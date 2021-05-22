Beklenen açıklama: Banka sicil affı kimleri kapsıyor? 2021 vergi borcu affı ne zaman çıkacak? Prim, trafik cezası...

Vergi ve sicil affı konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Virüsün etkilerini azaltmak adına alınan ekonomik tedbirler devam ediyor. AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu yeni vergi affı paketinin detayları belli oldu. Teklifte vergi ve sicil affı detayları dikkat çekiyor. Bazı sebeplerden dolayı kredi ya da kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar "sicil affı çıkacak mı" gibi sorulara yanıt arıyordu. Peki, banka sicil affı kimleri kapsıyor? 2021 vergi borcu affı ne zaman çıkacak? Vergi borcu, prim borcu ve trafik cezası gibi kamuya olan borçlar yapılandırılacak mı? İşte son gelişmeler...