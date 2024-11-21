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Asgari ücrete %46'lık zam hesabı: 6 formül masada! Brüt ve net ücret ne kadar olacak?

2025 asgari ücretine dair beklentiler, Başkan Erdoğan'ın "Enflasyonun üzerinde olacak" açıklamasının ardından yeniden gündeme geldi. Milyonlarca asgari ücretli, 2024 yıl sonu enflasyon tahminleriyle birlikte yeni maaşlarını hesaplamaya başlarken, yıl sonu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak karar büyük bir merakla bekleniyor. 2024'teki enflasyon oranı tahminleri ise asgari ücrette yapılacak artışın boyutlarını belirleyecek kritik veriler arasında yer alıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.11.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:09
Asgari ücrete %46’lık zam hesabı: 6 formül masada! Brüt ve net ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışan, asgari ücretin yeni yıl için nasıl belirleneceğini merakla bekliyor. Nihai karar Aralık ayında yapılacak komisyondan çıkacak.


Hangi tarafın beklentilerinin ne kadar karşılanacağı ise, hükümetin ekonomik politikaları ve denge politikaları doğrultusunda şekillenecek. Peki 2025'te asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücrete %46’lık zam hesabı: 6 formül masada! Brüt ve net ücret ne kadar olacak?

Başkan Erdoğan'dan Kritik Asgari Ücret Açıklaması

G-20 Zirvesi dönüşü yapılan açıklamalarda, Erdoğan asgari ücret artışına dair şu ifadeleri kullandı:

"Bizim amacımız vatandaşımızın, toplumun bütün kesimlerinin alım gücünü kalıcı olarak artırmaktır. Bunun yolu enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneye düşürmekten geçiyor. Asgari ücretli kardeşlerimize geçtiğimiz yıl yüzde 107,5 zam yaptık. Bu yıl ise yüzde 49 zam yaptık. 2025 yılında da enflasyonun üzerinde bir artış yapılacak ve çalışanlarımızın alım gücü korunacaktır."


Erdoğan, önümüzdeki dönemde enflasyonu düşürmeye devam edeceklerini ve asgari ücretlileri ezdirmeyeceklerini vurguladı. Ancak bu açıklamalar sonrası işçi ve işveren kesiminden farklı beklentiler de ortaya çıkmaya başladı.

Asgari ücrete %46’lık zam hesabı: 6 formül masada! Brüt ve net ücret ne kadar olacak?

Yıl Sonu Enflasyon Tahminleri Ne Olacak?

Asgari ücretin belirlenmesinde kritik bir faktör olan yıl sonu enflasyon oranları için iki ana tahmin öne çıkıyor.

OVP (Orta Vadeli Program), 2024 yıl sonu enflasyon oranını yüzde 41.5 olarak öngörürken,

Merkez Bankası ise bu oranı yüzde 44 olarak tahmin ediyor.

Bu tahminler, 2025 asgari ücret artışının ne kadar olacağı konusunda önemli ipuçları veriyor. Başkan Erdoğan'ın açıklaması, enflasyonun üzerinde bir artış yapılacağına dair bir garanti sunuyor, ancak artış oranı enflasyon tahminlerinin ne kadar üzerinde olacak, bu da merak konusu.

Asgari ücrete %46’lık zam hesabı: 6 formül masada! Brüt ve net ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücrete Olası Zam Senaryoları

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre, olası zam oranlarını hesapladı ve birkaç senaryo üzerinden asgari ücretin 2025'teki olası seviyelerini belirledi. Enflasyonun farklı seviyelerine göre zam hesapları şu şekilde şekilleniyor:

Enflasyonun %41.5 olması durumunda:

Eğer yıl sonu enflasyonu OVP'nin tahmin ettiği gibi %41.5 olarak gerçekleşirse, Erdoğan'ın açıklamasına dayanarak yapılacak zam oranı %45 civarında olabilir. Bu durumda asgari ücret 2024 sonunda 15.000 TL seviyelerine ulaşabilir.

Enflasyonun %44 olması durumunda:

Merkez Bankası'nın tahminine göre, enflasyonun %44 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, zam oranı enflasyonun biraz üzerinde olacak şekilde, %47-50 arasında yapılabilir. Bu durumda, 2025 asgari ücreti yaklaşık 15.500 TL ile 16.000 TL arasında olabilir.

Asgari ücrete %46’lık zam hesabı: 6 formül masada! Brüt ve net ücret ne kadar olacak?

Komisyon Çalışmaları Ne Zaman Başlayacak?

Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 15 üyeden oluşuyor ve işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil ediyor. Komisyon, her yıl olduğu gibi bu yıl da zam oranını belirlemek için verileri değerlendirecek. Asgari ücretin 2025'te ne kadar artacağı, bu komisyondan çıkacak kararlarla netleşecek.

Asgari ücrete %46’lık zam hesabı: 6 formül masada! Brüt ve net ücret ne kadar olacak?

İşçi ve İşveren Temsilcileri Ne Bekliyor?

İşçi tarafı, asgari ücretin yaşam standardını yükseltecek şekilde belirlenmesini beklerken, işverenler ise artışların işletmelerin maliyetlerini aşırı şekilde etkilememesini talep ediyor. İşçi konfederasyonları, asgari ücretin enflasyonun çok üzerinde bir artışla belirlenmesi gerektiğini savunurken, işverenler daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

Asgari ücrete %46’lık zam hesabı: 6 formül masada! Brüt ve net ücret ne kadar olacak?

📌YÜZDE 41.5 ARTARSA
Net: 24.058,00 TL
Brüt: 28.303,54 TL
İşverene toplam maliyeti: 33.256,66 TL

📌YÜZDE 42.5 ZAMLANIRSA
Net: 24.228,02 TL
Brüt: 28.503,56
İşverene toplam maliyeti: 33.491,69 TL

📌YÜZDE 43 ARTARSA
Net: 24.313,03 TL
Brüt: 28.603,58 TL
İşverene toplam maliyeti: 33.609,20 TL

Asgari ücrete %46’lık zam hesabı: 6 formül masada! Brüt ve net ücret ne kadar olacak?

📌YÜZDE 44 ZAMLANIRSA
Net: 24.483,05 TL
Brüt: 28.803,60 TL
İşverene toplam maliyeti: 33.844,23 TL

📌YÜZDE 45 ZAMLANIRSA
Net: 24.653,07 TL
Brüt: 29.003,63 TL
İşverene toplam maliyeti: 34.079.26 TL

📌YÜZDE 46 ZAMLANIRSA
Net: 24.823,10 TL
Brüt: 29.203,65 TL
İşverene toplam maliyeti: 34.314,29 TL