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Haberler Galeri Ankara TOKİ kurası ne zaman? ANKARA'da hangi ilçelere kaç konut yapılacak? Etimesgut, Sincan, Polatlı... TOKİ kura çekilişi hangi tarihte?

Ankara TOKİ kurası ne zaman? ANKARA'da hangi ilçelere kaç konut yapılacak? Etimesgut, Sincan, Polatlı... TOKİ kura çekilişi hangi tarihte?

TOKİ Ankara kurası ne zaman sorusu gündemdeki yerini alırken 5. etap kura çekiliş tarihlerinin açıklanmasıyla cevap buldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Ankara'da toplam 8 bin 450 konut inşa edilecek. Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Etmesgut, Sincan, Polatlı ilçelerinin kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.12.2022 13:40
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Ankara TOKİ kurası ne zaman? ANKARA’da hangi ilçelere kaç konut yapılacak? Etimesgut, Sincan, Polatlı... TOKİ kura çekilişi hangi tarihte?

TOKİ Ankara kura çekilişi için nefesler tutuldu. Başkent'te ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş muradına ocak ayında varacak. 2 ila 12 Ocak tarihleri arasında kura çekilişi gerçekleşecek olan Ankara ilinde toplam 15 ilçenin hak sahipleri belli olacak. Peki Ankara TOKİ kurası ne zaman? Ankara'da hangi ilçelere kaç konut yapılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ankara TOKİ kurası ne zaman? ANKARA’da hangi ilçelere kaç konut yapılacak? Etimesgut, Sincan, Polatlı... TOKİ kura çekilişi hangi tarihte?

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Ankara 18.450 konutun belirleneceği kura çekimi 02-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleşcek. Kura çekilişinin saat 10:00'da başlaması beklenmekte.

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Ankara TOKİ kurası ne zaman? ANKARA’da hangi ilçelere kaç konut yapılacak? Etimesgut, Sincan, Polatlı... TOKİ kura çekilişi hangi tarihte?

HANGİ İLÇELERDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

*Ayaş 4. etap 300 konut

*Bala 3. etap 160 konut

*Beypazarı 150 konut

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Ankara TOKİ kurası ne zaman? ANKARA’da hangi ilçelere kaç konut yapılacak? Etimesgut, Sincan, Polatlı... TOKİ kura çekilişi hangi tarihte?

*Çamlıdere 2. etap 100 konut

*Etimesgut Ballıkuyumcu 1800 konut

*Evren 150 konut

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Ankara TOKİ kurası ne zaman? ANKARA’da hangi ilçelere kaç konut yapılacak? Etimesgut, Sincan, Polatlı... TOKİ kura çekilişi hangi tarihte?

*Gölbaşı Gerder 1545 konut

*Haymana 200 konut

*Kahramankazan 800 konut