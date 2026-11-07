Asgari ücrette masadaki 4 rakam netleşti! İşte en güçlü zam formülü...

Asgari ücret tespit çalışmaları için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelecek komisyon, yeni yılda geçerli olacak net rakamın aralık sonunda açıklanacağını duyurdu. Uzman Emin Yılmaz, masadaki 4 ihtimali ve en güçlü zam oranını değerlendirdi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN DÖRT FARKLI ZAM SENARYOSU



2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için görüşmeler beklenirken Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, yüzde 25, yüzde 30, yüzde 35 ve yüzde 40 artış ihtimallerini değerlendirdi. CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulunan Yılmaz, en güçlü ihtimal olarak yüzde 30 zam öngördüğünü söyledi.

YENİ ÜCRET İÇİN GÖZLER YILIN SON AYINDA İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde bir araya gelmesi bekleniyor. Yeni yılda uygulanacak tutarın ise aralık ayının sonunda kamuoyuna açıklanacağı öngörülüyor.

DEĞERLENDİRMELER GÖRÜŞME AŞAMASINDA YAPILACAK Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Asgari ücretle ilgili henüz süreç başlamadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın koordinasyonunda yürüyor çalışmalar. O aşamaya geldiği zaman yine değerlendirmeler yapılabilir." ifadelerini kullandı.

İLK SENARYODA YÜZDE 25 ZAM VAR



Mevcut asgari ücreti 28 bin 75 lira olarak ifade eden Emin Yılmaz, dört farklı oran üzerinden hesap yaptıklarını belirtti. Yılmaz'ın paylaştığı ilk senaryoda, yüzde 25 artışla yeni ücretin yaklaşık 35 bin 94 liraya ulaşması öngörülüyor.