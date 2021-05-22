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22 Mayıs mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne kadar? Ödeme tarihleri...
Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Çiftçilere yönelik verilen destek ödemeleri devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerinin üreticilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 22 Mayıs mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne kadar? Ödeme tarihleri ne zaman? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 22.05.2021 11:14 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 11:14
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