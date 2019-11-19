Altın fiyatları son dakika yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları 19 Kasım
Altın sabah saatlerinde sakin bir seyir izliyor. Ons Altın, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1460 doların altını görmüştü. Gece boyunca dış piyasalarda hareketli olan Ons Altın yeniden 1470 dolar seviyesine çıktı. Piyasaların açıldığı saat itibarıyla ons altındaki artış oranı 0,10 olarak görülüyor. Hafta sonu ABD ve Çin'in üst düzey temsilcilerinin gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, birbirlerinin temel mevzularına dair görüşmeler gerçekleştirdikleri ve yakın iletişim halinde görüşmelere devam etmek konusunda mutabık oldukları belirtmesi ile ilerleme sinyallerinin devam etmesi ve Fed'in faiz indirimlerini durdurmasıyla birlikte 1456 Dolar seviyesini test eden Ons Altın, Pekin'den gelen karamsarlık üzerine toparlanma hareketleri gösterdiği izlendi. Peki, altın fiyatları son dakika yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları 19 Kasım...
Giriş Tarihi: 19.11.2019 09:26Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 09:34