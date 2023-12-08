Annelere 4 bin 358 TL ödenecek! 2024 yılında zam geliyor! Okulöncesi - yükseköğrenim 6.320 TL...

2023 SED YARDIMI GÜNCEL MİKTAR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayında ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını bildirmişti.

*Okul öncesi için ödeme 2 bin 59 liradan 2 bin 421 liraya,

*İlköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 90 liradan 3 bin 632 liraya,

*Ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 295 liradan 3 bin 874 liraya,

*Yükseköğrenimde okuyan çocuk için 3 bin 708 liradan 4 bin 358 liraya çıkarıldı