08 Aralık 2023, Cuma
Annelere 4 bin 358 TL ödenecek! 2024 yılında zam geliyor! Okulöncesi - yükseköğrenim 6.320 TL...
Çocuklu ailelere son dakika duyuruldu! Devlet, sosyal yardım programları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlamaya devam ediyor. Bu yardımların birçoğu, memur maaş katsayısındaki değişimlere endekslenerek belirleniyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen memur maaş katsayısı artışları, özellikle yaşlılara, engellilere, hastalara ve çocuklara yönelik pek çok destekte güncellemelere neden oluyor. 2024 yılında SED destek ödemelerine de zam gelecek. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında çocuk sahibi olan aileler, e- Devlet üzerinden başvuru yaparak ödeme alabiliyor. İşte çocuk yardımı başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 08.12.2023 08:08 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 08:08
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