Birden fazla meskende hisse sahibi olmak, tek meskene yönelik bu muafiyet uygulamasından yararlanmayı engelleyebiliyor. Muafiyet koşullarının ve gerekli belgelerin ilgili belediyeden kontrol edilmesi gerekiyor.

Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip olmaları ve diğer yasal koşulları karşılamaları halinde bu uygulamadan yararlanabiliyor. İntifa hakkına sahip olunan meskenler de kapsamda değerlendirilebiliyor.

1 MİLYON LİRALIK KONUTUN EMLAK VERGİSİ NE KADAR?

Örnek hesaplamada, konutun 2025 yılı emlak vergi değeri 1 milyon lira olarak ele alınıyor. Bu tutar üzerinden binde 2 oranıyla hesaplanan emlak vergisi 2 bin lira oluyor. Yüzde 10 oranındaki kültür payı da 200 lira olarak hesaplandığında toplam tutar 2 bin 200 liraya ulaşıyor.

2026 yılı için örnekte verilen emlak vergi değeri ise 3 milyon lira. Büyükşehir sınırları içindeki bir konut için binde 2 oranıyla hesaplanan vergi 6 bin lira, yüzde 10 kültür payı ise 600 lira oluyor. Buna göre örnekteki toplam tutar 6 bin 600 lira olarak belirtiliyor.