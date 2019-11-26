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Asgari ücret 2020 zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Asgari ücret zammı yıl sonunun yaklaşmasıyla Türkiye'nin ana gündem maddeleri arasındaki yerini aldı. Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret zammının görüşüleceği ilk toplantının tarihi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret için ilk komisyon toplantısının 2 Aralık 2019 Pazartesi günü yapılacağını duyurdu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirecek. Toplantının ardından ikinci toplantının tarihi de açıklanacak. İkinci toplantı sendikaların ev sahipliğinde gerçekleşecek. Peki, 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.11.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 12:42
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Asgari ücret 2020 zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Asgari ücret görüşmelerinin başlayacağı tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sendikalar ile yapacakları zam görüşmelerinin tarihini 2 Aralık 2019 Pazartesi olarak duyurdu. 2 Aralık'ta başlayacak görüşmelerin ilk ayağı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleşecek. Taraflar görüşmenin ardından ikinci görüşme için tarihi duyuracak. İkinci görüşme ise işçi heyetinin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Zammın belli olacağı son görüşme ise Bakanlık binasında gerçekleşecek. 2019 yılı için asgari ücrete yüzde 26 zam yapılmıştı. Enflasyon oranının üzerinde gerçekleşen zam sonrası asgari ücret için net 2 bin 20 TL ödeme kararı alınmıştı. Asgari ücretin brüt rakamı ise 2 bin 558 TL olmuştu. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde. Yeni Ekonomi Programı'nda da aynı beklenti görülüyor. Enflasyon oranı asgari ücret görüşmelerinde yine kilit rol oynayacak. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

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Asgari ücret 2020 zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

BAKAN SELÇUK TARİHİ DUYURDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilk asgari ücret komisyon toplantısını 2 Aralık 2019 Pazartesi günü gerçekleştireceklerini duyurdu. Toplantı hükümetin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Komisyon Bakanlık ve işçi sendikaları taraflarında ayrı ayrı toplanacak. Son toplantı Bakanlık'ta gerçekleşecek ve zam duyurulacak.

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Asgari ücret 2020 zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

İLK ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aralık ayında başlayacak zam maratonu yaklaşık 1 ay sürecek. Toplantılarda iki taraf şartlarını ve taleplerini iletecek. Bakanlık ile sendikalar ortak bir noktada buluşmaya çalışacak. Bakanlık ve sendikaların 1 Ocak'a kadar anlaşması gerekiyor. Çünkü ilk asgari ücret 1 Ocak 2020'de ödenecek.

UZMAN İSİMDEN CANLI YAYINDA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI - VİDEO

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Asgari ücret 2020 zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem bu konuda önemli bir yazı kaleme aldı. Faruk Erdem yazısında, önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücret için değerlendirmelerde bulunan Erdem, asgari ücretin enflasyonun altında ezilmeyeceğini belirtti.

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Asgari ücret 2020 zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Erdem yazısında birçok noktaya dikkat çekerken, yüzde 15 zam yapılmasını beklediğini belirtti. İşte Faruk Erdem'in yazısının 7 milyonu aşkın asgari ücretliyi ilgilendiren o kısmı...