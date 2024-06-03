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Aylık 2.158 TL taksitle 250.000 TL kredi müjdesi geldi! Başvuran hemen alabiliyor

Ziraat Bankası, yükselen konut fiyatları ve kredi faizlerinin ev sahibi olmayı zorlaştırdığı bu dönemde, alıcılar için çekici bir finansman çözümü sunmaktadır. Bankanın yeni hayata geçirdiği ortak konut kredisi kampanyası, birden fazla kişinin birlikte kredi çekerek konut sahibi olmalarını mümkün kılarak, ödeme yüklerini büyük ölçüde hafifletmeyi amaçlıyor. Bu kampanya, özellikle yüksek maliyetler karşısında tek başına ev almakta güçlük çeken bireyler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu yenilikçi kredi programı, ortaklar arası finansal işbirliğini teşvik ederek, birden fazla kişinin gelirlerini birleştirip, daha uygun koşullarda ve daha yüksek bütçeyle konut kredisi kullanmalarını sağlamaktadır.

Giriş Tarihi: 03.06.2024 09:24
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Aylık 2.158 TL taksitle 250.000 TL kredi müjdesi geldi! Başvuran hemen alabiliyor

Ziraat Bankası, özellikle konut kredisi çekmekte zorlanan ve aylık ödemelerde sıkıntı yaşayan bireyler için yeni bir çözüm sunuyor. Bankanın duyurduğu yeni kampanya ile, 250.000 TL'lik konut kredisi 120 ay vade ile verilecek ve bu krediye birden fazla kişi ortak olabilecek.

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Aylık 2.158 TL taksitle 250.000 TL kredi müjdesi geldi! Başvuran hemen alabiliyor

Ortak Kredi Kullanım Şartları

Ortak konut kredisi, en az 2 ve en fazla 5 kişi arasında kullanılabiliyor. Bu sayede, tek başına kredi çekmekte güçlük çeken bireyler, gelirlerini birleştirerek daha yüksek meblağlarda kredi kullanma şansı buluyor.

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Aylık 2.158 TL taksitle 250.000 TL kredi müjdesi geldi! Başvuran hemen alabiliyor

Krediye başvuracak kişilerin düzenli bir gelire sahip olması ve SPK lisanslı bir ekspertiz firması tarafından düzenlenen ekspertiz raporuna göre hareket edilmesi gerekiyor.

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Aylık 2.158 TL taksitle 250.000 TL kredi müjdesi geldi! Başvuran hemen alabiliyor

Kredi Tutarı ve Ödeme Planı

Kredi, BDDK tarafından belirlenen azami tutarlar doğrultusunda, satın alınacak gayrimenkulün ekspertiz değeri üzerinden hesaplanıyor. Kredinin güvencesi olarak gayrimenkule ipotek konuluyor ve gerekli görülmesi durumunda ek teminatlar istenebiliyor.

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Aylık 2.158 TL taksitle 250.000 TL kredi müjdesi geldi! Başvuran hemen alabiliyor

Örnek Ödeme Planı

Tek başına 120 ay vadede 250.000 TL konut kredisi kullanıldığında, aylık taksitler 10.794,84 TL olacak.