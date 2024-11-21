21 Kasım 2024, Perşembe
Asgari ücrete %46'lık zam hesabı: 6 formül masada! Brüt ve net ücret ne kadar olacak?
2025 asgari ücretine dair beklentiler, Başkan Erdoğan'ın "Enflasyonun üzerinde olacak" açıklamasının ardından yeniden gündeme geldi. Milyonlarca asgari ücretli, 2024 yıl sonu enflasyon tahminleriyle birlikte yeni maaşlarını hesaplamaya başlarken, yıl sonu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak karar büyük bir merakla bekleniyor. 2024'teki enflasyon oranı tahminleri ise asgari ücrette yapılacak artışın boyutlarını belirleyecek kritik veriler arasında yer alıyor.
Giriş Tarihi: 21.11.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:09