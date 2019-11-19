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Bankalardan son dakika hamlesi! Kredi kartına taksitler kaldırıldı! Kredi kartı taksit sayısı kaça düştü?

Günümüzde her evde en az bir kredi kartı bulunuyor. Kredi kartları günlük alışverişlerde taksitlendirme imkanı sağlayarak ödemeleri kolaylaştırıyor. Vatandaşlar yaptıkları alışverişlerde taksit seçeneğinin yüksekliğine oldukça dikkat ediyor. Bazı firmalar taksitlendirmede vade farkı alırken, bazıları ise vade farkına gerek duymuyor. Kredi kartına taksit yapılırken, bankaların ekstra taksit imkanı sunduğu biliniyor. Vatandaşlar, bankaların ek taksit uygulaması ile alışverişini daha kolay gerçekleştirebiliyor. Ancak Merkez Bankası, bankaların komisyon uygulamasına 1 Kasım itibarıyla tavan sınırı getirdi. Bankalar bunun üzerine taksit seçeneğini kaldırdı. Perakendeciler durumdan şikayetçi. Satışların bu durumdan olumsuz etkileneceği belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 10:24
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Bankalardan son dakika hamlesi! Kredi kartına taksitler kaldırıldı! Kredi kartı taksit sayısı kaça düştü?

Bankalar, kredi kartlı alışverişlerde işletmelerden alınan komisyon oranlarına tavan getirilince harekete geçti. Alışverişlerde tüketicilere sunulan ekstra taksitler kaldırıldı. Artık kendi imkânlarıyla uzun taksit yapan mağazalar dışında bankaların alışverişlerde verdiği ek taksitler olmayacak.

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Bankalardan son dakika hamlesi! Kredi kartına taksitler kaldırıldı! Kredi kartı taksit sayısı kaça düştü?

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bankaların Merkez Bankası'nın komisyon oranlarına tavan getirmesinin ardından harekete geçerek, işletmelere verdikleri ekstra taksitleri kaldırdıklarını söyledi.

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Bankalardan son dakika hamlesi! Kredi kartına taksitler kaldırıldı! Kredi kartı taksit sayısı kaça düştü?

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bazı bankaların ise hâlâ yüzde 3'lere varan komisyon almaya devam ettiğini belirten Öncel, bazı bankaların da ertesi gün yapılması gereken ödemelerin sürelerini uzattığını, bu şekilde tavan uygulamasından yaşadıkları kaybı geç ödemelerle telafi etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Öncel, "Ancak bu durumun fazla uzun süreceğini düşünmüyoruz" dedi.

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Bankalardan son dakika hamlesi! Kredi kartına taksitler kaldırıldı! Kredi kartı taksit sayısı kaça düştü?

SATIŞLAR % 10 DÜŞER

Derimod Yönetim Kurulu Üyesi Murat Zaim, bankaların ekstra taksitleri kaldırması üzerine perakendecinin daha fazla taksit seçeneği sunmak için elini cebine attığını söyledi. Kasım ve aralık aylarının yüksek sezon olması nedeniyle negatif etkinin hafifleyeceğini dile getiren Zaim, "Birkaç ay bu durumun satışlara yüzde 10'a varan düşüş olarak yansımasını bekliyoruz" dedi.

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Bankalardan son dakika hamlesi! Kredi kartına taksitler kaldırıldı! Kredi kartı taksit sayısı kaça düştü?

Kiğılı Genel Müdürü Hilal Suerdem taksitlerin kaldırılmasıyla ciroda yüzde 10'a yakın bir düşüş olmasını beklediklerini dile getirdi. Suerdem, "Bizim satışlar düşünce otomatik olarak bankaların bizden elde ettikleri cirolar da düşecek. Dolayısıyla bu hızlı alınmış bir karar. Birkaç ay sonra bankalar bu kararlarından dönecektir" diye konuştu.