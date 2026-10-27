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Asgari ücret zammında çifte hesap! Milyonların geliri değişecek: Hangi ödeme ne kadar artacak?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için gözler aralık ayında yapılacak görüşmelere çevrildi. Yeni ücret yalnızca çalışanları değil, işsizlerden stajyerlere, sosyal destek alanlardan doğum iznindeki annelere kadar milyonlarca kişiyi etkileyecek. İki farklı zam senaryosu üzerinden işsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer ödemelerin yüzde 28,4 ve yüzde 33,7'lik artışlara göre ulaşabileceği yeni tutarlar hesaplandı. Peki hangi ödeme ne kadar artacak?

Asgari ücret zammında çifte hesap! Milyonların geliri değişecek: Hangi ödeme ne kadar artacak? 1

Yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç yaklaşırken milyonlarca çalışanın ve sosyal desteklerden yararlanan vatandaşın gözü aralık ayında yapılacak görüşmelere çevrildi. 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacak yeni tutar, çalışanların maaşlarının yanı sıra asgari ücrete bağlı ödemeleri de doğrudan etkileyecek.

Asgari ücret zammında çifte hesap! Milyonların geliri değişecek: Hangi ödeme ne kadar artacak? 2

2027 yılı için yüzde 28,4 ve yüzde 33,7 olmak üzere iki farklı artış senaryosu üzerinde hesaplamalar yapılıyor. Bu oranlar üzerinden işsizlik ödeneğinden kıdem tazminatına, stajyer ücretlerinden doğum izni ödemelerine kadar birçok kalemin yeni tutarları ortaya çıktı.

Asgari ücret zammında çifte hesap! Milyonların geliri değişecek: Hangi ödeme ne kadar artacak? 3

ASGARİ ÜCRETTE İKİ ZAM SENARYOSU! NET MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan yüzde 28,4'lük 2026 yılı enflasyon tahmininin asgari ücrete yansıtılması halinde net ücretin 36 bin 48 liraya, brüt ücretin ise 42 bin 410 liraya yükselmesi hesaplanıyor.

Asgari ücret zammında çifte hesap! Milyonların geliri değişecek: Hangi ödeme ne kadar artacak? 4

2027 bütçesinde asgari ücret vergi istisnası desteği için ayrılan kaynaktaki yüzde 33,7'lik artışın esas alınması durumunda ise net asgari ücretin 37 bin 536 liraya, brüt asgari ücretin 44 bin 161 liraya çıkabileceği öngörülüyor. Bu tutarlar kesinleşmiş zam oranlarını değil, iki farklı varsayım üzerinden yapılan hesaplamaları gösteriyor.

Asgari ücret zammında çifte hesap! Milyonların geliri değişecek: Hangi ödeme ne kadar artacak? 5

İŞSİZLİK MAAŞI 35 BİN LİRAYI AŞABİLİR

Asgari ücretteki artış, işsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırlarına da yansıyacak. İşsizlik maaşı, sigortalının son dört aylık prime esas kazanç ortalamasının yüzde 40'ı üzerinden hesaplanıyor. Ancak bu ödeme, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. İşsizlik ödeneğinden yalnızca damga vergisi kesiliyor.

Asgari ücret zammında çifte hesap! Milyonların geliri değişecek: Hangi ödeme ne kadar artacak? 6

Mevcut asgari ücrete göre net işsizlik maaşı 13 bin 111 lira ile 26 bin 223 lira arasında değişiyor. Yüzde 28,4'lük artış senaryosunda işsizlik maaşının en az 16 bin 835 lira, en fazla 33 bin 670 lira olması bekleniyor. Yüzde 33,7'lik zam senaryosunda ise en düşük işsizlik ödeneğinin 17 bin 530 liraya, en yüksek ödemenin 35 bin 60 liraya ulaşabileceği hesaplanıyor.

Asgari ücret zammında çifte hesap! Milyonların geliri değişecek: Hangi ödeme ne kadar artacak? 7

KIDEM TAZMİNATI ARTACAK! İŞTE YENİ TUTARLAR

Asgari ücrette yapılacak artış, asgari ücretli çalışanların her hizmet yılı için alabilecekleri kıdem tazminatını da yükseltecek. Mevcut durumda asgari ücretli bir çalışanın bir yıllık hizmeti karşılığında alabileceği kıdem tazminatı, damga vergisi kesildikten sonra 32 bin 779 lira olarak hesaplanıyor.

