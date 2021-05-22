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Haberler Galeri Beklenen açıklama: Banka sicil affı kimleri kapsıyor? 2021 vergi borcu affı ne zaman çıkacak? Prim, trafik cezası...

Beklenen açıklama: Banka sicil affı kimleri kapsıyor? 2021 vergi borcu affı ne zaman çıkacak? Prim, trafik cezası...

Vergi borcu ve sicil affı kimleri kapsıyor? Koronavirüsün ekonomik açıdan etkilerini azaltmak adına bazı ekonomik tedbirler alınmıştı. Yeni vergi borcu affı ile ilgili adım atıldı. AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu vergi affı paketinde sicil affı da yer alıyor. Bu gelişmelerin ardından vergi ve sicil affı ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, banka sicil affı kimleri kapsıyor? 2021 vergi borcu affı ne zaman çıkacak? Vergi borcu, prim borcu ve trafik cezası gibi kamuya olan borçlar yapılandırılacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 22.05.2021 13:39 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 13:39
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Beklenen açıklama: Banka sicil affı kimleri kapsıyor? 2021 vergi borcu affı ne zaman çıkacak? Prim, trafik cezası...

Vergi ve sicil affı konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Virüsün etkilerini azaltmak adına alınan ekonomik tedbirler devam ediyor. AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu yeni vergi affı paketinin detayları belli oldu. Teklifte vergi ve sicil affı detayları dikkat çekiyor. Bazı sebeplerden dolayı kredi ya da kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar "sicil affı çıkacak mı" gibi sorulara yanıt arıyordu. Peki, banka sicil affı kimleri kapsıyor? 2021 vergi borcu affı ne zaman çıkacak? Vergi borcu, prim borcu ve trafik cezası gibi kamuya olan borçlar yapılandırılacak mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beklenen açıklama: Banka sicil affı kimleri kapsıyor? 2021 vergi borcu affı ne zaman çıkacak? Prim, trafik cezası...

BANKA SİCİL AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifinde sicil affı da yer alıyor. Sicil affının esnafa yönelik olması bekleniyor.

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Beklenen açıklama: Banka sicil affı kimleri kapsıyor? 2021 vergi borcu affı ne zaman çıkacak? Prim, trafik cezası...

VERGİ BORCU VE SİCİL AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, vergi borcu affı ve sicil affının hangi tarihte yürürlüğe gireceği henüz belli olmadı. AK Parti'nin 15 maddelik kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Kanun teklifinin onaylanmasının ardından vergi borcu ve sicil affının yürürlüğe gireceği tarih belli olacak. Yeni gelişmeler yaşandıkça ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Beklenen açıklama: Banka sicil affı kimleri kapsıyor? 2021 vergi borcu affı ne zaman çıkacak? Prim, trafik cezası...

VERGİ BORCU AFFININ DETAYLARI BELLİ OLDU

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, iş dünyası ve vergi mükelleflerinin beklediği borçların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesini kapsayan kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

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Beklenen açıklama: Banka sicil affı kimleri kapsıyor? 2021 vergi borcu affı ne zaman çıkacak? Prim, trafik cezası...

AK Parti'nin sunduğu 15 maddelik kanun teklifine göre, 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırma kapsamına alındı. Başvurular 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek.