KÜRESEL ORGANİZASYONLARLA TÜRKİYE DÜNYA SAHNESİNDE Türkiye'nin uluslararası etkinliklerle küresel görünürlüğünü artırdığına konuşmasında vurgu yapan Ersoy, Antalya Diplomasi Forumu, NATO Zirvesi, Uluslararası Uzay Kongresi ve COP31 gibi organizasyonların yanı sıra Formula 1, UEFA Avrupa Ligi Finali ve Andrea Bocelli, Kanye West, Scorpions, Pet Shop Boys gibi dünya yıldızlarının konserlerinin ülkenin tanıtımına katkı sunduğunu dile getirdi. Formula 1'e ilişkin açıklamaların yapıldığı ilk dört gün içerisinde 50'den fazla ülkede 2 bini aşkın haberle yaklaşık 650 milyon erişim sağlandığını belirten Ersoy, sosyal medyada ise ilk dört günde 200 milyona yakın etkileşim elde edildiğini, 177'den fazla ülkeden paylaşımlar yapıldığını ve 44'ten fazla dilde içerik üretildiğini aktardı. Bu verilerin organizasyonun küresel ölçekte güçlü bir etki oluşturduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Ersoy, "Formula 1 Türkiye Grand Prix'si yalnızca spor dünyasında değil, ana akım uluslararası iletişim kanallarında da birinci sınıf bir gündem başlığı hâline gelmiştir." dedi.

TURİZMDE YENİ DÖNEM TEMKİNLİ BEKLENTİ Turizmin yalnızca bir destinasyon tercihi olmadığını hatırlatan Ersoy, güven, erişilebilirlik, deneyim ve sürekliliğin ön plana çıktığını belirtti. Ersoy, Türkiye'nin turizmini bu çok boyutlu perspektifle ele aldığını ve stratejilerini bu doğrultuda şekillendirdiklerini ifade etti. İKİNCİ ÇEYREKTE ZORLU SÜREÇ BEKLENTİSİ Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Ersoy, ikinci çeyreğin küresel gelişmeler ve savaşın yarattığı olumsuzlukların da yoğun hissedileceği nedeniyle daha zorlu geçebileceğine işaret etti. Çatışma sürecindeki belirsizlikler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve küresel ekonomiye yansımalarının turizm hareketliliğini etkileyebileceğini belirten Ersoy, kalıcı ateşkes sağlanana kadar ki süreçte son dakika rezervasyonlarının yoğunlaşacağı bir dönemin beklendiğini ifade etti. Kalıcı bir ateşkes sağlanması durumunda hızlı bir toparlanma öngördüklerini dile getiren Ersoy, küresel gelişmeleri anlık olarak takip edeceklerini, riskleri proaktif şekilde yöneteceklerini ve gerekli adımları kararlılıkla atacaklarını vurguladı.

TÜRKİYE ALGISI KÜRESEL ÖLÇEKTE GÜÇLENDİRİLDİ Tanıtım tarafında güçlü bir refleks gösterildiğini ifade eden Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının uluslararası pazarlardaki faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürdüğünü ve birçok hedef pazarda tanıtım çalışmalarının iki katına çıkarıldığını belirtti. Ersoy, dijital mecralardan geleneksel iletişim kanallarına kadar geniş bir yelpazede yürütülen bu çalışmalarla Türkiye'nin güçlü, güvenli ve cazip bir destinasyon olduğu mesajının küresel ölçekte kararlılıkla verildiğini ifade etti.

SAHADA ANLIK TAKİP, HIZLI AKSİYON

Tanıtım kadar önemli bir diğer başlığın erişilebilirlik ve kapasite yönetimi olduğunu vurgulayan Ersoy, başta Türk Hava Yolları olmak üzere havayolu sektörüyle yakın iş birliği içerisinde çalışıldığını belirtti.

Pazarlardaki talep değişimlerinin anlık olarak değerlendirildiğini kaydeden Ersoy, uçuş planlamalarından kapasite kullanımına kadar birçok başlığın birlikte ele alındığını ifade etti. Ersoy, gereken durumlarda hızlı aksiyon alınarak talep odaklı düzenlemelerin hayata geçirildiğini söyledi. Tur operatörleriyle yürütülen yoğun temas trafiğine de değinen Bakan Ersoy, rezervasyon eğilimleri, iptal ve yön değişimleri ile tüketici davranışlarının doğrudan sahadan takip edildiğini belirtti. Bu sayede, yalnızca mevcut durumun analiz edilmediğini belirten Ersoy, aynı zamanda pazara özel hızlı ve etkili aksiyonlar geliştirildiğini ifade etti.

İLK 3 PAZARDA ALMANYA LİDER

Türkiye'ye, 2026 yılı ilk çeyrek verilerine göre en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 678 bin ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı. Almanya'yı 651 bin ziyaretçiyle Rusya Federasyonu takip etti. Yurt dışı ikametli vatandaşların harcaması 67 dolardan 72 dolara çıkarak yüzde 7,0 arttı. Tüm ziyaretçilerde ortalama harcama 99 dolardan 102 dolara yükselerek yüzde 2,8 artış kaydetti. Yıl ortalaması hedefinde ise tüm ziyaretçiler için 100 dolardan 103 dolara yükseliş öngörüldü.