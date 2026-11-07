-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Asgari ücrette masadaki 4 rakam netleşti! İşte en güçlü zam formülü...

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Asgari ücret tespit çalışmaları için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelecek komisyon, yeni yılda geçerli olacak net rakamın aralık sonunda açıklanacağını duyurdu. Uzman Emin Yılmaz, masadaki 4 ihtimali ve en güçlü zam oranını değerlendirdi.

Asgari ücrette masadaki 4 rakam netleşti! İşte en güçlü zam formülü... 1

ASGARİ ÜCRET İÇİN DÖRT FARKLI ZAM SENARYOSU

2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için görüşmeler beklenirken Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, yüzde 25, yüzde 30, yüzde 35 ve yüzde 40 artış ihtimallerini değerlendirdi. CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulunan Yılmaz, en güçlü ihtimal olarak yüzde 30 zam öngördüğünü söyledi.

Asgari ücrette masadaki 4 rakam netleşti! İşte en güçlü zam formülü... 2

YENİ ÜCRET İÇİN GÖZLER YILIN SON AYINDA

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde bir araya gelmesi bekleniyor. Yeni yılda uygulanacak tutarın ise aralık ayının sonunda kamuoyuna açıklanacağı öngörülüyor.

Asgari ücrette masadaki 4 rakam netleşti! İşte en güçlü zam formülü... 3

DEĞERLENDİRMELER GÖRÜŞME AŞAMASINDA YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Asgari ücretle ilgili henüz süreç başlamadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın koordinasyonunda yürüyor çalışmalar. O aşamaya geldiği zaman yine değerlendirmeler yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Asgari ücrette masadaki 4 rakam netleşti! İşte en güçlü zam formülü... 4

İLK SENARYODA YÜZDE 25 ZAM VAR

Mevcut asgari ücreti 28 bin 75 lira olarak ifade eden Emin Yılmaz, dört farklı oran üzerinden hesap yaptıklarını belirtti. Yılmaz'ın paylaştığı ilk senaryoda, yüzde 25 artışla yeni ücretin yaklaşık 35 bin 94 liraya ulaşması öngörülüyor.

Asgari ücrette masadaki 4 rakam netleşti! İşte en güçlü zam formülü... 5

YÜZDE 30 ARTIŞTA RAKAM 36 BİN 498 LİRA

Yılmaz'ın değerlendirmesine göre yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret yaklaşık 36 bin 498 liraya çıkacak. Uzman, kendi beklentisinin de bu oran doğrultusunda olduğunu ifade etti.

Asgari ücrette masadaki 4 rakam netleşti! İşte en güçlü zam formülü... 6

ÜÇÜNCÜ HESAPTA ZAM ORANI YÜZDE 35

Yılmaz'ın paylaştığı yüzde 35 artış senaryosunda ise asgari ücret yaklaşık 37 bin 901 lira olarak hesaplanıyor. Bu rakam, uzmanın değerlendirdiği dört olasılıktan üçüncüsünü oluşturuyor.

Asgari ücrette masadaki 4 rakam netleşti! İşte en güçlü zam formülü... 7

EN YÜKSEK SENARYODA YÜZDE 40 ARTIŞ VAR

Emin Yılmaz, yüzde 40 zam ihtimalinde yeni asgari ücretin yaklaşık 39 bin 305 liraya yükseleceğini belirtti. Paylaşılan tutarlar, henüz komisyon tarafından kararlaştırılmış ücretleri değil, farklı artış oranlarına dayanan senaryoları yansıtıyor.

Asgari ücrette masadaki 4 rakam netleşti! İşte en güçlü zam formülü... 8

YÜZDE 30 TAHMİNİNİN ARKASINDA ENFLASYON VE PAZARLIK BEKLENTİSİ

Orta Vadeli Program (OVP) verileri ve komisyon görüşmelerine ilişkin beklentilerini aktaran Yılmaz, en güçlü ihtimal olarak yüzde 30 artış öngördüğünü söyledi. Bu yıl için yüzde 28,40 enflasyon beklentisinden söz eden Yılmaz, önceki yıla ilişkin değerlendirmesinde yüzde 21 ve yüzde 25 hedeflerini de dile getirdi. Yılmaz, yüzde 25 üzerinden yapılacak değerlendirmenin pazarlık sürecinde yüzde 30'a ulaşabileceğini düşündüğünü belirterek belirlenecek artışın işçinin ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini vurguladı.

Asgari ücrette masadaki 4 rakam netleşti! İşte en güçlü zam formülü... 9

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN GSS PRİMİNE UZANAN HESAPLAR

Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle çalışanların maaşlarının yanı sıra işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanmaları ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri gibi kalemlerin de etkilenmesi bekleniyor.

Milyonlarca emekli için kritik viraj: En düşük maaş 30 bin TL mi oluyor? İşte kulisleri sallayan formüller
Sonraki Galeri
Milyonlarca emekli için kritik viraj: En düşük maaş 30 bin TL mi oluyor? İşte kulisleri sallayan formüller
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin