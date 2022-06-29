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Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan'ın 2022 Temmuz asgari ücret zammı açıklaması ne zaman, hangi gün?

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Temmuz'da asgari ücrete ara zam geliyor. 2022 yılının ikinci altı aylık döneminde yapılacak asgari ücret zammı için komisyon bugün toplanıyor. Kritik görüşmenin ardından gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilecek. Üç formülün üzerinde durulduğu asgari ücret zammının hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan'ın 2022 Temmuz asgari ücret zammı açıklaması ne zaman, hangi gün? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2022 12:24
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Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan’ın 2022 Temmuz asgari ücret zammı açıklaması ne zaman, hangi gün?

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ilk altı aylık döneminde yapılacak asgari ücret zammı için bugün toplanıyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret artışıyla ilgili toplantının ardından asgari ücrete yapılacak artış belirlenecek. Yeni asgari ücret rakamını Başkan Erdoğan duyuracak. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan'ın 2022 Temmuz asgari ücret zammı açıklaması ne zaman, hangi gün? İşte haberin detayları...

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Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan’ın 2022 Temmuz asgari ücret zammı açıklaması ne zaman, hangi gün?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla bir araya geleceğini ve bu çalışmayı da bu hafta sonuna varmadan bitireceklerini belirterek, "Ardından da NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimle, tüm işçilerimizle, emekçilerimizle inşallah paylaşma fırsatını bulacağız." dedi.

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Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan’ın 2022 Temmuz asgari ücret zammı açıklaması ne zaman, hangi gün?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, asgari ücret artışı için masada öne çıkan formüle göre prim yükünü belli bir süre kamunun karşılaması ile asgari ücrette bir ara zam söz konusu olacak. Bu formül için kesintiler toplamı 1.627 lirayı buluyor.

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Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan’ın 2022 Temmuz asgari ücret zammı açıklaması ne zaman, hangi gün?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret artışıyla ilgili Ankara'da bir süredir devam eden görüşmeler sonunda değişik formüller üzerinde çalışma yapılmıştı.

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Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan’ın 2022 Temmuz asgari ücret zammı açıklaması ne zaman, hangi gün?

Bugün toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na bu formüller gelecek. Burada üç formül üzerinde süren görüşmelerde birinci formül olan prim düzenlemesi öne çıktı. Edindiğimiz bilgilere göre, hem işçi hem de işveren temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonunda işverene aşırı yük getirmeyecek ve istihdamı koruyacak bir formülün uygulanması görüşü öne çıktı. Buna göre kamunun asgari ücret üzerinden aldığı vergilerden vazgeçmesi gibi prim kesintilerinden oluşan bir düzenleme ile net rakamın yukarı çekilmesi söz konusu olacak.