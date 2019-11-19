Bankalardan son dakika hamlesi! Kredi kartına taksitler kaldırıldı! Kredi kartı taksit sayısı kaça düştü?

Günümüzde her evde en az bir kredi kartı bulunuyor. Kredi kartları günlük alışverişlerde taksitlendirme imkanı sağlayarak ödemeleri kolaylaştırıyor. Vatandaşlar yaptıkları alışverişlerde taksit seçeneğinin yüksekliğine oldukça dikkat ediyor. Bazı firmalar taksitlendirmede vade farkı alırken, bazıları ise vade farkına gerek duymuyor. Kredi kartına taksit yapılırken, bankaların ekstra taksit imkanı sunduğu biliniyor. Vatandaşlar, bankaların ek taksit uygulaması ile alışverişini daha kolay gerçekleştirebiliyor. Ancak Merkez Bankası, bankaların komisyon uygulamasına 1 Kasım itibarıyla tavan sınırı getirdi. Bankalar bunun üzerine taksit seçeneğini kaldırdı. Perakendeciler durumdan şikayetçi. Satışların bu durumdan olumsuz etkileneceği belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 10:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





