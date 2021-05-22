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Haberler Galeri 22 Mayıs mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne kadar? Ödeme tarihleri...

22 Mayıs mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne kadar? Ödeme tarihleri...

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Çiftçilere yönelik verilen destek ödemeleri devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerinin üreticilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 22 Mayıs mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne kadar? Ödeme tarihleri ne zaman? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 22.05.2021 11:14 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 11:14
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22 Mayıs mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne kadar? Ödeme tarihleri...

22 Mayıs mazot ve gübre desteği yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretici ve çiftçilere yönelik destek ödemeleri sağlanıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot ve gübre desteği kapsamında çiftçilerin merakla beklediği takvimi açıkladı. 2021 yılına ilişkin mazot ve gübre desteği ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 22 Mayıs mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne kadar? Ödeme tarihleri ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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22 Mayıs mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne kadar? Ödeme tarihleri...

22 MAYIS MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticiler ve çiftçilere yönelik verilen destek ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün (21 Mayıs) yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız" dedi.

Buna göre, 130 milyon 510 bin 158 TL'lik mazot ve gübre desteği ödemeleri dün hesaplara yatmaya başladı. Bu destekten faydalananlar hesaplarını kontrol ederek, ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenebilirler.

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22 Mayıs mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne kadar? Ödeme tarihleri...

BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, destek ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün (21 Mayıs) yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız. Mazot gübre desteği kapsamında 130 milyon 510 bin 158 TL, kırsal kalkınma destekleri kapsamında da 7 milyon 904 bin 951 TL ödenecek" ifadelerini kullandı.

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22 Mayıs mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne kadar? Ödeme tarihleri...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan destek ödemesi 16 liraya yükseldi. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilere ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesi, dekara 20 liraya yükseldi.

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22 Mayıs mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne kadar? Ödeme tarihleri...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİYLE İLGİLİ FLAŞ KARAR

Resmi Gazete'nin 6 Mart 2021 tarihli sayısında önemli bir karar yayımlandı. Yayımlanan kararda tarımsal destek ödemelerinin detaylarına yer verildi.