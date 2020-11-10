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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bankalardan yıl sonuna dev kampanya: 15.000 TL, 25.000 TL, 35.000 TL kredi veren bankalar hangileri? Bankalardan yıl sonuna dev kampanya: 15.000 TL, 25.000 TL, 35.000 TL kredi veren bankalar hangileri? En uygun kredi veren bankalar hangileri? İhtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar, bankaların güncel kredi oranlarını yakından takip ediyor. Yıl sonu yaklaşırken bankalardan peş peşe kampanyalar gelmeye başladı. 5.000 TL, 25.000 TL ya da 35.000 TL kredi çekecek olanlar 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli olarak kampanyadan faydalanabilecek. Peki, 15.000 TL, 25.000 TL, 35.000 TL kredi veren bankalar hangileri? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 10.11.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 11:35
İhtiyaç kredisi kampanyaları yakından takip ediliyor. 15.000 TL, 25.000 TL, 35.000 TL kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için bankalardan müjdeli haberler geliyor. 15.000 TL üzerinde kredi için bankalardan yıl sonu kampanyaları açıklanıyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kredi kampanyalarının detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, 15.000 TL, 25.000 TL, 35.000 TL kredi veren bankalar hangileri? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
15.000 TL, 25.000 TL ve 35.000 TL kredi çekmek isteyen vatandaşlar 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli olarak kampanyadan yararlanabilecekler.
Kredi kampanyasından çalışanlar, emekli olanlar, geliri olanlar ve devlet memurları da yararlanabilecek.
KİMLER KREDİ BAŞVURUSU YAPABİLİR?
Bu kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşların, bankaların istediği şartları taşımaları gerekiyor. İstenilen şartları taşıyan vatandaşlar, verilen limitlerde kredi kullanabilecekler.
Kredi kullanabilmeniz için kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka sicilinizin temiz olması gerekiyor. Bu şartları taşıyan vatandaşlar, uygun faizli kredi kampanyasından yararlanabilecek.