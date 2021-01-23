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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Aracını satıp bu işe girdi hayatı değişti! Memleketinde gelir kapısı oldu! Şimdi paraya para demiyor... Aracını satıp bu işe girdi hayatı değişti! Memleketinde gelir kapısı oldu! Şimdi paraya para demiyor...
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde veteriner teknisyeni olan evli ve 2 çocuk babası Güner Özer (32), projeleri görev yaptığı birliklerde kabul edilmeyince, aracını 30 bin liraya satarak Mahmudiye Çifteler Han Süt Üreticileri Birliğini kurdu. Dört yılda günlük süt üretimini 50 ton kadar çıkaran Özer, çoğunluğu kadın olan bin 500 kadar süt üreticisine de gelir kapısı sağladı.
Giriş Tarihi: 23.01.2021 21:06 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 21:06
Aracını satıp bu işe girdi hayatı değişti! Memleketinde gelir kapısı oldu. İstanbul Selimiye Veteriner Sağlık Meslek Lisesi'nden 2014 yılında mezun olduktan sonra memleketi Eskişehir'in Mahmudiye ilçesine dönen Güner Özer, süt birliklerinde veteriner sağlık teknisyeni olarak çalışmaya başladı. Hazırladığı süt birliği projelerini birlik yönetimlerine kabul ettiremeyince kendi birliğini kurmaya karar verdi. Kendisine inanan 36 üyeyle birlikte 2015 yılında Mahmudiye Çifteler Han Süt Üreticileri Birliğini kuran Özer, masraflarını karşılamak için kendi arabasını 30 bin liraya sattı. Ailesi ve kendisi de üretici olan Özer, mahalle arasında satılan süt parasıyla okuyup mezun olduğunu ve kendi birliğini kurarak üreticilere destek olmayı hedeflediğini söyledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR 805 DÜVE DAĞITTI, ÜRETİM ARTTI
Kiralık evde oturan Güner Özer, birlik tabelasını astıktan sonra 150 lira kirası olan bir büro tuttuklarını anlatarak, şunları söyledi:
"O kirayı dahi ödeyecek gücümüz yoktu. Acil olarak birlik için yaklaşık 30 bin liralık para gerekiyordu. Masraflar için kendi arabamı sattım. Arabamı tamamen gözden çıkararak sattım. Bu iş yürümeyebilirdi, aracım giderdi.
Arabamı iş olursa herkes kazanacak düşüncesiyle sattım. İnanın bütün kapılar açılmaya başladı. Aracın tüm parasını birlik için harcadık. Süt soğutma merkez için belediyeden eski bir bina devraldık. Süt toplayanlarla anlaştık. 2015 yılında bölgenin sütünü birlik çatısı altında pazarlamaya başladık. Bölgedeki sütün kalitesini arttırdık.
Arabamı iş olursa herkes kazanacak düşüncesiyle sattım. İnanın bütün kapılar açılmaya başladı. Aracın tüm parasını birlik için harcadık. Süt soğutma merkez için belediyeden eski bir bina devraldık. Süt toplayanlarla anlaştık. 2015 yılında bölgenin sütünü birlik çatısı altında pazarlamaya başladık. Bölgedeki sütün kalitesini arttırdık.
SÜT İŞLEME TESİSİNİ KURDU
Mahmudiye Çifteler Han ilçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Güner Özer, "Türkiyede ilk kez birliğin kendisine ait süt işleme tesisini kurduklarını ifade ederek, Türkiye'deki 302 tane süt birliği içerisinde kendine ait süt işleme tesisi olan ilk birliğiz. Aynı zamanda günlük pastörize süt üretimine başladık. Tamamen doğal, katkısız. Bize gelmeden önce herhangi bir su katılmışsa, bunları hemen eliyoruz. Çok dikkatli şekilde üretim yapıyoruz. Hayvancılık bölgesinin içine kurduğumuz için tesisi, biz bölgede üretilen sütü maksimumum 45 dakika içerisinde köylerden soğutma merkezlerine getiriyor.