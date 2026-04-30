Turizmde ilk çeyrekte 9.8 milyar dolar gelir! Bakan Ersoy: Krizlerle çevrili coğrafyada Türkiye istikrar adası
Küresel gerilimler ve bölgesel belirsizliklerin gölgesinde açıklanan 2026 yılı birinci çeyrek turizm verileri, Türkiye'nin sektörde güçlü bir performansla yola devam ettiğini ortaya koydu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin krizlere rağmen turizmde artı yönlü bir seyir izlediğini vurgularken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "istikrar adası" tanımını yineleyerek ülkemizin bulunduğu coğrafyada güven ve istikrarın merkezi konumunu koruduğuna dikkat çekti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin verileri ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. Küresel gelişmelerin sektöre etkilerine değinen Bakan Ersoy, Türkiye'nin zorlu uluslararası koşullara rağmen turizmde güçlü bir başlangıç yaptığını belirtti.
DÜNYANIN ÖNDE GELEN DESTİNASYONLARI BENZER ETKİLERLE KARŞI KARŞIYA
Küresel gelişmelerin turizm üzerindeki etkilerine dikkat çeken Ersoy, içinde bulunulan dönemin yalnızca Türkiye'ye özgü olmadığını, dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarının da benzer dalgalanmalarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Bölgesel gerilimler, jeopolitik gelişmeler ve uluslararası seyahat hareketliliğinde yaşanan dalgalanmaların sektörü doğrudan etkilediğini belirten Ersoy, Türkiye'nin de bu sürecin dışında olmadığına işaret etti.
İLK ÇEYREKTE ARTI YÖNLÜ BAŞLANGIÇ
Turizmde 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmesinde Bakan Ersoy, elde edilen verilerin tüm küresel zorluklara rağmen turizmde yılın artı yönlü başladığını gösterdiğini belirtti. Bu tablonun tesadüfi olmadığını vurgulayan Ersoy, sürecin planlı, koordineli ve sahada aktif şekilde yürütülen bir sürecin sonucu olduğunu kaydetti.
Bakan Ersoy'un basın toplantısında paylaştığı sunuma göre ziyaretçi sayıları yılın ilk üç ayında dalgalı bir seyir izledi. Ocak 2025'te ziyaretçi sayısı 2 milyon 950 bin iken Ocak 2026'da 3 milyon 131 bine yükseldi ve yüzde 6,1 artış kaydedildi. Şubat ayında Ramazan ayının etkisiyle 2 milyon 899 binden 2 milyon 848 bine gerileyerek yüzde 1,7 düşüş yaşandı. Mart ayında ise savaş etkisine rağmen 2 milyon 995 binden 3 milyon 240 bine çıkarak yüzde 8,2 artış gerçekleşti. Böylece ilk üç ay toplamında ziyaretçi sayısı 8 milyon 844 binden 9 milyon 219 bine yükselirken yüzde 4,2'lik artış kaydedildi.
Sunumda ayrıca, aynı dönemde ziyaretçi sayılarındaki değişimde Ramazan ayının 10 gün öne gelmesinin şubat ayına olumsuz, mart ayına olumlu etkide bulunduğu; İran-İsrail-ABD savaşı kaynaklı gelişmelerin ise özellikle mart ayında bölge pazarlarını etkilediği belirtildi.
TURİZM GELİRLERİ İLK ÇEYREKTE ARTTI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı verilere göre turizm geliri de ilk çeyrekte artış gösterdi. 2025 yılının ilk çeyreğinde 9 milyar 494 milyon dolar olan gelir, 2026'nın aynı döneminde 9 milyar 896 milyon dolara yükseldi. Böylece yüzde 4,2'lik artış kaydedildi.
KİŞİ BAŞI HARCAMADA ARTIŞ
Bakan Ersoy'un paylaştığı kişi başı gecelik harcama verilerindeki artış da dikkat çekti. Yabancı ziyaretçilerin 2026 yılı ilk çeyreğindeki gecelik harcaması 116 dolardan 119 dolara yükselirken yüzde 2,2 artış gerçekleşti.
KRİZ DÖNEMİNDE GÜÇLÜ YÖNETİM VURGUSU
Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada krizlerin her zaman olabileceğini ifade eden Ersoy, bu tür dönemlerde belirleyici unsurun sürecin nasıl yönetildiği olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yılın da benzer küresel gelişmelerle geçtiğini hatırlatan Ersoy, Türkiye'nin 2025 yılını 64 milyon ziyaretçi ve 65,2 milyar dolar turizm geliriyle kapattığını belirtti. Ersoy, bu verilerin Türkiye'nin turizmde yalnızca güçlü bir destinasyon olmadığını, aynı zamanda kriz yönetimi konusunda yüksek bir kapasiteye sahip olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Bakan Ersoy, "Yani biz süreci uzaktan izleyen değil; sahada, sektörle birlikte yöneten bir anlayışla hareket ediyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği "İstikrar Adası" vurgusuna konuşmasında dikkat çeken Ersoy şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, son yılların en büyük güvenlik krizini başarıyla yöneterek ateş çemberi içindeki bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kere daha tespit ve tescil etmiştir."