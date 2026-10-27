Asgari ücret zammında çifte hesap! Milyonların geliri değişecek: Hangi ödeme ne kadar artacak?

STAJYER ÜCRETLERİNE DE ZAM GELECEK Asgari ücret artışı, stajyerlere ödenen en düşük ücretleri de değiştirecek. Mevcut hesaplamalara göre 20'den az personelin çalıştığı iş yerlerinde stajyerlere en az 4 bin 211 lira, daha fazla personelin bulunduğu iş yerlerinde ise 8 bin 422 lira ödeme yapılıyor.

Yüzde 28,4'lük zam senaryosunda stajyer ücretlerinin 5 bin 407 lira ile 10 bin 814 lira arasında değişmesi bekleniyor. Yüzde 33,7'lik artış halinde ise bu tutarların 5 bin 630 lira ile 11 bin 261 lira aralığına yükselmesi hesaplanıyor.

İŞ ARAMA VE İŞE YERLEŞME DESTEKLERİ DE YÜKSELECEK Asgari ücrete bağlı sosyal destek ödemeleri de yeni ücretle birlikte yeniden hesaplanacak. Sosyal yardım programlarından yararlanan ve iş görüşmesine yönlendirilen çalışabilir durumdaki kişilere, bir yıl içinde en fazla üç kez olmak üzere aylık net asgari ücretin yüzde 10'una kadar iş arama yardımı yapılabiliyor. İşe yerleşenlere ise yılda bir defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin üçte biri tutarında destek sağlanıyor.

Yüzde 28,4'lük artış senaryosunda iş arama yardımının 3 bin 604 liraya, işe yerleşme desteğinin ise 14 bin 136 liraya yükselmesi hesaplanıyor. Yüzde 33,7'lik zam senaryosunda iş arama yardımının 3 bin 753 lira, işe yerleşme desteğinin ise 14 bin 720 lira olması bekleniyor.