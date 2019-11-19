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Altın fiyatları son dakika yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları 19 Kasım

Altın sabah saatlerinde sakin bir seyir izliyor. Ons Altın, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1460 doların altını görmüştü. Gece boyunca dış piyasalarda hareketli olan Ons Altın yeniden 1470 dolar seviyesine çıktı. Piyasaların açıldığı saat itibarıyla ons altındaki artış oranı 0,10 olarak görülüyor. Hafta sonu ABD ve Çin'in üst düzey temsilcilerinin gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, birbirlerinin temel mevzularına dair görüşmeler gerçekleştirdikleri ve yakın iletişim halinde görüşmelere devam etmek konusunda mutabık oldukları belirtmesi ile ilerleme sinyallerinin devam etmesi ve Fed'in faiz indirimlerini durdurmasıyla birlikte 1456 Dolar seviyesini test eden Ons Altın, Pekin'den gelen karamsarlık üzerine toparlanma hareketleri gösterdiği izlendi. Peki, altın fiyatları son dakika yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları 19 Kasım...

Giriş Tarihi: 19.11.2019 09:26 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 09:34
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Altın fiyatları son dakika yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları 19 Kasım

Küresel risklere yönelik haber akışları piyasalarda etkisini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta küresel tarafta; Ticaret Savaşları konusunda ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un, Çin ile ticaret anlaşması imzalama olasılığının çok yüksek olduğunu vurgulamasına ek olarak görüşmelerin devam edeceğini belirtmesi küresel risk iştahını artırmıştı ancak geçtiğimiz gün Çin tarafının bir ticaret anlaşması yapılması konusunda kötümser olduğuna dair geçtiğimiz gün çıkan haberler ile borsalarda satış hareketi meydana gelirken güvenli liman ürünlerinden; Ons Altın, Japon Yeni gibi ürünlerde devam eden aşağı yönlü hareketin sınırlanmasına neden oldu. Ons Altın, Pekin'den gelen karamsarlık üzerine toparlanma hareketleri gösterdiği izlendi. Gün sonunda, ABD on yıllıklarındaki sınırlı düşüş ile birlikte Ons Altın'ın kayıplarını haftanın ikinci işlem gününe hızlandırdığı görüldü. Peki, altın fiyatları son dakika yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları 19 Kasım

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Altın fiyatları son dakika yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları 19 Kasım

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Hafta sonu ABD ve Çin'in üst düzey temsilcilerinin gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, birbirlerinin temel mevzularına dair görüşmeler gerçekleştirdikleri ve yakın iletişim halinde görüşmelere devam etmek konusunda mutabık oldukları belirtmesi ile ilerleme sinyallerinin devam etmesi ve Fed'in faiz indirimlerini durdurmasıyla birlikte 1456 Dolar seviyesini test eden Ons Altın, Pekin'den gelen karamsarlık üzerine toparlanma hareketleri gösterdiği izlendi.

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Altın fiyatları son dakika yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları 19 Kasım

Gün sonunda, ABD on yıllıklarındaki sınırlı düşüş ile birlikte Ons Altın'ın kayıplarını haftanın ikinci işlem gününe hızlandırdığı görüldü.

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Altın fiyatları son dakika yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları 19 Kasım

Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın'ın 1471 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek alımlar ile Ons Altın'ın yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1476, 1482 ve 1488 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Olası bir aşağı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1465, 1459 ve 1453 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

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Altın fiyatları son dakika yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları 19 Kasım

RİSK İŞTAHI ARTTI

Yatırım Uzmanı Ali Akbulut şu değerlendirmeyi yaptı:

Küresel risklere yönelik haber akışları piyasalarda etkisini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta küresel tarafta; Ticaret Savaşları konusunda ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un, Çin ile ticaret anlaşması imzalama olasılığının çok yüksek olduğunu vurgulamasına ek olarak görüşmelerin devam edeceğini belirtmesi küresel risk iştahını artırmıştı ancak geçtiğimiz gün Çin tarafının bir ticaret anlaşması yapılması konusunda kötümser olduğuna dair geçtiğimiz gün çıkan haberler ile borsalarda satış hareketi meydana gelirken güvenli liman ürünlerinden;