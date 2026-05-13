Bankacılık ve turizm zirvesinde kritik buluşma: Yaz sezonu masaya yatırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar başta olmak üzere kamu-özel bankaların üst düzey temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda 2026 yılı ilk çeyrek turizm verilerini paylaşırken; küresel gelişmelerin sektöre etkileri, finansman yapısı ve turizmin sürdürülebilir büyümesine yönelik yol haritasını değerlendirdi.

Turizm sektörünün yeni sezona ilişkin ekonomik görünümü, finansman ihtiyaçları ve büyüme hedefleri Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı'nda değerlendirildi. Toplantıya; Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü R. Süleyman Özdil, Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürü Ümit Leblebici, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, QNB Bank Genel Müdürü Osman Ömür Tan, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İ. Halil Öztop, DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ, Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri Nurullah Bakır, HSBC Bank Genel Müdür Vekili Cem Muratoğlu, Odea Bank Genel Müdür Vekili Yalçın Avcı, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özsuça, Akbank Genel Müdür Yardımcısı Özlem Atik, Yapı ve Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısı Erkan Özdemir, ING Bank Genel Müdür Yardımcısı Hüsniye Ulu, Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Düren, Citibank Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Doğan ile Türkiye Bankalar Birliği Direktör Yardımcısı Can Özkan katıldı.

BAKAN ERSOY: "TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞIYOR" Toplantıda, küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gelişmelerin turizm sektörüne etkileri kapsamlı şekilde ele alındı. Özellikle Körfez bölgesinde Amerika-İsrail-İran hattında yaşanan savaşın uluslararası seyahat hareketliliği üzerindeki yansımaları, rezervasyon davranışlarında meydana gelen değişimler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve küresel ekonomik belirsizliklerin sektöre etkileri değerlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, görüşmede yaptığı değerlendirmede, dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarının benzer küresel risklerle karşı karşıya bulunduğunu belirterek Türkiye'nin bu süreçte krizleri sahada aktif yönetim anlayışıyla yönettiğini ifade etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği "istikrar adası" vurgusuna dikkat çeken Ersoy, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada güvenli ve güçlü turizm altyapısıyla pozitif ayrıştığını kaydetti.

2026'NIN İLK ÇEYREK TURİZM VERİLERİ PAYLAŞILDI Bakan Ersoy, toplantıda 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin turizm verilerini değerlendirdi. İlk çeyrekte ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artışla 9 milyon 219 bine, turizm gelirinin ise yine yüzde 4,2 artışla 9 milyar 896 milyon dolara yükseldiğini belirten Ersoy, tüm küresel zorluklara rağmen Türkiye turizminin güçlü performansını koruduğunu vurguladı. Bakan Ersoy, turizm sektörünün yalnızca ziyaretçi sayılarıyla değil; krizlere dayanıklılığı, hızlı adaptasyon kapasitesi ve güçlü koordinasyon kabiliyetiyle de öne çıktığını ifade ederek, "Biz süreci uzaktan izleyen değil; sahada, sektörle birlikte yöneten bir anlayışla hareket ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDEN TURİZME FİNANSMAN DESTEĞİ Toplantıda, turizm sektörünün finansal sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ile kamu-özel sektör iş birliğiyle geliştirilebilecek destek mekanizmaları da ele alındı. Turizm sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, yatırım ortamının desteklenmesi, sektörün nakit akışının güçlendirilmesi ve işletmelerin dayanıklılığının artırılmasına yönelik kısa ve orta vadeli çözüm başlıkları üzerinde duruldu. Yaz sezonuna ilişkin beklentilerin de değerlendirildiği toplantıda, küresel gelişmelerin rezervasyon süreçlerine etkileri, son dakika rezervasyon eğilimleri ve pazar bazlı değişimler detaylı şekilde analiz edildi. Bakanlık ile bankacılık sektörü arasında turizm sektörünün güçlü yapısının korunmasına yönelik koordinasyonun artırılması konusunda görüş birliğine varıldı.

TÜRKİYE'NİN KÜRESEL TANITIM HAMLELERİ GÜNDEMDEYDİ Toplantıda, Türkiye'nin uluslararası organizasyonlar aracılığıyla küresel görünürlüğünü güçlendiren adımlar da değerlendirildi. Ersoy, Antalya Diplomasi Forumu, NATO Zirvesi, Uluslararası Uzay Kongresi ve COP31 gibi büyük organizasyonların yanı sıra Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, UEFA Avrupa Ligi Finali ile Andrea Bocelli, Kanye West, Scorpions ve Pet Shop Boys gibi dünya yıldızlarının konserlerinin Türkiye'nin uluslararası tanıtımına çok yönlü katkı sunduğunu ifade etti. Bu verilerin Türkiye'nin küresel ölçekteki iletişim gücünü ve uluslararası marka değerini ortaya koyduğunu ifade eden Ersoy, gerçekleştirilen organizasyonların yalnızca kültür, sanat ve spor alanlarında değil; turizm hareketliliği, yatırım algısı ve ekonomik güven açısından da önemli katkılar sunduğunu dile getirdi. Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının uluslararası pazarlardaki tanıtım faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü de belirterek, Türkiye'nin güvenli, güçlü ve erişilebilir bir destinasyon olduğu mesajının küresel ölçekte kararlılıkla verilmeye devam ettiğini ifade etti.

KAMU VE ÖZEL BANKALAR TURİZMİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK Toplantıda ayrıca, başta Türk Hava Yolları olmak üzere havayolu sektörüyle yürütülen yakın iş birliği sayesinde pazarlardaki talep değişimlerinin anlık takip edildiği, uçuş planlamaları ve kapasite kullanımına yönelik gerekli aksiyonların hızlı şekilde devreye alındığı bilgisi de paylaşıldı. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da toplantıda yaptığı değerlendirmede, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ortaya koyduğu vizyonun sektör açısından yol gösterici olduğunu ifade etti. Çakar, "Sayın Bakanımızın sahadan gelen verilerle ortaya koyduğu değerlendirmeler, küresel gelişmelere ilişkin öngörüleri ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik yaklaşımı bizlere önemli bir yol haritası sunuyor. Turizm sektörü yalnızca ülkemiz ekonomisi açısından değil, bankacılık sektörü açısından da son derece stratejik bir alan. Müşteri portföyümüzün önemli bir bölümünü turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler oluşturuyor. Dolayısıyla sektörün güçlü, sürdürülebilir ve sağlıklı şekilde büyümesi bizleri de doğrudan daha etkin hareket etmeye yönlendiriyor" dedi. Bakan Ersoy'un süreci sektörle birlikte sahada aktif şekilde yöneten yaklaşımının önemine dikkat çeken Çakar, kamu ve özel bankaların turizm sektörünün finansal sürdürülebilirliğini desteklemeye devam edeceğini belirtti. Toplantıda, finansmana erişim, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve işletmelerin nakit akışının desteklenmesi konusunda bankacılık sektörü ile kamu kurumları arasındaki koordinasyonun büyük önem taşıdığı vurgulandı.