Altında sert yükseliş sonrası gözler yeni seviyelerde! Gram ve ons altın neden yükseliyor

Altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcının gündeminde. Kaynak metne göre ons altın 4 bin 300 doların üzerine çıkarken gram altın 6 bin 600 lira seviyesini test etti. Prof. Dr. Abdülkadir Develi, A Haber'de yükselişte etkili olan gelişmeleri ve altın fiyatlarına ilişkin beklentileri değerlendirdi.

Altın piyasalarında tarihi bir ralli yaşanıyor Ons altın 4 bin 300 doların üzerine çıkarak rekor kırarken, iç piyasada gram altın 6 bin 600 lira seviyesini test etti. ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR? Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, küresel faiz beklentileri ve ABD'den gelen kritik ekonomik veriler fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Yatırımcılar "Yükseliş sürecek mi?" ve "Alım için doğru zaman mı?" sorularına yanıt ararken, Ekonomist Prof. Dr. Abdülkadir Develi piyasalardaki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

ALTININ KADERİ JEOPOLİTİK GERİLİMLERE VE PETROLE BAĞLI Altın fiyatlarındaki yükselişin ana kaynağının Orta Doğu'daki gelişmeler olduğunu belirten Prof. Dr. Abdülkadir Develi, "Altındaki seyir savaştaki seyre bağlı. Savaşın bulunduğu yer dünyanın en zengin enerji ve lojistik merkezi. Burası etkilendiği zaman enerji maliyetleri artıyor, bu da faizleri yükselterek reel getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturuyordu. Ancak son dönemde diplomatik ilerleme ve ateşkesin konuşulmasıyla enflasyonist baskı düştü. Şu an gözümüz petrol fiyatlarında, 83 dolar bandındaki seyir ve enflasyonist kaygıların azalması altına can suyu oldu." ifadelerini kullandı.

FED'İN FAİZ SİLAHI ZAYIFLIYOR MU? ABD'den gelen istihdam verilerinin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini ifade eden Prof. Dr. Abdülkadir Develi, "ABD tarafında tarım dışı istihdam verisi beklentiden 23 bin kişi daha az geldi. Bu, istihdam piyasasında bir zayıflama olduğunu gösteriyor. Fed için fiyat istikrarı çok önemli ancak istihdamda sorun varsa kolay kolay faiz artırmaz. Bu veriden sonra Eylül ayındaki faiz artırma ihtimali yüzde 60'tan yüzde 40'a düştü. Bu durum altını 4 bin 341 dolar seviyesine kadar taşıdı." sözleriyle piyasadaki beklenti değişimini aktardı.