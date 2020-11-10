Bankalardan yıl sonuna dev kampanya: 15.000 TL, 25.000 TL, 35.000 TL kredi veren bankalar hangileri?

En uygun kredi veren bankalar hangileri? İhtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar, bankaların güncel kredi oranlarını yakından takip ediyor. Yıl sonu yaklaşırken bankalardan peş peşe kampanyalar gelmeye başladı. 5.000 TL, 25.000 TL ya da 35.000 TL kredi çekecek olanlar 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli olarak kampanyadan faydalanabilecek. Peki, 15.000 TL, 25.000 TL, 35.000 TL kredi veren bankalar hangileri? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.11.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 11:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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