Ev ve arsa sahipleri dikkat! 2026 emlak vergisi ikinci taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama
Gayrimenkul sahiplerinin 2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için geri sayım başladı. 1 Kasım'da başlayacak ödeme dönemi 30 Kasım'da sona erecek. Vergisini zamanında ödemeyen mükellefler gecikme faiziyle karşı karşıya kalabilecek. Peki, emlak vergisi nasıl ödeniyor, kimler muaf tutuluyor? 1 milyon liralık emlak vergi değerine sahip bir konut için hesaplama nasıl yapılıyor? İşte merak edilen ayrıntılar...
Türkiye genelinde konut, arsa, iş yeri ve arazi sahiplerini ilgilendiren emlak vergisinin ikinci taksit ödeme dönemi 1 Kasım 2026'da başlayacak. Mükellefler, ödemelerini 30 Kasım'a kadar tamamlayabilecek.
Belediyeler tarafından tahakkuk ettirilen emlak vergisi, her yıl iki taksit halinde tahsil ediliyor. İlk taksit mart, nisan ve mayıs aylarında ödenirken ikinci taksit kasım ayında yatırılıyor.
GECİKME FAİZİNE DİKKAT!
Emlak vergisini belirlenen süre içerisinde ödemeyen mükellefler için gecikme faizi uygulanabiliyor. Verilen bilgilere göre aylık yüzde 3,7 oranındaki gecikme faizi, ödenmeyen borç tutarını artırıyor.
Örneğin, 6 bin liralık emlak vergisi borcunun bir ay gecikmesi halinde yüzde 3,7 oranındaki faiz 222 liraya karşılık geliyor. Böylece borç tutarı 6 bin 222 liraya yükseliyor.
EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİYOR?
Gayrimenkul sahipleri emlak vergisi ödemelerini farklı kanallar üzerinden gerçekleştirebiliyor. Ödeme yapılabilecek kanallar arasında şunlar bulunuyor:
- Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyenin vezneleri
- Belediyelerin resmi internet siteleri ve e-belediye sistemleri
- e-Devlet üzerinden sunulan ilgili belediye hizmetleri
- İlgili belediyenin anlaşmalı olduğu banka şubeleri ve sunduğu diğer ödeme yöntemleri
Vergi borcu ve ödeme bilgileri için taşınmazın bağlı bulunduğu belediyenin kayıtlarının kontrol edilmesi gerekiyor.
2026 YILI EMLAK VERGİSİ DEĞERLERİNDE DEĞİŞİKLİK
Emlak vergisine esas bina ve arazi vergi değerlerinin belirlenmesine ilişkin düzenlemelerde de değişikliğe gidildi.
Önceki uygulamada, yeni rayiç bedellerin belirlendiği yılı takip eden yıllarda vergi değerleri yeniden değerleme oranının yarısı esas alınarak artırılıyordu. Yeni düzenlemeyle mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren, her yıl bir önceki yılın vergi değeri yeniden değerleme oranı dikkate alınarak artırılacak.
Bu kapsamda 2027, 2028 ve 2029 yıllarında yeniden değerleme oranının tamamının esas alınacağı belirtiliyor. Taşınmazın vergi değerinin belirlenmesinde geçerli kuralların ve varsa uygulanacak üst sınırların belediyeden teyit edilmesi önem taşıyor.
KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLABİLİR?
Emlak Vergisi Kanunu kapsamında belirli koşulları taşıyan bazı mükellefler, tek meskenleri için sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanabiliyor.
Bu kapsamda;
- Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen kişiler
- Geliri yalnızca kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret olan emekliler
- Gaziler
- Engelliler
- Şehitlerin dul ve yetimleri