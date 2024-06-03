Aylık 2.158 TL taksitle 250.000 TL kredi müjdesi geldi! Başvuran hemen alabiliyor

Ziraat Bankası, yükselen konut fiyatları ve kredi faizlerinin ev sahibi olmayı zorlaştırdığı bu dönemde, alıcılar için çekici bir finansman çözümü sunmaktadır. Bankanın yeni hayata geçirdiği ortak konut kredisi kampanyası, birden fazla kişinin birlikte kredi çekerek konut sahibi olmalarını mümkün kılarak, ödeme yüklerini büyük ölçüde hafifletmeyi amaçlıyor. Bu kampanya, özellikle yüksek maliyetler karşısında tek başına ev almakta güçlük çeken bireyler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu yenilikçi kredi programı, ortaklar arası finansal işbirliğini teşvik ederek, birden fazla kişinin gelirlerini birleştirip, daha uygun koşullarda ve daha yüksek bütçeyle konut kredisi kullanmalarını sağlamaktadır.