21 Kasım 2024, Perşembe
150.000 TL’ye bir ayda ne kadar kazanırım? Güncel 2024 Kasım mevduat faiz oranları belli oldu!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı piyasaların yönünü belirleyecek. Bankalar, birikimlerine kazanç sağlamak isteyen yatırımcılar için cazip faiz oranları sunmaya devam ediyor. Yüzde 45 ile 55 arasında değişen faiz oranları, yüksek getiri beklentisi içinde olanları cezbediyor. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında bankaların faiz oranlarında nasıl bir değişiklik bekleniyor?
Giriş Tarihi: 21.11.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:05