Bankaların mevduat faiz oranları son dakika değişti! Birikmiş paranız ikiye katlanabilir! 100.000 TL'nin 1 yıllık faiz getirisi...

Kenarda köşede birikmiş parası olanlar bayram edecek! "100 bin liraya ne kazanırım?", " En yüksek faizi hangi banka veriyor?" gibi sorular yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Mevduat hesapları, bir banka veya finans kurumuyla açılan hesaplar aracılığıyla kullanıcıların paralarını saklamalarına ve faiz kazanmalarına olanak tanıyor. İşte 2023 Ekim en yüksek faiz getirisi olan bankalar...