Asgari ücret 2020 zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Asgari ücret görüşmelerinin başlayacağı tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sendikalar ile yapacakları zam görüşmelerinin tarihini 2 Aralık 2019 Pazartesi olarak duyurdu. 2 Aralık'ta başlayacak görüşmelerin ilk ayağı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleşecek. Taraflar görüşmenin ardından ikinci görüşme için tarihi duyuracak. İkinci görüşme ise işçi heyetinin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Zammın belli olacağı son görüşme ise Bakanlık binasında gerçekleşecek. 2019 yılı için asgari ücrete yüzde 26 zam yapılmıştı. Enflasyon oranının üzerinde gerçekleşen zam sonrası asgari ücret için net 2 bin 20 TL ödeme kararı alınmıştı. Asgari ücretin brüt rakamı ise 2 bin 558 TL olmuştu. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde. Yeni Ekonomi Programı'nda da aynı beklenti görülüyor. Enflasyon oranı asgari ücret görüşmelerinde yine kilit rol oynayacak. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacak? İşte detaylar...