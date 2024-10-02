Altın yükselecek mi, düşecek mi? İran İsrail gerilimi gram, çeyrek altını nasıl etkileyecek?

Borsa İstanbul'da ise gün ortası itibarıyla 9.207 puan seviyesine gerileyen endeks, %1,5'lik bir düşüş yaşadı. Piyasalardaki bu dalgalanmaların, yatırımcılar için alım fırsatları sunabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, bu düşüşlerin korku ve paniğe neden olmaması gerektiğini, aksine orta ve uzun vadeli planlar için fırsatlar doğurabileceğini belirtiyor.