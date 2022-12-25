Ankara TOKİ kurası ne zaman? ANKARA'da hangi ilçelere kaç konut yapılacak? Etimesgut, Sincan, Polatlı... TOKİ kura çekilişi hangi tarihte?

TOKİ Ankara kurası ne zaman sorusu gündemdeki yerini alırken 5. etap kura çekiliş tarihlerinin açıklanmasıyla cevap buldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Ankara'da toplam 8 bin 450 konut inşa edilecek. Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Etmesgut, Sincan, Polatlı ilçelerinin kura sonuçları ne zaman açıklanacak?