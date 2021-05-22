22 Mayıs mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne kadar? Ödeme tarihleri...

22 MAYIS MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticiler ve çiftçilere yönelik verilen destek ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün (21 Mayıs) yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız" dedi.

Buna göre, 130 milyon 510 bin 158 TL'lik mazot ve gübre desteği ödemeleri dün hesaplara yatmaya başladı. Bu destekten faydalananlar hesaplarını kontrol ederek, ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenebilirler.