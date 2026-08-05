AB'ye e-ihracatta dijital kolaylık: 150 euro altı gönderiler için yeni uygulama

BAKAN BOLAT: "KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİN ÖNÜNÜ AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Takdim töreninde Özçelik ve ailesini tebrik eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin üretim gücünü, girişimcilik ruhunu ve dijital dönüşüm vizyonunu en güzel şekilde temsil eden kadın girişimcimiz Merve Özçelik'i gönülden tebrik ediyorum. Evinden dünyaya açılan başarı hikayesiyle geleneksel el emeği ürünlerimizi uluslararası e-ticaret pazaryerleri aracılığıyla küresel pazarlara ulaştırması bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Ticaret Bakanlığı olarak geliştirdiğimiz gerek dijital gerek geleneksel uygulamalarla ihracatçılarımızın önünü açmaya, özellikle kadın girişimcilerimiz ve KOBİ'lerimizin dünya pazarlarına daha kolay erişimini sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz."