29 Haziran 2022, Çarşamba
Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan'ın 2022 Temmuz asgari ücret zammı açıklaması ne zaman, hangi gün?
Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Temmuz'da asgari ücrete ara zam geliyor. 2022 yılının ikinci altı aylık döneminde yapılacak asgari ücret zammı için komisyon bugün toplanıyor. Kritik görüşmenin ardından gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilecek. Üç formülün üzerinde durulduğu asgari ücret zammının hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan'ın 2022 Temmuz asgari ücret zammı açıklaması ne zaman, hangi gün? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 29.06.2022 12:24
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