tedirginlik yaratsa da, altın grubunda henüz benzer bir fiyat hareketliliği gözlemlenemedi. İslam Memiş, piyasanın şu anda ABD'deki ekonomik verilere odaklandığını vurguladı. Özellikle bu hafta açıklanacak tarım istihdam verileri, fiyatlama üzerinde etkili olabilir.

Altın yükselecek mi, düşecek mi? İran İsrail gerilimi gram, çeyrek altını nasıl etkileyecek?

Borsa İstanbul'da ise gün ortası itibarıyla 9.207 puan seviyesine gerileyen endeks, %1,5'lik bir düşüş yaşadı. Piyasalardaki bu dalgalanmaların, yatırımcılar için alım fırsatları sunabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, bu düşüşlerin korku ve paniğe neden olmaması gerektiğini, aksine orta ve uzun vadeli planlar için fırsatlar doğurabileceğini belirtiyor.

Altın yükselecek mi, düşecek mi? İran İsrail gerilimi gram, çeyrek altını nasıl etkileyecek?

Döviz tarafında, dolar kuru şu anda 34 lira 22 kuruş seviyesinde işlem görüyor. Euro/dolar paritesinin 1.1070 seviyesine düşmesi, dolarda değer kazanımına neden oldu. Uluslararası piyasalardaki dolar endeksinin 101 seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte, dolar tüm dünyada güçlenmiş durumda. Ancak uzmanlar, döviz tarafında kalıcı düşüşlerin beklenmediğini ifade ediyor.