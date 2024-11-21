150.000 TL’ye bir ayda ne kadar kazanırım? Güncel 2024 Kasım mevduat faiz oranları belli oldu!

Bankaların Mevduat Faiz Oranları: Yüzde 45 ile Yüzde 55 Arasında

Faiz oranlarının her geçen gün değiştiği Türkiye'de, bankalar arasındaki rekabet de giderek artıyor. Bugün itibarıyla mevduat faiz oranları, yüzde 45 ile yüzde 55 arasında değişiklik gösteriyor. Özel ve kamu bankaları, müşterilerine en yüksek faiz oranlarını sunmak için peş peşe güncellemeler yaparak yatırımcılarının daha fazla kazanç sağlamasını hedefliyor. Bu oranlar, bireysel yatırımcılar için özellikle cazip birer fırsat sunuyor.

Bankaların sunduğu faiz oranları, vade süresine göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin, kısa vadeli yatırımlar için daha yüksek faiz oranları sunulurken, uzun vadeli mevduatlar için daha düşük faizler uygulanabiliyor.