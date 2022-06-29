29 Haziran 2022, Çarşamba
Asgari ücret kaç TL olacak? 2022 Temmuz zammı ile net brüt asgari ücret ne kadar olacak? 6.000 lira formülü...
Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci 6 ayında asgari ücrete yapılacak artış için bugün toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO görüşmelerinin dörünşünde yeni asgari ücreti açıklayacak. Şimdi ise gözler asgari ücrete yapılacak artış oranına çevrildi. Peki, asgari ücret kaç TL olacak? 2022 Temmuz zammı ile net brüt asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 6.000 lira mı olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 29.06.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 12:41
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13