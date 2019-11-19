Altın fiyatları son dakika yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları 19 Kasım

Küresel risklere yönelik haber akışları piyasalarda etkisini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta küresel tarafta; Ticaret Savaşları konusunda ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un, Çin ile ticaret anlaşması imzalama olasılığının çok yüksek olduğunu vurgulamasına ek olarak görüşmelerin devam edeceğini belirtmesi küresel risk iştahını artırmıştı ancak geçtiğimiz gün Çin tarafının bir ticaret anlaşması yapılması konusunda kötümser olduğuna dair geçtiğimiz gün çıkan haberler ile borsalarda satış hareketi meydana gelirken güvenli liman ürünlerinden; Ons Altın, Japon Yeni gibi ürünlerde devam eden aşağı yönlü hareketin sınırlanmasına neden oldu. Ons Altın, Pekin'den gelen karamsarlık üzerine toparlanma hareketleri gösterdiği izlendi. Gün sonunda, ABD on yıllıklarındaki sınırlı düşüş ile birlikte Ons Altın'ın kayıplarını haftanın ikinci işlem gününe hızlandırdığı görüldü. Peki, altın fiyatları son dakika yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları 19 Kasım