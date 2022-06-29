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Haberler Galeri Asgari ücret kaç TL olacak? 2022 Temmuz zammı ile net brüt asgari ücret ne kadar olacak? 6.000 lira formülü...

Asgari ücret kaç TL olacak? 2022 Temmuz zammı ile net brüt asgari ücret ne kadar olacak? 6.000 lira formülü...

Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci 6 ayında asgari ücrete yapılacak artış için bugün toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO görüşmelerinin dörünşünde yeni asgari ücreti açıklayacak. Şimdi ise gözler asgari ücrete yapılacak artış oranına çevrildi. Peki, asgari ücret kaç TL olacak? 2022 Temmuz zammı ile net brüt asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 6.000 lira mı olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 12:41
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Asgari ücret kaç TL olacak? 2022 Temmuz zammı ile net brüt asgari ücret ne kadar olacak? 6.000 lira formülü...

Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret artışı için müjdeli haber Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, NATO dönüşü yeni ücreti açıklayacağını duyurdu. Bugün gerçekleştirilecek komisyon toplantısının ardından gözler Başkan Erdoğan'a çevrilecek. Peki, asgari ücret kaç TL olacak? 2022 Temmuz zammı ile net brüt asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 6.000 lira mı olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret kaç TL olacak? 2022 Temmuz zammı ile net brüt asgari ücret ne kadar olacak? 6.000 lira formülü...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, asgari ücret artışı için masada öne çıkan formüle göre prim yükünü belli bir süre kamunun karşılaması ile asgari ücrette bir ara zam söz konusu olacak. Bu formül için kesintiler toplamı 1.627 lirayı buluyor.

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Asgari ücret kaç TL olacak? 2022 Temmuz zammı ile net brüt asgari ücret ne kadar olacak? 6.000 lira formülü...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret artışıyla ilgili Ankara'da bir süredir devam eden görüşmeler sonunda değişik formüller üzerinde çalışma yapılmıştı.

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Asgari ücret kaç TL olacak? 2022 Temmuz zammı ile net brüt asgari ücret ne kadar olacak? 6.000 lira formülü...

Bugün toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na bu formüller gelecek. Burada üç formül üzerinde süren görüşmelerde birinci formül olan prim düzenlemesi öne çıktı. Edindiğimiz bilgilere göre, hem işçi hem de işveren temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonunda işverene aşırı yük getirmeyecek ve istihdamı koruyacak bir formülün uygulanması görüşü öne çıktı. Buna göre kamunun asgari ücret üzerinden aldığı vergilerden vazgeçmesi gibi prim kesintilerinden oluşan bir düzenleme ile net rakamın yukarı çekilmesi söz konusu olacak.

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Asgari ücret kaç TL olacak? 2022 Temmuz zammı ile net brüt asgari ücret ne kadar olacak? 6.000 lira formülü...

FORMÜL NASIL UYGULANACAK?

Asgari ücretin brüt rakamı 5004 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamdan Ocak ayından bu yana gelir ve damga vergisi alınmıyor. Sadece işçi için SGK primi olarak yüzde 14 kesinti ve işsizlik sigortası fonuna da yüzde 1 oranında kesinti yapılıyor. Toplamda 750,60 liralık bir kesinti sonrasında net ücret 4.253 TL olarak ödeniyor.