Asgari ücrete %46’lık zam hesabı: 6 formül masada! Brüt ve net ücret ne kadar olacak?

Başkan Erdoğan'dan Kritik Asgari Ücret Açıklaması

G-20 Zirvesi dönüşü yapılan açıklamalarda, Erdoğan asgari ücret artışına dair şu ifadeleri kullandı:

"Bizim amacımız vatandaşımızın, toplumun bütün kesimlerinin alım gücünü kalıcı olarak artırmaktır. Bunun yolu enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneye düşürmekten geçiyor. Asgari ücretli kardeşlerimize geçtiğimiz yıl yüzde 107,5 zam yaptık. Bu yıl ise yüzde 49 zam yaptık. 2025 yılında da enflasyonun üzerinde bir artış yapılacak ve çalışanlarımızın alım gücü korunacaktır."



Erdoğan, önümüzdeki dönemde enflasyonu düşürmeye devam edeceklerini ve asgari ücretlileri ezdirmeyeceklerini vurguladı. Ancak bu açıklamalar sonrası işçi ve işveren kesiminden farklı beklentiler de ortaya çıkmaya başladı.