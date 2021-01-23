Aracını satıp bu işe girdi hayatı değişti! Memleketinde gelir kapısı oldu! Şimdi paraya para demiyor...

Aracını satıp bu işe girdi hayatı değişti! Memleketinde gelir kapısı oldu. İstanbul Selimiye Veteriner Sağlık Meslek Lisesi'nden 2014 yılında mezun olduktan sonra memleketi Eskişehir'in Mahmudiye ilçesine dönen Güner Özer, süt birliklerinde veteriner sağlık teknisyeni olarak çalışmaya başladı. Hazırladığı süt birliği projelerini birlik yönetimlerine kabul ettiremeyince kendi birliğini kurmaya karar verdi. Kendisine inanan 36 üyeyle birlikte 2015 yılında Mahmudiye Çifteler Han Süt Üreticileri Birliğini kuran Özer, masraflarını karşılamak için kendi arabasını 30 bin liraya sattı. Ailesi ve kendisi de üretici olan Özer, mahalle arasında satılan süt parasıyla okuyup mezun olduğunu ve kendi birliğini kurarak üreticilere destek olmayı hedeflediğini söyledi.