Asgari ücret zammında çifte hesap! Milyonların geliri değişecek: Hangi ödeme ne kadar artacak? 8

Asgari ücretin yüzde 28,4 artması halinde yıllık net kıdem tazminatının 42 bin 88 liraya yükselmesi bekleniyor. Yüzde 33,7'lik artış senaryosunda ise aynı tutarın 43 bin 825 liraya ulaşacağı öngörülüyor.

Asgari ücret zammında çifte hesap! Milyonların geliri değişecek: Hangi ödeme ne kadar artacak? 9

İHBAR TAZMİNATINDA ÇALIŞMA SÜRESİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre yeni asgari ücret, iş sözleşmesinin bildirim sürelerine uyulmadan sona erdirilmesi halinde ödenen ihbar tazminatını da etkileyecek. İhbar tazminatında çalışanın iş yerindeki hizmet süresi esas alınıyor.

Asgari ücret zammında çifte hesap! Milyonların geliri değişecek: Hangi ödeme ne kadar artacak? 10

Yüzde 28,4'lük artış senaryosuna göre asgari ücretli çalışanlar için hesaplanan ihbar tazminatı tutarları şöyle:

  • 6 aydan az çalışan: 16 bin 672 TL
  • 6 ay ile 1,5 yıl arasında çalışan: 33 bin 345 TL
  • 1,5 yıl ile 3 yıl arasında çalışan: 50 bin 17 TL
  • 3 yıl ve üzeri çalışan: 66 bin 690 TL

Yüzde 33,7'lik artış senaryosunda ise iki haftalık ihbar tazminatının 17 bin 360 liraya yükselmesi bekleniyor.

Asgari ücret zammında çifte hesap! Milyonların geliri değişecek: Hangi ödeme ne kadar artacak? 11

STAJYER ÜCRETLERİNE DE ZAM GELECEK

Asgari ücret artışı, stajyerlere ödenen en düşük ücretleri de değiştirecek. Mevcut hesaplamalara göre 20'den az personelin çalıştığı iş yerlerinde stajyerlere en az 4 bin 211 lira, daha fazla personelin bulunduğu iş yerlerinde ise 8 bin 422 lira ödeme yapılıyor.

Asgari ücret zammında çifte hesap! Milyonların geliri değişecek: Hangi ödeme ne kadar artacak? 12

Yüzde 28,4'lük zam senaryosunda stajyer ücretlerinin 5 bin 407 lira ile 10 bin 814 lira arasında değişmesi bekleniyor. Yüzde 33,7'lik artış halinde ise bu tutarların 5 bin 630 lira ile 11 bin 261 lira aralığına yükselmesi hesaplanıyor.

Asgari ücret zammında çifte hesap! Milyonların geliri değişecek: Hangi ödeme ne kadar artacak? 13

İŞ ARAMA VE İŞE YERLEŞME DESTEKLERİ DE YÜKSELECEK

Asgari ücrete bağlı sosyal destek ödemeleri de yeni ücretle birlikte yeniden hesaplanacak. Sosyal yardım programlarından yararlanan ve iş görüşmesine yönlendirilen çalışabilir durumdaki kişilere, bir yıl içinde en fazla üç kez olmak üzere aylık net asgari ücretin yüzde 10'una kadar iş arama yardımı yapılabiliyor. İşe yerleşenlere ise yılda bir defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin üçte biri tutarında destek sağlanıyor.

Asgari ücret zammında çifte hesap! Milyonların geliri değişecek: Hangi ödeme ne kadar artacak? 14

Yüzde 28,4'lük artış senaryosunda iş arama yardımının 3 bin 604 liraya, işe yerleşme desteğinin ise 14 bin 136 liraya yükselmesi hesaplanıyor. Yüzde 33,7'lik zam senaryosunda iş arama yardımının 3 bin 753 lira, işe yerleşme desteğinin ise 14 bin 720 lira olması bekleniyor.

