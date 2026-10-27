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Ev ve arsa sahipleri dikkat! 2026 emlak vergisi ikinci taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gayrimenkul sahiplerinin 2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için geri sayım başladı. 1 Kasım'da başlayacak ödeme dönemi 30 Kasım'da sona erecek. Vergisini zamanında ödemeyen mükellefler gecikme faiziyle karşı karşıya kalabilecek. Peki, emlak vergisi nasıl ödeniyor, kimler muaf tutuluyor? 1 milyon liralık emlak vergi değerine sahip bir konut için hesaplama nasıl yapılıyor? İşte merak edilen ayrıntılar...

Ev ve arsa sahipleri dikkat! 2026 emlak vergisi ikinci taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama 1

Türkiye genelinde konut, arsa, iş yeri ve arazi sahiplerini ilgilendiren emlak vergisinin ikinci taksit ödeme dönemi 1 Kasım 2026'da başlayacak. Mükellefler, ödemelerini 30 Kasım'a kadar tamamlayabilecek.

Belediyeler tarafından tahakkuk ettirilen emlak vergisi, her yıl iki taksit halinde tahsil ediliyor. İlk taksit mart, nisan ve mayıs aylarında ödenirken ikinci taksit kasım ayında yatırılıyor.

Ev ve arsa sahipleri dikkat! 2026 emlak vergisi ikinci taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama 2

GECİKME FAİZİNE DİKKAT!

Emlak vergisini belirlenen süre içerisinde ödemeyen mükellefler için gecikme faizi uygulanabiliyor. Verilen bilgilere göre aylık yüzde 3,7 oranındaki gecikme faizi, ödenmeyen borç tutarını artırıyor.

Örneğin, 6 bin liralık emlak vergisi borcunun bir ay gecikmesi halinde yüzde 3,7 oranındaki faiz 222 liraya karşılık geliyor. Böylece borç tutarı 6 bin 222 liraya yükseliyor.

Ev ve arsa sahipleri dikkat! 2026 emlak vergisi ikinci taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama 3

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİYOR?

Gayrimenkul sahipleri emlak vergisi ödemelerini farklı kanallar üzerinden gerçekleştirebiliyor. Ödeme yapılabilecek kanallar arasında şunlar bulunuyor:

  • Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyenin vezneleri
  • Belediyelerin resmi internet siteleri ve e-belediye sistemleri
  • e-Devlet üzerinden sunulan ilgili belediye hizmetleri
  • İlgili belediyenin anlaşmalı olduğu banka şubeleri ve sunduğu diğer ödeme yöntemleri

Vergi borcu ve ödeme bilgileri için taşınmazın bağlı bulunduğu belediyenin kayıtlarının kontrol edilmesi gerekiyor.

Ev ve arsa sahipleri dikkat! 2026 emlak vergisi ikinci taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama 4

2026 YILI EMLAK VERGİSİ DEĞERLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Emlak vergisine esas bina ve arazi vergi değerlerinin belirlenmesine ilişkin düzenlemelerde de değişikliğe gidildi.

Önceki uygulamada, yeni rayiç bedellerin belirlendiği yılı takip eden yıllarda vergi değerleri yeniden değerleme oranının yarısı esas alınarak artırılıyordu. Yeni düzenlemeyle mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren, her yıl bir önceki yılın vergi değeri yeniden değerleme oranı dikkate alınarak artırılacak.

Bu kapsamda 2027, 2028 ve 2029 yıllarında yeniden değerleme oranının tamamının esas alınacağı belirtiliyor. Taşınmazın vergi değerinin belirlenmesinde geçerli kuralların ve varsa uygulanacak üst sınırların belediyeden teyit edilmesi önem taşıyor.

Ev ve arsa sahipleri dikkat! 2026 emlak vergisi ikinci taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama 5

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLABİLİR?

Emlak Vergisi Kanunu kapsamında belirli koşulları taşıyan bazı mükellefler, tek meskenleri için sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanabiliyor.

Bu kapsamda;

  • Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen kişiler
  • Geliri yalnızca kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret olan emekliler
  • Gaziler
  • Engelliler
  • Şehitlerin dul ve yetimleri
Ev ve arsa sahipleri dikkat! 2026 emlak vergisi ikinci taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama 6

Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip olmaları ve diğer yasal koşulları karşılamaları halinde bu uygulamadan yararlanabiliyor. İntifa hakkına sahip olunan meskenler de kapsamda değerlendirilebiliyor.

Birden fazla meskende hisse sahibi olmak, tek meskene yönelik bu muafiyet uygulamasından yararlanmayı engelleyebiliyor. Muafiyet koşullarının ve gerekli belgelerin ilgili belediyeden kontrol edilmesi gerekiyor.

Ev ve arsa sahipleri dikkat! 2026 emlak vergisi ikinci taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama 7

EMLAK VERGİSİ DEĞERİNİ 5 ADIMDA KONTROL EDİN

Gayrimenkul sahiplerinin vergi değerlerini ve hesaplamalarını kontrol ederken şu adımları izlemesi öneriliyor:

1-Belediyeden veya e-belediye sisteminden taşınmazın 2025 yılı vergi değerini öğrenin.

2-2026 yılı için esas alınan asgari arsa veya arazi metrekare birim değerini kontrol edin.

3-Taşınmazın yüz ölçümü, arsa payı, bina sınıfı ve kullanım türü bilgilerinin doğruluğunu inceleyin.

4-2026 yılı normal vergi değerinin nasıl hesaplandığını belediye kayıtlarından teyit edin.

5-Hesaplanan değer uygulanabilir üst sınırı aşıyorsa ilgili sınırın hesaplamaya doğru yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol edin.

Ev ve arsa sahipleri dikkat! 2026 emlak vergisi ikinci taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama 8

1 MİLYON LİRALIK KONUTUN EMLAK VERGİSİ NE KADAR?

Örnek hesaplamada, konutun 2025 yılı emlak vergi değeri 1 milyon lira olarak ele alınıyor. Bu tutar üzerinden binde 2 oranıyla hesaplanan emlak vergisi 2 bin lira oluyor. Yüzde 10 oranındaki kültür payı da 200 lira olarak hesaplandığında toplam tutar 2 bin 200 liraya ulaşıyor.

2026 yılı için örnekte verilen emlak vergi değeri ise 3 milyon lira. Büyükşehir sınırları içindeki bir konut için binde 2 oranıyla hesaplanan vergi 6 bin lira, yüzde 10 kültür payı ise 600 lira oluyor. Buna göre örnekteki toplam tutar 6 bin 600 lira olarak belirtiliyor.

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