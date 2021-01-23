Başvurana 1024 TL para yardımı! Birçok kişi bu ödemelerin farkında değil! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

Başvurana 1024 TL para yardımı! Birçok kişi bu ödemelerin farkında değil! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvurular alınarak değerlendirme yapılıyor. Engelli vatandaşlara yönelik yardım ödemesi ise 2021 yılında zamlandı. Milyonlarca kişiyi destekleyen asgari ücret miktarı 2021 yılında net olarak 2 bin 825 lira 90 kuruş belirlendi. Ödenekten yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?