Asgari ücret zammında çifte hesap! Milyonların geliri değişecek: Hangi ödeme ne kadar artacak? 15

BES KATKISI VE OTOMATİK KATILIM PAYI DEĞİŞECEK

Yeni asgari ücret, bireysel emeklilik sistemindeki (BES) devlet katkısı hesaplarını ve otomatik katılım sistemindeki en düşük çalışan payını da etkileyecek. Mevcut durumda 990,90 lira olan en düşük çalışan payının, yüzde 28,4'lük artış halinde 1.272 liraya yükselmesi öngörülüyor. Asgari ücretin yüzde 33,7 artması durumunda ise bu tutarın 1.324 liraya çıkacağı hesaplanıyor.

Asgari ücret zammında çifte hesap! Milyonların geliri değişecek: Hangi ödeme ne kadar artacak? 16

DOĞUM RAPOR PARASI 164 BİN LİRAYI AŞABİLİR

Asgari ücretteki artışın etkileyeceği ödemeler arasında doğum iznindeki annelere verilen geçici iş göremezlik ödeneği de bulunuyor. Hesaplamalara göre 168 günlük doğum izni için en az 123 bin 312 lira olan rapor parasının, yüzde 28,4'lük zam senaryosunda 158 bin 332 liraya yükselmesi bekleniyor. Yüzde 33,7'lik artış halinde ise bu tutarın 164 bin 868 liraya ulaşabileceği öngörülüyor.

Asgari ücret zammında çifte hesap! Milyonların geliri değişecek: Hangi ödeme ne kadar artacak? 17

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 21 BİN LİRAYI GEÇEBİLİR

Doğum izninin ardından yarı zamanlı çalışmayı tercih eden annelere, çalışmadıkları süre için İŞKUR tarafından brüt asgari ücret üzerinden ödeme yapılıyor. Bu kapsamda birinci çocuk için 60, ikinci çocuk için 120, üçüncü çocuk için ise 180 gün yarı zamanlı çalışma hakkı bulunuyor.

Asgari ücret zammında çifte hesap! Milyonların geliri değişecek: Hangi ödeme ne kadar artacak? 18

Mevcut durumda İŞKUR tarafından aylık 16 bin 389 lira ödeme yapılıyor. Asgari ücretin yüzde 28,4 artması halinde bu ödemenin 21 bin 44 liraya, yüzde 33,7 artması durumunda ise 21 bin 912 liraya yükselmesi hesaplanıyor.

Asgari ücret zammında çifte hesap! Milyonların geliri değişecek: Hangi ödeme ne kadar artacak? 19

Asgari ücretli annelerin işverenden alacağı yarım maaş da yeni ücretle birlikte artacak. Yüzde 28,4'lük artış senaryosunda işverenden alınacak aylık yarım maaşın 18 bin 24 lira, yüzde 33,7'lik artışta ise 18 bin 768 lira olması bekleniyor.

Asgari ücret zammında çifte hesap! Milyonların geliri değişecek: Hangi ödeme ne kadar artacak? 20

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2027 yılında geçerli olacak asgari ücret, aralık ayında gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından netleşecek. Belirlenecek yeni ücret 1 Ocak 2027'den itibaren yürürlüğe girecek. Böylece çalışanların maaşlarının yanı sıra işsizlik ödeneği, tazminatlar, stajyer ücretleri ve asgari ücrete bağlı sosyal desteklerde de yeni hesaplamalar geçerli olacak.

Asgari ücret zammında çifte hesap! Milyonların geliri değişecek: Hangi ödeme ne kadar artacak? 21

İKİ ZAM SENARYOSU KARŞILAŞTIRMASI

Ödeme kalemi

%28,4 zam

%33,7 zam

Net asgari ücret

36.048 TL

37.536 TL

Brüt asgari ücret

42.410 TL

44.161 TL

En düşük işsizlik maaşı

16.835 TL

17.530 TL

En yüksek işsizlik maaşı

33.670 TL

35.060 TL

Yıllık net kıdem tazminatı

42.088 TL

43.825 TL

Stajyer ücreti (alt sınır)

5.407 TL

5.630 TL

İş arama yardımı

3.604 TL

3.753 TL

İşe yerleşme desteği

14.136 TL

14.720 TL

En düşük otomatik katılım payı

1.272 TL

1.324 TL

Doğum rapor parası (168 gün)

158.332 TL

164.868 TL

Aylık yarım çalışma ödeneği

21.044 TL

21.912 TL
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