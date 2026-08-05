AB'ye e-ihracatta dijital kolaylık: 150 euro altı gönderiler için yeni uygulama
Ticaret Bakanlığı, AB'nin 150 euroluk vergisiz işlem limitini kaldırmasının ardından e-ihracatçıyı koruyacak dijital sistemi devreye aldı. Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi kapsamındaki 150 euro altı gönderiler için A.TR Dolaşım Belgesi artık otomatik oluşturulacak. Uygulamayla ürün başına oluşabilecek ilave mali yüklerin önüne geçilmesi ve ihracat süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.
Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik e-ticaret ihracatında bürokrasiyi azaltacak ve ihracatçıların rekabet gücünü koruyacak önemli bir dijital uygulamayı hayata geçirdi. Geliştirilen yeni sistem sayesinde Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) kapsamında AB'ye gönderilen ve değeri 150 euroyu aşmayan eşyalar için kolaylaştırılmış A.TR Dolaşım Belgesi artık otomatik olarak düzenleniyor.
DE MİNİMİS DÜZENLEMESİNE KARŞI DİJİTAL ADIM
AB'nin e-ticaret gönderilerindeki 150 euroluk gümrük vergisiz işlem limitini (de minimis) 1 Temmuz 2026 itibarıyla kaldırmasının ardından harekete geçen Ticaret Bakanlığı, Gümrük Birliğinin sağladığı avantajları korumak ve AB ile e-ticarette tercihli yapının devamını sağlamak amacıyla dijital altyapısını yeniledi.
3 Temmuz 2026'da posta idaresi ile yetkili hızlı kargo firmalarının kullanımına sunulan yazılım sayesinde A.TR Dolaşım Belgeleri, BGB verileri doğrultusunda saniyeler içinde elektronik ortamda otomatik olarak üretilmeye başlandı. Böylece Türk e-ihracatçılarının AB pazarında ürün başına oluşabilecek ilave mali yüklerin ve zaman kayıplarının önüne geçildi.
İLK ELEKTRONİK A.TR BELGESİ KADIN GİRİŞİMCİ MERVE ÖZÇELİK'E VERİLDİ
Elektronik A.TR Dolaşım Belgesi'ni kullanarak AB'ye ilk ihracatı gerçekleştiren isim kadın girişimci Merve Özçelik oldu. Ailesiyle birlikte ev ortamında ürettiği geleneksel el emeği ve kişiselleştirilmiş deri ürünlerini uluslararası e-ticaret pazaryerleri aracılığıyla küresel pazarlara ulaştıran Özçelik, dijital gümrük altyapısının ilk kullanıcısı olarak kayıtlara geçti.
Ülkenin dijital gümrük dönüşümünün simgesi niteliğini taşıyan ilk elektronik A.TR Dolaşım Belgesi, anısını yaşatmak amacıyla çerçevelenerek Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından Merve Özçelik'e takdim edildi.
BAKAN BOLAT: "KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİN ÖNÜNÜ AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Takdim töreninde Özçelik ve ailesini tebrik eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin üretim gücünü, girişimcilik ruhunu ve dijital dönüşüm vizyonunu en güzel şekilde temsil eden kadın girişimcimiz Merve Özçelik'i gönülden tebrik ediyorum. Evinden dünyaya açılan başarı hikayesiyle geleneksel el emeği ürünlerimizi uluslararası e-ticaret pazaryerleri aracılığıyla küresel pazarlara ulaştırması bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Ticaret Bakanlığı olarak geliştirdiğimiz gerek dijital gerek geleneksel uygulamalarla ihracatçılarımızın önünü açmaya, özellikle kadın girişimcilerimiz ve KOBİ'lerimizin dünya pazarlarına daha kolay erişimini sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz."
YENİ SİSTEMLE NELER DEĞİŞTİ?
- 150 euroyu aşmayan AB gönderileri için A.TR Dolaşım Belgesi otomatik oluşturulacak.
- Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) verileri kullanılarak belge elektronik ortamda saniyeler içinde hazırlanacak.
- Posta idaresi ve yetkili hızlı kargo firmaları sistemi dijital olarak kullanabilecek.
- AB'nin 150 euroluk vergisiz işlem limitini kaldırmasının ardından oluşabilecek ilave mali yüklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
- Türk e-ihracatçılarının AB pazarındaki rekabet gücünün korunması amaçlanıyor.
- İhracat süreçlerinde bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin hızlandırılması hedefleniyor.