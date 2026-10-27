Asgari ücret zammında çifte hesap! Milyonların geliri değişecek: Hangi ödeme ne kadar artacak?
2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için gözler aralık ayında yapılacak görüşmelere çevrildi. Yeni ücret yalnızca çalışanları değil, işsizlerden stajyerlere, sosyal destek alanlardan doğum iznindeki annelere kadar milyonlarca kişiyi etkileyecek. İki farklı zam senaryosu üzerinden işsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer ödemelerin yüzde 28,4 ve yüzde 33,7'lik artışlara göre ulaşabileceği yeni tutarlar hesaplandı. Peki hangi ödeme ne kadar artacak?
Yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç yaklaşırken milyonlarca çalışanın ve sosyal desteklerden yararlanan vatandaşın gözü aralık ayında yapılacak görüşmelere çevrildi. 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacak yeni tutar, çalışanların maaşlarının yanı sıra asgari ücrete bağlı ödemeleri de doğrudan etkileyecek.
2027 yılı için yüzde 28,4 ve yüzde 33,7 olmak üzere iki farklı artış senaryosu üzerinde hesaplamalar yapılıyor. Bu oranlar üzerinden işsizlik ödeneğinden kıdem tazminatına, stajyer ücretlerinden doğum izni ödemelerine kadar birçok kalemin yeni tutarları ortaya çıktı.
ASGARİ ÜCRETTE İKİ ZAM SENARYOSU! NET MAAŞ NE KADAR OLACAK?
Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan yüzde 28,4'lük 2026 yılı enflasyon tahmininin asgari ücrete yansıtılması halinde net ücretin 36 bin 48 liraya, brüt ücretin ise 42 bin 410 liraya yükselmesi hesaplanıyor.
2027 bütçesinde asgari ücret vergi istisnası desteği için ayrılan kaynaktaki yüzde 33,7'lik artışın esas alınması durumunda ise net asgari ücretin 37 bin 536 liraya, brüt asgari ücretin 44 bin 161 liraya çıkabileceği öngörülüyor. Bu tutarlar kesinleşmiş zam oranlarını değil, iki farklı varsayım üzerinden yapılan hesaplamaları gösteriyor.
İŞSİZLİK MAAŞI 35 BİN LİRAYI AŞABİLİR
Asgari ücretteki artış, işsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırlarına da yansıyacak. İşsizlik maaşı, sigortalının son dört aylık prime esas kazanç ortalamasının yüzde 40'ı üzerinden hesaplanıyor. Ancak bu ödeme, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. İşsizlik ödeneğinden yalnızca damga vergisi kesiliyor.