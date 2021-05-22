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Beklenen açıklama: Banka sicil affı kimleri kapsıyor? 2021 vergi borcu affı ne zaman çıkacak? Prim, trafik cezası...
Vergi borcu ve sicil affı kimleri kapsıyor? Koronavirüsün ekonomik açıdan etkilerini azaltmak adına bazı ekonomik tedbirler alınmıştı. Yeni vergi borcu affı ile ilgili adım atıldı. AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu vergi affı paketinde sicil affı da yer alıyor. Bu gelişmelerin ardından vergi ve sicil affı ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, banka sicil affı kimleri kapsıyor? 2021 vergi borcu affı ne zaman çıkacak? Vergi borcu, prim borcu ve trafik cezası gibi kamuya olan borçlar yapılandırılacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 22.05.2021 13:39Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 13:39